Евро-2024. Жеребьевка начнется в 20:00. Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Англия – в 1-й корзине

2 декабря состоится жеребьевка Евро-2024.

Жеребьевка пройдет в Эльбской филармонии в Гамбурге, Германия. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Англия.

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Венгрия, Румыния, Албания, Турция, Дания, Австрия.

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Нидерланды, Хорватия, Словакия, Шотландия, Словения, Чехия.

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Италия, Швейцария, Сербия, победитель Пути А стыковых матчей, победитель Пути В, победитель Пути С.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!