Евро-2024. Жеребьевка начнется в 20:00. Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Англия – в 1-й корзине
2 декабря состоится жеребьевка Евро-2024.
Жеребьевка пройдет в Эльбской филармонии в Гамбурге, Германия. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Корзина 1
Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Англия.
Корзина 2
Венгрия, Румыния, Албания, Турция, Дания, Австрия.
Корзина 3
Нидерланды, Хорватия, Словакия, Шотландия, Словения, Чехия.
Корзина 4
Италия, Швейцария, Сербия, победитель Пути А стыковых матчей, победитель Пути В, победитель Пути С.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Как группа смерти в 2008
Но вопрос в другом, причём тут то что было раньше? Победит же тот кто будет лучше летом.
на Кьезе и Барелле далеко не уедешь.
Турция
Нидерланды
Италия
Идеальная группа смерти !!!