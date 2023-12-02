Евро-2024. Жеребьевка начнется в 20:00. Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Англия – в 1-й корзине

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2 декабря состоится жеребьевка Евро-2024.

Жеребьевка пройдет в Эльбской филармонии в Гамбурге, Германия. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Корзина 1

Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Англия.

Корзина 2

Венгрия, Румыния, Албания, Турция, Дания, Австрия.

Корзина 3

Нидерланды, Хорватия, Словакия, Шотландия, Словения, Чехия.

Корзина 4

Италия, Швейцария, Сербия, победитель Пути А стыковых матчей, победитель Пути В, победитель Пути С.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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74 комментария
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Ответ ArnoNeputevy
Россия - в спецкорзине.
В строгом соответствии с изначальным планом
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-8
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Россия - в спецкорзине.
+32
-14
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Ответ bevooch
В строгом соответствии с изначальным планом
С опережением графика!
+11
-2
+9
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Ответ NikitaKrylov
Ну кто за кого?
За Италию и Баджо с детства. Что за вопрос))
+11
-3
+8
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Ответ Саша Пушкин
С опережением графика!
И почти без потерь!
+3
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Франция, Румыния, Голландия, Италия.
Как группа смерти в 2008
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
нужно заранее билеты и номера в гостиницах продавать.
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Вангую немцам как хозяева самую слабую группу оформят. Мой прогноз: Германия,Албания,Чехия,кто то из плей-офф Лиги Нации. Было бы прикольно увидеть группу смерти: Франция,Дания,Нидерланды,Италия. Чтобы все 4 команды были чемпионами Европы. А ещё круче,чтоб хорваты и сербы в одну группу попали. Хорватов и сербов много в Германии,на стадионах будет жара.
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Ответ Ничего Смешного
Болеем за наших)
За наших Хорватов!!!
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Ответ GuruFutbola
Португалия Турция Нидерланды Италия
хорошая группа. порты с турками должны выходить из такой
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Ответ ArnoNeputevy
Россия - в спецкорзине.
корзина М - мусорная
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Ответ Ростовский
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Когда уже это фаната Соловьёв Live и Russia Today забанят?
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Ответ Ротенберг
Без России этот чемпионат теряет привлекательность, он не настоящий! Противостояние Россия - Бразилия на всех Евро с 1825 года была самой яркой!
Какой же ты остроумный. Где ж ты раньше был? 🤪
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Комментарий удален пользователем
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Ответ КобеКириленко
Вангую немцам как хозяева самую слабую группу оформят. Мой прогноз: Германия,Албания,Чехия,кто то из плей-офф Лиги Нации. Было бы прикольно увидеть группу смерти: Франция,Дания,Нидерланды,Италия. Чтобы все 4 команды были чемпионами Европы. А ещё круче,чтоб хорваты и сербы в одну группу попали. Хорватов и сербов много в Германии,на стадионах будет жара.
Самое интересное, что Хорватия и Сербия могли сыграть в группе в 2020, но сербы проиграли стыковой матч Шотландии
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Ответ NikitaKrylov
Ну кто за кого?
Португалия. Так как КриРо заканчивает скоро
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Ответ NikitaKrylov
Ну кто за кого?
За хорватов. При Даличе хорваты в отборе привыкли один половой орган пинать. Зато на самом турнире всегда выстреливают. К тому же это скорее всего последний турнир для Модрича.
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Ответ balander09
хозяевам нагреют шары в виде румынов, словаков и победителей стыков из нижних групп?
Шары не нагревают, а охлаждают в морозилке.
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Ответ Водяра
Корзина 2: Османы и цыгане.
цыгане это сербы?
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Ответ Tango442
Франция Турция Нидерланды Италия Идеальная группа смерти !!!
Или Дания вместо Турции.
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Ответ ArtemEgs
Самое интересное, что Хорватия и Сербия могли сыграть в группе в 2020, но сербы проиграли стыковой матч Шотландии
Да, и в итоге вышел матч Англия - Шотландия.
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Ответ Xell
Пиарят тут Англию, Испанию, Португалию, Германию. У Италии хоть титул чемпиона Европы есть, а у этих что за последние 2—3турнира? Ничего.
Прикинь, и у них титулы чемпиона Европы. Даже больше скажу, перед Италии именно Испания и Португалия и выиграли.
Но вопрос в другом, причём тут то что было раньше? Победит же тот кто будет лучше летом.
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Ответ Любезный Коссутий
обе не выйдут. они смогут 😀
Что то ты Италию ни в грош не ставишь) Если они попадают на турниры и выходят из группы то потом как правило всем ппц.
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Ответ Xell
Что то ты Италию ни в грош не ставишь) Если они попадают на турниры и выходят из группы то потом как правило всем ппц.
вообще-то, я за Италию тоже болею. но у них слабое поколение (как и у Германии, собственно). все эти Кены, Распадори, Шарави и Жоржиньи - ну такое себе.
на Кьезе и Барелле далеко не уедешь.
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Ответ Xell
Главный вопрос Кому достанется Италия)) Уверен даже Франции не пофиг, полсборной пенсионеров+Мбаппе и Италия которая любого фаворита потреплет.
Италия, которая прошла га ЧЕ благодаря вымученной ничье с Украиной и не назначенного пенальти ? Франция ее не заметит, катком пройдется
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Ответ КобеКириленко
Вангую немцам как хозяева самую слабую группу оформят. Мой прогноз: Германия,Албания,Чехия,кто то из плей-офф Лиги Нации. Было бы прикольно увидеть группу смерти: Франция,Дания,Нидерланды,Италия. Чтобы все 4 команды были чемпионами Европы. А ещё круче,чтоб хорваты и сербы в одну группу попали. Хорватов и сербов много в Германии,на стадионах будет жара.
Они не разведены в жеребьевке?
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Италия в четвертой корзине. Когда такое еще было?
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Наконец-то жеребьевка нормального турнира сборных.Позорный катарский чемпионат позади
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Ну кто за кого?
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-1
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За Казахстан
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Дания, Нидерланды, Италия и любой из группы А - вот жесть
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Франция
Турция
Нидерланды
Италия

Идеальная группа смерти !!!
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Италию и Голландию в одну группу
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Бельгия, Албания, Хорватия, Сербия
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Португалия Австрия Хорватия💪 Сербия
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Ответ Ростовский
Ну да. Тебя же не банят
«Ну да» )) смешно ))
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По матч тв покажут?
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Франция, Дания, Голландия, Италия
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Давайте что-нибудь типа Англия-Дания-Нидерланды-Италия, чтобы интересней смотреть групповой этап, атож там по 2-3 команды проходят в плов
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Германия, Дания, Нидерланды, Италия. Будет шикарная группа.
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За Голландию буду болеть
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Илья Лагутенко выскочит и споёт чемпионата Европы не будет , чемпионата нет как и олимпиады зато у байдена есть красная кнопка и весь мир в труху как на днях болтанул.
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Ответ Ростовский
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В футболе для России главное участие. а не победа. Присутствие или отсутствие сборной России на качестве турнира не сказывается никак. Чай не хоккей
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