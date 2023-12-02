Женские стоны раздавались во время жеребьевки Евро-2024
На жеребьевке чемпионата Европы раздавались женские стоны.
Сегодня прошла жеребьевка финальной стадии Евро-2024. Турнир пройдет в Германии следующим летом.
Во время процедуры жеребьевки были слышны громкие женские стоны – они звучали из аудиосистемы, расположенной в зале. Ведущий церемонии это отметил: «Есть какие-то звуки».
Ознакомиться с результатами жеребьевки можно здесь.
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https://yandex.ru/video/preview/2704590257230926972
Завтра это видео с жеребьевки завирусится и задроты в пубертатном периоде лишний раз вспомнят про существование ногомяча.
А как еще конкурировать за просмотры с полуобнаженными стримершами и прочим Тик-током?
Модеры такие объективные...
Но человек его упомянул.
Конечно это комплексы, все по Фрейду)
Ты сомневаешься что во время удара Монтиеля фанаты кринжа испытали целый спектр эмоций ?)
Да там все виды боли были, клинические психиатры записывали симптомы)
Поверь, я знаю, о чём говорю.