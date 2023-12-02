На жеребьевке чемпионата Европы раздавались женские стоны.

Сегодня прошла жеребьевка финальной стадии . Турнир пройдет в Германии следующим летом.

Во время процедуры жеребьевки были слышны громкие женские стоны – они звучали из аудиосистемы, расположенной в зале. Ведущий церемонии это отметил: «Есть какие-то звуки».

Ознакомиться с результатами жеребьевки можно здесь.

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