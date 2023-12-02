Олег Матыцин: «Санкции помогли нам осознать наши ресурсы, резервы. Мы лидеры мирового спорта и самодостаточны»

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Фигурное катание

Олег Матыцин заявил, что спортивные санкции помогли осознать ресурсы России.

«Как известно, президент у нас самый спортивный. Мы должны оправдать его доверие, потому что спорт всегда был на передовой.

Сегодня тоже очень непростой период, не только потому что санкции. Санкции помогли нам осознать наши ресурсы, наши резервы. Мы лидеры мирового спорта и самодостаточны.

Надо, чтобы как можно больше детей занимались спортом, чтобы мы гордились званием чемпиона России, как вы гордились званием чемпиона СССР», – сказал министр спорта Матыцин в ходе торжественного вечера Российского союза спортсменов в Москве.

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61 комментарий
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Это персонаж кажется самый блаженный из всех министров.
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Ответ JENNINGS
Лидеры мирового спорта )))
Самый спортивный президент, кстати. Чемпион бункера, да, получается.
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Лидеры мирового спорта )))
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Захарова поделилась заначкой
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Ловите наркомана
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Наша любимая рубрика "санкции нам на пользу"! Мы настолько самодостаточны, что до сих пор не научились делать более-менее приличный инвентарь типа лыж, про более сложные вещи вообще молчу!
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А мировой спорт об этом знает?
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Ответ DeltaForce
Это персонаж кажется самый блаженный из всех министров.
Просто найдите записи речей министров и депутатов о небывалом подъеме надоев и посевов перед крахом Совка, да посмотрите заголовки официальных газет тех лет.
Как там рассказывали про скрытый потанЦевал, обмазывались мировым лидерством и самодостаточностью.
Всё один в один вещают. Закономерный итог, при подобных вводных, примерно понятен.
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Мы лидеры мирового спорта, не соревнуясь с спортсменами из большей части мира.
Логика огонь.

По ней я чемпион по боксу на своём массиве, т.к не выхожу из подъезда и мне не могут дать пыздюлей доказав обратное🤣
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" Жить ста́ло лу́чше, жить ста́ло веселе́е!» - прям хроники из 1935-го года , и голос Сталина . Походу история возвращается на круги своя
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Ответ Евгений Цыбулин
Но не подсказала,по сколько употреблять)))
ну Захарова то " опытная" она дозы по себе мерила , она же не знала что этого так ципанет)
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Богата наша страна на идиотов,,конечно…..
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Министр спорта Эритреи: «Санкции помогли нам осознать наши ресурсы, резервы. Мы лидеры мирового спорта и самодостаточны»
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Ответ Александр Митраков
Захарова поделилась заначкой
Но не подсказала,по сколько употреблять)))
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Ответ Башмак Нирванов
А мировой спорт об этом знает?
Африка, Куба, Занзибар в смысле? Думаю в курсе
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«Как известно, президент у нас самый спортивный. --- Знатно лизнул, глубоко.
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Хорошо называть себя лидерами мирового спорта, почти нигде не участвуя. Так можно и лидерами межгалактического спорта называть.
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" Мы лидеры мирового спорта..." Да что там "лидеры"? Гегемоны! На нас одних мировой спор держится. Собственно, и нет никакого мирового спорта - есть только российский спорт! Ну, и немного белорусского, так и быть...
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Нельзя столько употреблять в этом возрасте)))То-ли Олежа миксует всякую дрянь,то-ли,на этом,мысли заканчиваются)))
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Словесный пазл для чиновника-патриота:

Наш спорт самый спортивный.
Непростой период непрост.
Санкции, ресурсы, лидеры.
Дети, гордость, СССР.
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Мы лидеры мирового спорта " --- Ха-ха-ха! А мировой спорт об этом знает?
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Сеанс самогипноза
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Чем дальше, тем страшнее... нами управляют умственно отсталые пенсионеры с паранойей и деменцией((( что будет с Россией,это кошмар((((
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Какие лидеры, что ты несешь, закусывай.

Вы итак почти все что можно просрали, а говорите что лидеры.
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Тогда зачем вам эти олимпиады в Париже и Милане?
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Чемпионы СССР,были чемпионами Мира..А сейчас лишь чемпионы России.И с чем и с кем сравнивать и годиться?
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Иди на хутор бабочек ловить, там и будешь более полезен обществу, никчемный и ущербный педутат
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Россия - лидер мирового спорта на территории России
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Ответ Viks
Мы лидеры мирового спорта " --- Ха-ха-ха! А мировой спорт об этом знает?
А зачем ему знать, теперь мы изгои и никто не проверит уровень, теперь можно каждый день рассказывать, про величие и достижения)))
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Ответ DeltaForce
Это персонаж кажется самый блаженный из всех министров.
Просто его министерство в самой заднице оказалось, надо же ему что-то говорить
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"Мы должны оправдать его доверие, " --- Да, "вы, наконец, должны оправдать оказанное вам высокое доверие. ― Будем стараться, дорогой товарищ Джабраил. ."
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Ответ Евгений Цыбулин
Но не подсказала,по сколько употреблять)))
Разбавленной)
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*и***
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Ответ Montenegro Serbian
Мы лидеры мирового спорта, не соревнуясь с спортсменами из большей части мира. Логика огонь. По ней я чемпион по боксу на своём массиве, т.к не выхожу из подъезда и мне не могут дать пыздюлей доказав обратное🤣
Я бы оспорил твое чемпионство. Если бы я выходил из дома, мы могли бы поспарринговаться.
Так что особо не зазнавайся там, чемпион! Где-то на диване может быть кто-то покруче тебя.
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Уважаемый, какой мазью от мозолей на языке пользуетесь?
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и самонадеянны
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Ответ Rakhman Abdulla
мне кажется он забыл таблетки выпить...
Или наоборот, выпил, да не тех...
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Эмм.....
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Санкции – это хорошо? Нам нужно больше санкций, дайте нам больше санкций, ибо они сделают нас сильнее, выше, быстрее и настолько независимыми, что мира нам уже недостаточно.
Петушиное пение
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Прочитал это вот... И не пойму плакать мне или смеяться над этим персонажем
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Ага, и Нью-Васюки с межпланетным чемпионством далее по тексту...
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"спорт всегда был на передовой." --- Но не в этот раз. В этот раз все спортсмены косят от фронта.
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Да что ты черт побери такое несешь
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Очень хорошо. Возьми с полки огурец, подстилка дешевая.
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Ответ Montenegro Serbian
Мы лидеры мирового спорта, не соревнуясь с спортсменами из большей части мира. Логика огонь. По ней я чемпион по боксу на своём массиве, т.к не выхожу из подъезда и мне не могут дать пыздюлей доказав обратное🤣
А ещё чемпион по пряткам :)
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Думал коммунизм в прошлом,а неее...верной дорогой идёте товарищ к этой цели))
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Ответ Саша Пушкин
Просто найдите записи речей министров и депутатов о небывалом подъеме надоев и посевов перед крахом Совка, да посмотрите заголовки официальных газет тех лет. Как там рассказывали про скрытый потанЦевал, обмазывались мировым лидерством и самодостаточностью. Всё один в один вещают. Закономерный итог, при подобных вводных, примерно понятен.
При "совках" как ты выражаешся ни одна страна не могла с нами так разговаривать и тем более выкидывать нас ото всюду где только можно.Они бы тут же получили по полной а сейчас красные линии чертят которых не видно.
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🤦🤦🤦
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Сейчас премиальные на Спартакиаде умножат так станем неоспоримыми лидерами
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Им всем принудительно делают лоботомию? Просто интересно
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