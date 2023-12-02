Олег Матыцин: «Санкции помогли нам осознать наши ресурсы, резервы. Мы лидеры мирового спорта и самодостаточны»

Олег Матыцин заявил, что спортивные санкции помогли осознать ресурсы России.

«Как известно, президент у нас самый спортивный. Мы должны оправдать его доверие, потому что спорт всегда был на передовой.

Сегодня тоже очень непростой период, не только потому что санкции. Санкции помогли нам осознать наши ресурсы, наши резервы. Мы лидеры мирового спорта и самодостаточны.

Надо, чтобы как можно больше детей занимались спортом, чтобы мы гордились званием чемпиона России, как вы гордились званием чемпиона СССР», – сказал министр спорта Матыцин в ходе торжественного вечера Российского союза спортсменов в Москве.

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