У «Тампы» 4 поражения подряд после 1:8 от «Далласа». Команда Купера проиграла 15 из 25 игр в сезоне НХЛ

Теги Тампа-Бэй Даллас НХЛ Джон Купер Хоккей

«Тампа» проиграла четвертый матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Джона Купера крупно уступила «Далласу» (1:8) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Российский голкипер Андрей Василевский был заменен после второго периода, пропустив шесть шайб и отразил 19 из 25 бросков.

«Лайтнинг» ранее проиграли «Колорадо» (1:4), «Аризоне» (1:3) и «Питтсбургу» (2:4).

«Тампа» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 25 очков. Команда проиграла 15 из 25 матчей в нынешнем чемпионате.

Даллас – Тампа-Бэй 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)
Дата проведения
2 декабря, 22.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Сегин (Хейсканен, Марчмент)
2:0 – 6 Робертсон (Павелски)
3:0 – 7 Бенн (Хаканпя, Джонстон)
3:1 – 12 Хедман (Кучеров)
4:1 – 23 Марчмент (Линделль, Хаканпя)
5:1 – 32 Павелски (Хинтц, Харли)
6:1 – 34 Робертсон (Хинтц, Бенн)
7:1 – 53 Харли (Сутер, Павелски)
8:1 – 54 Стил (Факса)
Вратари: Эттинджер 32/33 – Ан. Василевский 19/25, Юханссон 7/9.
9 комментариев
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Похоже свой пик этот состав прошёл.
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У «Тампы» вообще нет 3-4 звена..
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у Далласа залетало сегодня просто все
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Ответ sergio_ua
Какие мнения, в чем причина провала? Плохие контакты Сергачева и Чернака? Или дело в том, что реального тренера забрали в Детройт?..
Нет пока никакого провала. Провал это невыход в плей-офф.
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Говорят, Тампа ненастоящая, все оказались больны корью
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Ответ sergio_ua
Какие мнения, в чем причина провала? Плохие контакты Сергачева и Чернака? Или дело в том, что реального тренера забрали в Детройт?..
Не забрали, а "обменяли". Из Детройта взяли не фартового человека. Зачем? Есть же свободные люди на роль второго тренера. И может они не плохие? Можно же было и не приглашать из Детройта? А совет Айзермана - послушать и забыть?
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