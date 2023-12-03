У «Тампы» 4 поражения подряд после 1:8 от «Далласа». Команда Купера проиграла 15 из 25 игр в сезоне НХЛ

«Тампа» проиграла четвертый матч подряд в НХЛ.

Команда тренера крупно уступила « » (1:8) в игре регулярного чемпионата .

Российский голкипер Андрей Василевский был заменен после второго периода, пропустив шесть шайб и отразил 19 из 25 бросков.

«Лайтнинг» ранее проиграли «Колорадо» (1:4), «Аризоне» (1:3) и «Питтсбургу» (2:4).

« » занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 25 очков. Команда проиграла 15 из 25 матчей в нынешнем чемпионате.