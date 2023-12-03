У «Тампы» 4 поражения подряд после 1:8 от «Далласа». Команда Купера проиграла 15 из 25 игр в сезоне НХЛ
«Тампа» проиграла четвертый матч подряд в НХЛ.
Команда тренера Джона Купера крупно уступила «Далласу» (1:8) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Российский голкипер Андрей Василевский был заменен после второго периода, пропустив шесть шайб и отразил 19 из 25 бросков.
«Лайтнинг» ранее проиграли «Колорадо» (1:4), «Аризоне» (1:3) и «Питтсбургу» (2:4).
«Тампа» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 25 очков. Команда проиграла 15 из 25 матчей в нынешнем чемпионате.
- Дата проведения
- 2 декабря, 22.00, «American Airlines Center»
- 1:0 – 1 Сегин (Хейсканен, Марчмент)
- 2:0 – 6 Робертсон (Павелски)
- 3:0 – 7 Бенн (Хаканпя, Джонстон)
- 3:1 – 12 Хедман (Кучеров)
- 4:1 – 23 Марчмент (Линделль, Хаканпя)
- 5:1 – 32 Павелски (Хинтц, Харли)
- 6:1 – 34 Робертсон (Хинтц, Бенн)
- 7:1 – 53 Харли (Сутер, Павелски)
- 8:1 – 54 Стил (Факса)
- Вратари: Эттинджер 32/33 – Ан. Василевский 19/25, Юханссон 7/9.