Калешин за госфинансирование российского футбола: «Ни в коем случае нельзя убирать. У нас страна другая, мы не Европа. Футбол – социальная вещь, пропаганда здорового образа жизни»

Теги Спартак Зенит Евгений Калешин премьер-лига Россия Футбол

Евгений Калешин поддерживает государственное финансирование футбола.

В понедельник «Акрон» прекратил трудовые отношения с тренером из‑за «разногласий в пути развития».

– Государственное финансирование в профессиональном футболе нужно?

– Ни в коем случае нельзя убирать. У нас страна другая, мы не Европа.

– Справедливо, что оно идет на зарплаты? Я понимаю, когда это идет на инфраструктуру, на детский футбол...

– Вы не понимаете, что это социальная вещь. Футбол – это социальная вещь. Когда собирается 100 тысяч, 50 тысяч, возможно транслировать правильные ценности. За это государство должно платить. Может, где-то частные клубы... Я за симбиоз.

Но государство – это политика, пропаганда здорового образа жизни, правильных отношений. Футбол – коллективный вид спорта. Он транслирует угнетение своего эго, работу в коллективе, работу на команду, жертва собой. Вот что транслирует футбол. Государство – это пропаганда через футбол.

– Вы считаете, что нынешнее государственное финансирование, которое идет в очень больших объемах для некоторых клубов, это...

– Нет, то, что несправедливое распределение, конечно, несправедливое. Не должно быть такого, чтобы один рубль получает ресурсный из бюджета, а другой... Я за то, чтобы топ-клубы все-таки были более богатыми. Это исторически. Они должны быть более богатыми. «Спартак», «Зенит»... Такие должны быть клубы. Остальные работать должны,  – сказал Калешин.  

«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за «разногласий о развитии», неофициально – из-за речи про шантрапу

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19 комментариев
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Может тогда государство будет платить людям за то что они занимаются футболом? Или хотя бы оплату за аренду поля оплачивать?

А то какая-то странная поддержка спорта
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Пропаганда здорового образа жизни - это турники и брусья во дворе, игровые поля, а не вот это все. Переживать о прекращении гос финансирования не нужно, лёгкий способ растраты на личные нужды.
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Реклама букмекерских контор и просмотр футбольчика болельщиками под пивко на диване. И то и другое лютая зависимость. Плюс допинговые скандалы в спорте.
Где тут пропаганда здорового образа жизни?
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Футбол переоценён.
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Пропаганда спорта - это бесплатные секции, площадки и турниры не только детям, но и взрослым. Проф спорт - это разлекуха, он не должен спонсироваться государством.
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Калешин борец за свободу и жертва режима или еще один попавший в лапы пропаганды? Определитесь уже
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Мужчину просто несёт… Куда и зачем, хоть кто-то объяснит?
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борец за справедливость не понимает, что футбол деградирует (по его словам) как раз из-за госфинансирования?
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Очень дорогая пропоганда. Все эти деньги лучше бы тратили не на зарплаты кривоногим а на строительство объектов и на доступность спорта детям. А клубы пусть привлекают спонсоров и тд. А кривоногим кому зп маленькая кажется пусть едут за бугор
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Еще у пчел про мед спросите?
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Я за то, чтобы топ-клубы все-таки были более богатыми. Это исторически. Они должны быть более богатыми. «Спартак», «Зенит»... Такие должны быть клубы. Остальные работать должны, – сказал Калешин.
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Какой молодец...
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Футбол и здоровый образ жизни никак не связаны,так же как и хоккей. Хватит нести всякую чушь. Если профессиональный футболист заканчивает карьеру в 35 лет, о каком здоровье может идти речь? Для здоровья нужно совсем другое:быстрая ходьба, плавание, дыхательные практики, плюс здоровое питание. Футболом здесь не пахнет.
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Ответ tverd1
Загугли чем ПРОПАГАНДА отличается от ПОДДЕРЖКИ. В новости речь о ПРОПАГАНДЕ. Поддержка в данном случае что хотя бы вообще коробки с воротами есть в городах.
При поддержке, когда пилишь бюджет, нужно так или иначе делиться с тем, кого якобы поддерживаешь.
Занимаясь же пропагандой, достаточно лишь говорить обо всем хорошем и весь бюджет можно класть в карман, наплевав на нужды тех, на кого направлена твоя пропаганда.
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Ответ Давид Agabekyan
Калешин борец за свободу и жертва режима или еще один попавший в лапы пропаганды? Определитесь уже
Подожди, пока ещё не переобулись.
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