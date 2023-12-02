Калешин за госфинансирование российского футбола: «Ни в коем случае нельзя убирать. У нас страна другая, мы не Европа. Футбол – социальная вещь, пропаганда здорового образа жизни»

Евгений Калешин поддерживает государственное финансирование футбола.

В понедельник «Акрон» прекратил трудовые отношения с тренером из‑за «разногласий в пути развития».

– Государственное финансирование в профессиональном футболе нужно?

– Ни в коем случае нельзя убирать. У нас страна другая, мы не Европа.

– Справедливо, что оно идет на зарплаты? Я понимаю, когда это идет на инфраструктуру, на детский футбол...

– Вы не понимаете, что это социальная вещь. Футбол – это социальная вещь. Когда собирается 100 тысяч, 50 тысяч, возможно транслировать правильные ценности. За это государство должно платить. Может, где-то частные клубы... Я за симбиоз.

Но государство – это политика, пропаганда здорового образа жизни, правильных отношений. Футбол – коллективный вид спорта. Он транслирует угнетение своего эго, работу в коллективе, работу на команду, жертва собой. Вот что транслирует футбол. Государство – это пропаганда через футбол.

– Вы считаете, что нынешнее государственное финансирование, которое идет в очень больших объемах для некоторых клубов, это...

– Нет, то, что несправедливое распределение, конечно, несправедливое. Не должно быть такого, чтобы один рубль получает ресурсный из бюджета, а другой... Я за то, чтобы топ-клубы все-таки были более богатыми. Это исторически. Они должны быть более богатыми. «Спартак», «Зенит»... Такие должны быть клубы. Остальные работать должны, – сказал Калешин.

«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за «разногласий о развитии», неофициально – из-за речи про шантрапу

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!