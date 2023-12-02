«Это вброс, достаточно глупый и бессмысленный». Глава судейского комитета Каманцев – о Турбине

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Урал Ставки на спорт Евгений Турбин договорные матчи Пари НН Ставки на футбол Павел Каманцев Ставки

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о своем приезде в Нижний Новгород на матч «Пари НН» с «Уралом» (1:0) и информации про странные коэффициенты на игру, связанные с судьей Евгением Турбиным.

– Где впервые увидели информацию про Турбина?

– Пресс-служба РФС прислала. Обычная, рабочая ситуация. Прежде всего, это проблема, которую нужно решить. Возникли ли у меня подозрения, что это реальность? Нет. Даже и секунды сомнения не было.

– Ваш визит сюда подавался как спонтанный...

– Это вопрос к тому, кто его так подавал. У меня были билеты еще три дня назад. Никакой спонтанности. Это было связано с награждением. Можно фантазировать, что мы награждение придумали? Нет. Если что-то имеет под собой реальные основания, все люди, находящиеся внутри футбола, начинают реагировать. Я сегодня ни от одной из команд, ни от руководителей не увидел ничего того, чтобы что-то свидетельствовало, что кто-то что-то подозревает. Это информационный вброс, достаточно глупый и бессмысленный, – заявил Каманцев.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Откуда такой шум вокруг «Пари НН» – «Урал»? Есть признаки странного матча?

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7 комментариев
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Если вброс, то почему не спросить с "инсайдера"?
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вот теперь что скажут эти упыри?! я бы после такой фигни оштрафовал пари нн на круглую сумму, т.к. их спонсор играл словами! а вообще я считаю, что букмекерская контора не имеет права быть титульным спонсором клуба
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По мне так, давно пора выгнать букмекеров из спорта. До того, как их не пускали в футбол на уровне спонсоров, разве человечество вымирало, или жизнь на планете останавливалась? Теперь же эти уроды лезут со всех сторон. Реклама на федеральном канале, реклама везде, даже на этом сайте. Букмекерская контора в названии футбольного клуба — ну, это просто жесть

Да и Турбина этого принялись во всю оправдывать, хотя с не назначенными угловыми НН он спалился непосредственно. Как обычно, мерзость российского футбола высунула голову. Теперь интересно, как быстро замнут тему
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-Турбин, как так то?????
-я не смог.
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Ответ Эльвин Гульмалиев
вот теперь что скажут эти упыри?! я бы после такой фигни оштрафовал пари нн на круглую сумму, т.к. их спонсор играл словами! а вообще я считаю, что букмекерская контора не имеет права быть титульным спонсором клуба
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Сейчас есть статья за нанесение имиджевого ущерба организации в СМИ или интернете.Карпову штраф несколько млн впаять и делов.Разнес эту заразу по инфополю.
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По мне, так все логично. Контора делает вброс, как минимум несколько десятков тысяч купившихся лудоманов грузят на Урал, Урал проигрывает, контора получает девятизначную сверхприбыль с конкретного матча. Год заканчивается, надо дотягивать прибыль до плана.
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