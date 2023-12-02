Загитова получила приз Российского союза спортсменов как лучшая спортсменка Олимпиады-2018, Тутберидзе – как лучший тренер

Теги видео Пхенчхан-2018 Этери Тутберидзе Нагано-1998 Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова получила приз как лучшая спортсменка Олимпиады-2018.

Награду Загитовой вручал Российский союз спортсменов.

Этери Тутберидзе была признана лучшим тренером Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Самой Тутберидзе на церемонии не было, приз ей попросили передать Загитову.

«Хочу сказать, что Олимпийские игры – это была моя мечта на протяжении всей моей карьеры. Мы встаем с самого утра, идем на тренировку до позднего вечера. И, конечно же, когда достигаем этой цели – все очень радуемся.

Несмотря на то, что наш вид спорта это индивидуальность, я не смогла бы достичь олимпийской медали без команды – команды тренеров, семьи, ФФКР, Министерства спорта и, конечно же, моих болельщиков, поэтому я безумно им благодарна», – сказала Загитова.

Также Загитова приняла участие в чествовании лучших спортсменов и тренеров Олимпийских зимних игр-1998 в Нагано.

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78 комментариев
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Это что за рубрика "позднее Эстонское зажигание", я не понял?🤣
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А чего вдруг снеслись через пять лет? Может, Родниной что перепадет за 1972-1980?
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а за Олимпиаду-80 уже раздавали призы?
+29
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Молодец, что всех не забыла поблагодарить. И тренеров и болельщиков и федерацию, за то что не придержали в юниорах как кому-то хотелось.
+25
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Единственное золото в личке на ОИ 18. Поздравляю. Тутберидзе тоже по делу.
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Какие только призы не придумывают
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Поздравляю Алину. Лучше поздно, чем никогда.
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Панин-Коломенкин получил приз Российского союза спортсменов как лучший спортсмен Олимпиады-1908
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Загитова, действительно, лучшая спортсменка ОИ 18, обе программы и прокаты Алины стали легендарными и навсегда вошли в золотой фонд ФК.
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Ответ Montenegro Serbian
Это что за рубрика "позднее Эстонское зажигание", я не понял?🤣
Липницкая хуже, тем что в личном зачете победила Сотникова. По такой логике приз должны вручать ей.
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Это было очень очень круто! Триумфальная победа!
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Ответ Ритт
Наш вид спорта - индивидуальность. Вот не давали ей слово, сама чуть микрофон не выхватила и выдала. Необучаема!!!
Алина вроде бы произнесла хорошую речь, не придерешься. Вы поэтому так злы?
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Зачем она очки то нацепила? Для сурьезного вида.
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Ну Алина без вопросов и вариантов лучшая была на олимпиаде 2018, тут без разночтений. Все заслужено. Поздравляю Алину!
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Ответ Ритт
за то, что компоненты взлетели на домашнем ЧЕ, а потом по накатанной и на олимпиаде грех не поблагодарить федерацию.
Стоит напомнить, что на тех ОИ российский и СНГшные судьи победу отдавали другой девочке, которую федерация никогда не обижала, грех жаловаться. Хорошо, хоть иностранные оказались объективными и судили не по понятиям а по справедливости.
+11
-5
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Точно российского союза спортсменов, а не эстонского?
Шесть лет в феврале будет.
Про чествование призеров 1998 года ещё мощнее
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Сотникову наградить не забудьте.
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Ответ papadok
А чего вдруг снеслись через пять лет? Может, Родниной что перепадет за 1972-1980?
Там много кому перепало, например Артуру Дмитриеву. Кстати Щербакову тоже наградили, но ветку с её награждением почему-то на главной не разместили)
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-4
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Ответ Enchanter WIZZARD
Быстро сработали аж почти 6 лет
Вы удивитесь, но сегодня не только Алине вручали награду)) Хоть бы поинтересовались,о каком мероприятии идёт речь
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Ответ Gemma157
Ахах, разозлилась что про Женю Медведеву новостей больше, чем про нее и вытащила премию за ОИ, которые прошли 5 лет(!) назад 🤣 Мы конечно давно уже поняли, что она собирается всю жизнь выезжать на том, что она выиграла в 15 лет, но чтобы вот таким вот образом..
Каждому свое Гемма: кого-то чествуют вместе с остальными олимпийцами прошлых лет, а кто-то мышь в розовой пачке изображает))
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Запоздали они конечно)) Но с другой стороны лучше поздно чем никогда))
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Поздравляю Алину с этой наградой!
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Эта была красивая, яркая, убедительная победа. Единственное золото в личных соревнованиях. Алина - красная балерина!
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Поздравляю Этери Тутберидзе с заслуженной наградой!
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Ответ Gemma157
Ахах, разозлилась что про Женю Медведеву новостей больше, чем про нее и вытащила премию за ОИ, которые прошли 5 лет(!) назад 🤣 Мы конечно давно уже поняли, что она собирается всю жизнь выезжать на том, что она выиграла в 15 лет, но чтобы вот таким вот образом..
Куда и откуда она ее вытащила?))
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Ответ Ритт
за то, что компоненты взлетели на домашнем ЧЕ, а потом по накатанной и на олимпиаде грех не поблагодарить федерацию.
А что вы тут забыли У Загитовой? У вас там звезда в костюме мыши, спешите отвесить комплиментов
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Лучше поздно чем никогда?
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Ответ Sobr
Молодец, что всех не забыла поблагодарить. И тренеров и болельщиков и федерацию, за то что не придержали в юниорах как кому-то хотелось.
Аххах) Представьте как бы у всех бомбануло если бы Алина действительно поблагодарила за то что ее не придержали в Юниорах)) Вот это был бы срач))
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Алина как всегда, на стиле
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Как вовремя то))))
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Ответ Оксана Давыденко
Поздравляю Алину. Лучше поздно, чем никогда.
Да уж. После ОИ квартирка в Москве почему-то " упала" ЕМ, а на Алину обрушилось невероятное давление от того что не та девочка выиграла
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Быстро сработали аж почти 6 лет
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Столько страданий в каментах.
Если у иных до сих пор пригорает от победы Алинки пять лет назад, значит, за это можно хоть каждый год ее дополнительно поощрять.
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Ответ Gemma157
Ахах, разозлилась что про Женю Медведеву новостей больше, чем про нее и вытащила премию за ОИ, которые прошли 5 лет(!) назад 🤣 Мы конечно давно уже поняли, что она собирается всю жизнь выезжать на том, что она выиграла в 15 лет, но чтобы вот таким вот образом..
А ничего, что Казакову и Дмитриева наградили? Уж об активности Жени и не вспоминайте, новогодний ее подарок в роли мышки просто очарователен...
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от создателей ОИ игры нам не нужны... им самим то не смешно с подобных церемоний.
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Ответ Anatiana
Актриса Валентина Караваева была актрисой одной роли. После её ухода в её квартире нашли мини-студию и плёнку, на которой она записывала сама себя, снова и снова проговаривая один монолог. Загитова - спортсменка одной программы. За что бы другое не взялась - всё из рук вон плохо. Приходится снова и снова раскручивать ту олимпиаду. Только и она уже никому не интересна. Дальше - усмешки или забвение.
Дальше - это когда?)) Вот уже шестой год пойдет, а забвением и не пахнет
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ну тут все справедливо
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Не прошло и 6 лет...
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Родниной за её олимпиады тоже вручили?
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Ответ Ритт
Наш вид спорта - индивидуальность. Вот не давали ей слово, сама чуть микрофон не выхватила и выдала. Необучаема!!!
Главное лучшая спортсменка Пхёнчханской Олимпиады! 👏
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Откопали древность) еще б Панина-Коломенкина наградили
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Надо обязательно похвалить Алину. плюс отметить , что она сама напросилась . Вот такая речь красит спортсмена ( "индивидуальность "простим) .
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Ответ несахар
Сотникову наградить не забудьте.
Загитова в Пхёнчхане завоевала единственное золото в личном зачёте, так что признание её лучшей спортсменкой Пхёнчхана понятно. В Пекине вроде были ещё золотые медалисты, например Большунов, но приз вручили Щербаковой) . Это лично вас не смущает?) , Кстати Сотниковой тоже что-нибудь перепадёт, похоже это станет традицией - вспомнят всех).
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Ответ Лакс
Прежде чем ляпнуть следовало бы узнать что это был вечер чествования героев спорта разных лет. Сама Алина, например, там же поучаствовала в честововании олимпийцев 1998г.
Не находите странным, что олимпийцев 1998 не почествовали не в 1998, не 1999?))
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Надо было как то Алиначку наградить)) Придумали!))
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Ответ Pelageya_20
Там много кому перепало, например Артуру Дмитриеву. Кстати Щербакову тоже наградили, но ветку с её награждением почему-то на главной не разместили)
Дмитриеву Артуру-отцу? Или сыну?
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Естественно.Единственное личное золото на той олимпиаде. Мои поздравления Алине! Приз для Тутберидзе,я так понимаю,так же отдали Алине. Маленькое,но ответственное поручение 😊
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Ответ Хорошее Настроение
На ОИ 22 как раз ставленница и выиграла, все хорошо. Учли опыт прошлого так сказать и лучше простаскивать стали.
Поняли, что ГОЕ "+3""-3" не справляется с этой задачей.
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Ответ Sobr
Стоит напомнить, что на тех ОИ российский и СНГшные судьи победу отдавали другой девочке, которую федерация никогда не обижала, грех жаловаться. Хорошо, хоть иностранные оказались объективными и судили не по понятиям а по справедливости.
Как и на ОИ 22
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Ответ Дмитрий Воронцов
Надо было как то Алиначку наградить)) Придумали!))
Прежде чем ляпнуть следовало бы узнать что это был вечер чествования героев спорта разных лет.
Сама Алина, например, там же поучаствовала в честововании олимпийцев 1998г.
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