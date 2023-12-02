Загитова получила приз Российского союза спортсменов как лучшая спортсменка Олимпиады-2018, Тутберидзе – как лучший тренер

Алина Загитова получила приз как лучшая спортсменка Олимпиады-2018.

Награду Загитовой вручал Российский союз спортсменов.

Этери Тутберидзе была признана лучшим тренером Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Самой Тутберидзе на церемонии не было, приз ей попросили передать Загитову.

«Хочу сказать, что Олимпийские игры – это была моя мечта на протяжении всей моей карьеры. Мы встаем с самого утра, идем на тренировку до позднего вечера. И, конечно же, когда достигаем этой цели – все очень радуемся.

Несмотря на то, что наш вид спорта это индивидуальность, я не смогла бы достичь олимпийской медали без команды – команды тренеров, семьи, ФФКР, Министерства спорта и, конечно же, моих болельщиков, поэтому я безумно им благодарна», – сказала Загитова.

Также Загитова приняла участие в чествовании лучших спортсменов и тренеров Олимпийских зимних игр-1998 в Нагано.

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