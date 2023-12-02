Загитова получила приз Российского союза спортсменов как лучшая спортсменка Олимпиады-2018, Тутберидзе – как лучший тренер
Алина Загитова получила приз как лучшая спортсменка Олимпиады-2018.
Награду Загитовой вручал Российский союз спортсменов.
Этери Тутберидзе была признана лучшим тренером Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Самой Тутберидзе на церемонии не было, приз ей попросили передать Загитову.
«Хочу сказать, что Олимпийские игры – это была моя мечта на протяжении всей моей карьеры. Мы встаем с самого утра, идем на тренировку до позднего вечера. И, конечно же, когда достигаем этой цели – все очень радуемся.
Несмотря на то, что наш вид спорта это индивидуальность, я не смогла бы достичь олимпийской медали без команды – команды тренеров, семьи, ФФКР, Министерства спорта и, конечно же, моих болельщиков, поэтому я безумно им благодарна», – сказала Загитова.
Также Загитова приняла участие в чествовании лучших спортсменов и тренеров Олимпийских зимних игр-1998 в Нагано.
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Шесть лет в феврале будет.
Про чествование призеров 1998 года ещё мощнее
Если у иных до сих пор пригорает от победы Алинки пять лет назад, значит, за это можно хоть каждый год ее дополнительно поощрять.
Сама Алина, например, там же поучаствовала в честововании олимпийцев 1998г.