Матч «Бавария» – «Унион» перенесен из-за погоды. Cильный снегопад повлиял на работу транспорта в Мюнхене

Матч «Бавария» – «Унион» перенесен из-за погодных условий.

Об этом сообщает Bild.

В Мюнхене сильный снегопад. У поля на « » есть подогрев, но главная проблема – безопасность и, прежде всего, прибытие зрителей.

Общественный транспорт в Мюнхене не будет ходить как минимум до полудня по местному времени. Поэтому организованная поездка болельщиков практически невозможна.

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