Матч «Бавария» – «Унион» перенесен из-за погоды. Cильный снегопад повлиял на работу транспорта в Мюнхене
Матч «Бавария» – «Унион» перенесен из-за погодных условий.
Об этом сообщает Bild.
В Мюнхене сильный снегопад. У поля на «Альянц Арене» есть подогрев, но главная проблема – безопасность и, прежде всего, прибытие зрителей.
Общественный транспорт в Мюнхене не будет ходить как минимум до полудня по местному времени. Поэтому организованная поездка болельщиков практически невозможна.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Неужели увидим самого Ствена Сигала ?)
или какой-нибудь бесполезный биатлон
Только думаю, отмены в РФ, комменты здесь иначе строчили бы
Про подготовку кривую зимой, про то, что планы обломили и все такое
Представить отмену матча в России невозможно из-за этого.
Россия лучше Европы. Да да, либералы. РОССИЯ ЛУЧШЕ! Страдайте!
У путина есть специальное подразделение маглов-перебежчиков, наверное
С Крымом немного ошиблись, у них просто старые карты, украденные из Хогвартса
На Камчатке с утра ураган
А над Сочи повисли дожди
Это всё миражи
На Чукотке гуляет пурга
А в Норильске не тают снега
Ты за мною лететь поспеши
Это всё миражи. Миражи.
Завтра солнышко)
В Мюнхене траур -Буно Сарр кресты порвал.
Для сравнения: не припомню, когла в Санкт-Петербурге из-за снегопада не ходил общественный транспорт.
А вот в Мюнхене проблемы большие. Даже при довольно обычном снегопаде. Ещё запомнилась дорога в Нюрнберг. Она раза в полтора растянулась - сплошая пробка, никакой уборки снега толком.