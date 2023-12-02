Матч «Бавария» – «Унион» перенесен из-за погоды. Cильный снегопад повлиял на работу транспорта в Мюнхене

Теги Бавария бундеслига Германия Альянц Арена Унион Берлин Футбол

Матч «Бавария» – «Унион» перенесен из-за погодных условий.

Об этом сообщает Bild.

В Мюнхене сильный снегопад. У поля на «Альянц Арене» есть подогрев, но главная проблема – безопасность и, прежде всего, прибытие зрителей.

Общественный транспорт в Мюнхене не будет ходить как минимум до полудня по местному времени. Поэтому организованная поездка болельщиков практически невозможна.

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55 комментариев
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переносят не из за неудобства для игры в футбол а из за того что стоит транспорт и люди не смогут добраться до стадиона . Выводы делайте сами.
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Придумали прикрытие. У них просто нет красного мяча
+77
-1
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ЧТо будет делать матчтв с окном в трансляции теперь?)
Неужели увидим самого Ствена Сигала ?)
или какой-нибудь бесполезный биатлон
+49
-1
+48
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Ответ Трент Резнор
Тоже наверное нет мячей оранжевых
Пришел в комменты пошутить про оранжевый мяч, а тут уже пошучено. Люблю комменты.
+28
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Воронежцы: 😁😁😁
+31
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Ответ Groznyi2024
Воронежцы: 😁😁😁
Калининградцы:🤣🤣🤣
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-3
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Ответ PIT-BUL
переносят не из за неудобства для игры в футбол а из за того что стоит транспорт и люди не смогут добраться до стадиона . Выводы делайте сами.
Все хорошо
Только думаю, отмены в РФ, комменты здесь иначе строчили бы
Про подготовку кривую зимой, про то, что планы обломили и все такое
+21
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Ответ Глиномес
Комментарий скрыт
Даже не буду спрашивать, куда добрался ты, что у тебя такой никнейм.
+20
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Какие бы снегопады ни были в Москве, невозможно представить, чтобы общественный транспорт не работал. В Мюнхене метро к Альянс Арене не прокопали что ли?
+18
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+15
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Ответ PIT-BUL
переносят не из за неудобства для игры в футбол а из за того что стоит транспорт и люди не смогут добраться до стадиона . Выводы делайте сами.
И только в кровавом Мордоре снег либо идет только над стадионом, либо города все-таки убирают, так что транспорт спокойно ходит. Какие же вы…)
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Ответ King_X
Все хорошо Только думаю, отмены в РФ, комменты здесь иначе строчили бы Про подготовку кривую зимой, про то, что планы обломили и все такое
Если бы была отмена матча в России из-за неработающего городского транспорта (?!), тут бы сейчас был крик о том, что в России все разворовали, ни к чему не подготовились, людей бросили на произвол судьбы. А тут ЕС же и сразу в комментариях многозначительное "выводы делайте сами", "в РПЛ дебилы" и т.д. Хотя причем тут вообще РПЛ и как она возникла в разговоре? Но это же спортсру, тут по другому не бывает.
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Ответ PIT-BUL
переносят не из за неудобства для игры в футбол а из за того что стоит транспорт и люди не смогут добраться до стадиона . Выводы делайте сами.
В том, что РПЛ руководят идиоты можно сделать вывод только сегодня ?)
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Тоже наверное нет мячей оранжевых
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Какие бы снегопады ни были в Москве, невозможно представить, чтобы общественный транспорт не работал. В Мюнхене метро к Альянс Арене не прокопали что ли?
Ну Москва поблагоустроенее будет конечно
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Какие бы снегопады ни были в Москве, невозможно представить, чтобы общественный транспорт не работал. В Мюнхене метро к Альянс Арене не прокопали что ли?
даже у нас в Саратове такого представить невозможно, а снегопады посильнее мюнхенских
+10
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гляжу в окно и понимаю - я в Мюнхене
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Ответ Кулёс
ЧТо будет делать матчтв с окном в трансляции теперь?) Неужели увидим самого Ствена Сигала ?) или какой-нибудь бесполезный биатлон
Сигала в биатлоне)
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Ответ Кулёс
ЧТо будет делать матчтв с окном в трансляции теперь?) Неужели увидим самого Ствена Сигала ?) или какой-нибудь бесполезный биатлон
Боруссия - Хоффенхайм скорее всего покажут
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Ответ Алексей Иванов
в Калининград можно перенести, в принципе недалеко)
Хочешь чтобы в Калининграде играли футболисты НАТО?🤨
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Развитая Европка. Из-за снега все парализовано сразу.
Представить отмену матча в России невозможно из-за этого.
Россия лучше Европы. Да да, либералы. РОССИЯ ЛУЧШЕ! Страдайте!
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В Париже клопы, в Мюнхене снегопад, в Крыму шторм

У путина есть специальное подразделение маглов-перебежчиков, наверное

С Крымом немного ошиблись, у них просто старые карты, украденные из Хогвартса
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Ответ Psicho
Пришел в комменты пошутить про оранжевый мяч, а тут уже пошучено. Люблю комменты.
Я так же пришёл)
+3
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Над столицей сегодня туман
На Камчатке с утра ураган
А над Сочи повисли дожди
Это всё миражи

На Чукотке гуляет пурга
А в Норильске не тают снега
Ты за мною лететь поспеши
Это всё миражи. Миражи.
+6
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Да, в Европе запас прочности у инфраструктуры околонулевой. Малейшее погодное явление - и всё
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Метро же есть🤔
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Надеюсь завтра?
Завтра солнышко)
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Ответ Wiley Fox
В Париже клопы, в Мюнхене снегопад, в Крыму шторм У путина есть специальное подразделение маглов-перебежчиков, наверное С Крымом немного ошиблись, у них просто старые карты, украденные из Хогвартса
прочитайте, наконец, другую книжку
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Ответ Bayern2004
Да, вроде бы завтра. В одно время с игрой в Аугсбурге.
Сегодня играть никак нельзя
В Мюнхене траур -Буно Сарр кресты порвал.
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Какие бы снегопады ни были в Москве, невозможно представить, чтобы общественный транспорт не работал. В Мюнхене метро к Альянс Арене не прокопали что ли?
В целях безопасности не ходят электрички, которые проходят через весь город и соединяют его с пригородами. Это основной вид транспорта в Мюнхене, которым пользуется большинство людей. Метро работает
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Какие бы снегопады ни были в Москве, невозможно представить, чтобы общественный транспорт не работал. В Мюнхене метро к Альянс Арене не прокопали что ли?
Это не совсем снегопад, это скорее то, что называется ледяной шторм, когда дождь переходит в снег и все это замерзает, покрывается ледяной коркой. Город фактически превратился в каток. Плюс туман. Я вчера Мюнхен объезжал огородами ибо движение жесть, видимость никакая, то льет, то снег. В Москве я такого не припомню, там может навалить много это да.
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Ответ петрович сектор1
Сегодня играть никак нельзя В Мюнхене траур -Буно Сарр кресты порвал.
Здоровья легенде.
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Ответ петрович сектор1
А мне сказали , что 5 дек. В день кубка Германии
Я смотрел на сайте Бундеслиги,там матч Баварии стоит последним в туре,и время матча общее с матчем в Аугсбурге,без указания даты 5 декабря.
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Ответ Bayern2004
Да, вроде бы завтра. В одно время с игрой в Аугсбурге.
А мне сказали , что 5 дек. В день кубка Германии
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Ответ PIT-BUL
переносят не из за неудобства для игры в футбол а из за того что стоит транспорт и люди не смогут добраться до стадиона . Выводы делайте сами.
Что русскому хорошо то немцу смерть. Никчемные даже не способны к зиме нормально подготовиться. Открыл онлайн вебку Олимпийский парк Мюнхен, там снега в лучшем случае сантиметров 7 максимум…
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Ответ петрович сектор1
Надеюсь завтра? Завтра солнышко)
Да, вроде бы завтра. В одно время с игрой в Аугсбурге.
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Ответ old folk
Придумали прикрытие. У них просто нет красного мяча
😁
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Ответ Torero_rw
Ага, конечно. Они домашние матчи Гладбаха вообще не показывают. Этого матча и в приложении их нет в программе, в отличие от всех остальных, как обычно.
будет Ред Булл - Хайденхайм, уже обновили программу
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Ответ Zubi
Сигала в биатлоне)
Он будет ломать конечности мишеням
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Ответ Helge
Боруссия - Хоффенхайм скорее всего покажут
Ага, конечно. Они домашние матчи Гладбаха вообще не показывают. Этого матча и в приложении их нет в программе, в отличие от всех остальных, как обычно.
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Ответ PIT-BUL
переносят не из за неудобства для игры в футбол а из за того что стоит транспорт и люди не смогут добраться до стадиона . Выводы делайте сами.
Вывод: у нас нет красного мяча, но ходит транспорт в снегопад; там - есть мяч, но транспорт не ходит.
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Ответ PIT-BUL
переносят не из за неудобства для игры в футбол а из за того что стоит транспорт и люди не смогут добраться до стадиона . Выводы делайте сами.
Вообще в Мюнхене проблема со снегопадами. Сам столкнулся.
Для сравнения: не припомню, когла в Санкт-Петербурге из-за снегопада не ходил общественный транспорт.
А вот в Мюнхене проблемы большие. Даже при довольно обычном снегопаде. Ещё запомнилась дорога в Нюрнберг. Она раза в полтора растянулась - сплошая пробка, никакой уборки снега толком.
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Ответ Глиномес
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в администрацию президента?
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Надо учиться теперь нашим типам во власти матчи переносить, создать комиссию и отправить на учебу.
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Это законно?!
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в Калининград можно перенести, в принципе недалеко)
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А вот наши...
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