Лыжи. Кубок мира. Крюгер, Амундсен, Андерсен, Гульберг, Масгрэйв пробегут коньковую «разделку» на 10 км

2 декабря на Кубке мира по лыжам пройдет мужская коньковая «разделка» на 10 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Йелливаре, Швеция

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

37. Франческо де Фабиани (Италия)

38. Жюль Лапьер (Франция)

40. Фридрих Мох (Германия)

42. Михал Новак (Чехия)

44. Калле Халварссон (Швеция)

46. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

48. Реми Линдхольм (Финляндия)

50. Пол Гульберг (Норвегия)

52. Мика Фермойлен (Австрия)

54. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

56. Дидрик Тенсет (Новегия)

58. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

60. Гас Шумахер (США)

62. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

64. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)

66. Юхан Хагстрем (Швеция)

68. Уго Лапалю (Франция)

70. Харальд Амундсен (Норвегия)

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Йелливаре