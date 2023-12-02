Лам о чемпионатах мира и Европы: «В Катаре и России футбол частично использовался в негативном смысле. Нужно использовать крупные события, чтобы продемонстрировать наши ценности»

Теги Бавария Филипп Лам бундеслига Германия Сборная Германии по футболу ЧМ-2018 FIFA ЧМ-2022 Политика Футбол

Филипп Лам высказался о влиянии политики на футбольные события.

Летом 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы. 

«Раньше в моей карьере футбол был, так сказать, необремененным, в отличие от сегодняшнего дня. Сегодня возникают совершенно новые проблемы с деньгами и ситуации, которые мы наблюдали, например, вокруг Катара.

Если мы оглянемся на [чемпионаты мира] в Катаре и России, футбол частично использовался в негативном смысле. Но мы должны использовать крупные события, чтобы продемонстрировать наши собственные ценности, отразить, как мы в Европе хотим жить вместе. Футбол для меня – это еще и культура и традиции. Всего этого просто не было в Катаре.

Футбол должен быть чем-то большим, чем просто средством для зарабатывания денег. Он для детей, подростков, фанатов любительского спорта, культуры, болельщиков.

Я бы всегда присуждал [крупные] турниры демократическим странам. Мы должны быть уверены, что следующим летом воспользуемся возможностью укрепить себя, укрепить Европу», – приводит слова бывшего защитника «Баварии» и сборной Германии The Guardian.

Лам против ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Я бы хотел, чтобы чемпионаты Европы и мира проводились только в демократических странах»

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75 комментариев
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Популист хуже ********
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Вам еще бы вспомнить, что футбол - это не только Европа, и все люди мира не обязаны быть согласны с вашими т.н. "ценностями", включая впихивание в аполитичные по своему назначению вещи вроде спорта политоты.
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Россия сила
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Ох уж этот "цветущий сад"
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с тобой уже давно всё ясно, отличный футболист. Но лицемерный человек с двойными, тройными стандартами
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То есть Лам отрицает, что у других народов есть свои традиции и культуры. Ему стоит задуматься почему так. Может форма черепа неправильная?
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Лам явно в политики метит.
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А не сама ли Европа и задала этот тренд в футболе направленный полностью на обогащение? Продажа тех же телеправ в ненавистные страны востока, постоянные контракты на спонсорства оттуда же и тому подобные финты? Чем-то большим футбол уже никогда не станет из-за таких вот любителей двух стульев, которые и деньги любят и на на повесточке стараются оставаться
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А может футбол должен оставаться просто футболом? Без БЛМ, ЛГБТ, демократии, тирании и прочих повесточек
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Ответ AlexZhano__
Лам явно в политики метит.
Притом в типичных популистов
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Причем тут левацкая, прогнувшаяся под всех, кто нагибает, Германия?
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Ответ trashbox
Вам еще бы вспомнить, что футбол - это не только Европа, и все люди мира не обязаны быть согласны с вашими т.н. "ценностями", включая впихивание в аполитичные по своему назначению вещи вроде спорта политоты.
Да даже если так, чем ему Россия не демократичная страна лол? Лицемер он
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А демократичные страны это какие? Не уж то Германия, где могут отстранить от всего и вся за поддержку палестинцев в борьбе с израильскими террористами?
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А по мне так наоборот: в России это был чисто спортивный праздник, без всякой политики ) В Катаре обсуждали в основном из-за времени проведения )
Не было никаких политических и гомосякошных пропаганды или пиаров.
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Шольц, снимай парик, мы тебя узнали!
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Хотел бы он поиграть в радужных футболках,а в Катаре и России им не дали даже повязку одеть
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А ХА ХА. Ну конечно! "Негатив" это когда сравниваешь какой праздник был на ЧМ в России и Катаре, с тем бардаком, беспределом и мордобоем как на ЧЕ во Франции! Конечно неприятно признавать, что в России прошёл лучший ЧМ по футболу!
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жаль, хороший футболист был, но как человек, видимо, с головой не дружит. вообще на Германию уже без слез не посмотришь, конечно, вроде живут хорошо, деньги есть и все такое, но что у них там вообще происходит? эко-террористы, лгбт, арабы, правозащитники всего и вся, фемки, уж перебор, на мой взгляд.

скоро доведут страну точно до ультраправых, когда людям все это надоест.
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Вот с чем-чем, а с мнением, что футбол сейчас в гораздо большей степени используется в качестве политического и финансового рычага я согласен - бесспорный факт. Сама игра по факту уже давно ушла на второй, а то и третий план.
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Про Россию абсолютно несправедливо говорит. Позор)
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Ответ FEZ10
Россия сила
Германия могила
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Фил в Бундестаг нацелился. Популист из него хороший получится. Видимо, это кто-то вместо футбольной Европы хавает как не в себя деньги с Ближнего Востока и США, гоняет в эти турне. Не ради денег же, а ради футбола. Ну и это кто-то другой продает права АПЛ, Ла Лиги, Серии А и прочих на Ближний Восток и в США. Тоже ведь ради великой цели, а не ради денег
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Ох уж это не здоровое стремление немцев постоянно сделать мир лучше и только для избранных…
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Ещё один западный "эксперт", смешивающий спорт и политику!
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Довольно демократично давать право проведения турниров по политическим мотивам, чтобы другие их не использовали по политическим мотивам
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Видали мы ваши "ценности"😅 Оставьте себе.
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Долбится в зад и футбол разные вещи ,а про ваше двуличие видно по примеру Израиля
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А с каких пор футбол стал собственностью демократических стран?
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Конечно, в Росиии и Катаре же нет детей, подростков, фанатов, любителей спорта, нет культуры, болельщиков. Опять болтать начали. В итоге из группы не выйдут.
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Немцам вспоминать про эти 2 ЧМ вообще не нужно. Мало того что из групп не вышли, так еще и с тридварасней так опозорились.
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Ответ Трент Резнор
Популист хуже ********
Да нет.Почти уверен , что он искренне говорит, как архетипичный футболер с плохим образованием и узким кругозор. Из того что он говорит не складывается впечатление, что он метит в политику.
Популисты , агитаторы, пропагандисты -- почти всегда умные и образованные люди с адекватным взглядом на мир, большинство из которых имеет отличающееся от своей агитации и пропаганды мнение, внутри себя
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Олимпийские игры 1936 года нацистская Германия использовала в пропагандистских целях. Скривая антисемитскую и расистскую политику и растущий милитаризм страны, нацисты пропагандировали облик новой, сильной, и гармоничной Германии.
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Демократические страны 😂
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Филипп, а какие ценности? Ну говори же прямо, что именно ты хочешь продемонстрировать, не нужно прятаться за абстрактными "ценностями")
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европейцы так и не избавились от колониального и рабовладельческого прошлого, все ещё считают что все должны жить как они или под ними.
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как же они достали со своим ценностями! а принимать культуру и ценности других стран? если мы против ваших радуг и прочего такого, значит вы должны это принимать. не хотите - ваши проблемы
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"демократии" это где!? Сша, Англии, Франции и т. д. которые уничтожили Югославию, Ливию, Ирак!? Где пытают людей как в "Гуантанамо" и других секретных тюрьмах!? Это те "демократии" о которых выложил секретные файлы Ассанж и Сноуден!? Это те "демократии" , которые сейчас поддерживают ковровые бомбардировки жилых кварталов, больниц и лагеря беженцев в "Секторе Газа"!? Ну ну! Нацисты вы, а не "демократии"!
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Филиппок чёрт двуличный
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Странно, была бы Германия демократией, то разрешила бы провести революции у себя. А Шольц не дал это сделать. Как так?
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а ОИ 1936 типа торжество демократии?
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Ой, петух)) даааа… демократическая страна)) Гермения-то?)) ну-ну… молчал бы лучше
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Ответ Заборостроитель
А что в Катаре пенсионный возраст тоже подняли? 🤣
Нет. В Германии он 65 лет и 10 месяцев. И будет подниматься до 67 лет. И для мужчин, и для женщин. Но, это демократический пенсионный возраст, а не как в тоталитарной России или Катаре.
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Ответ sp.msk.86
Хотелось бы, чтоб те кто ставит минус отмечались, сразу в бан кидать.
Никогда баном не пользуюсь, чтобы не писали, тем более что ситуацию это не решит. Они так же будут минусовать из бана.
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Я бы присуждал жену Лама более демократическим гражданам, а то он на поле не давал играть сопернику, диктатор какой-то.
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Россия одна из самых демократических и гуманных стран в мире. Где если полицейский ударит гражданина, он потом известен на всю страну и публично извиняется перед пострадавшими, где до сих пор общественное мнение может спасти незаконно осужденного человека и т.д. Не говоря о том, что всякие Дуди и прочие могут спокойно возвращаться в Россиию и никто их тут трогать не будет, а вот что в Германии?:)) Вышли на мирный митинг получили ледяной водой зимой, слезоточивыми гранатами в толпу и дубинками по голове, вот она цивилизация:)))
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Интересно, если я против долбунов в зад, я по Ламу против демократии?
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Знаем мы ваши двуличные ценности.
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Парады радуг и вся эта европейская хрень, вот ценности нынешней Европы
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Ответ ss_podonok
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давным давно,- это в каком веке? И как глубоко с тех пор закопалась?
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Ну давайте посмотрим, что там германия продемонстрирует летом на домашнем ЧЕ, кроме того, что не выйдет из группы скорее всего
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