Лам о чемпионатах мира и Европы: «В Катаре и России футбол частично использовался в негативном смысле. Нужно использовать крупные события, чтобы продемонстрировать наши ценности»

Филипп Лам высказался о влиянии политики на футбольные события.

Летом 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы.

«Раньше в моей карьере футбол был, так сказать, необремененным, в отличие от сегодняшнего дня. Сегодня возникают совершенно новые проблемы с деньгами и ситуации, которые мы наблюдали, например, вокруг Катара.

Если мы оглянемся на [чемпионаты мира] в Катаре и России, футбол частично использовался в негативном смысле. Но мы должны использовать крупные события, чтобы продемонстрировать наши собственные ценности, отразить, как мы в Европе хотим жить вместе. Футбол для меня – это еще и культура и традиции. Всего этого просто не было в Катаре.

Футбол должен быть чем-то большим, чем просто средством для зарабатывания денег. Он для детей, подростков, фанатов любительского спорта, культуры, болельщиков.

Я бы всегда присуждал [крупные] турниры демократическим странам. Мы должны быть уверены, что следующим летом воспользуемся возможностью укрепить себя, укрепить Европу», – приводит слова бывшего защитника «Баварии» и сборной Германии The Guardian.

Лам против ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Я бы хотел, чтобы чемпионаты Европы и мира проводились только в демократических странах»

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