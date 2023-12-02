Гидди познакомился с несовершеннолетней в клубе. Игрок НБА прекратил отношения с девушкой на следующий день, когда узнал о ее реальном возрасте
Стали известны некоторые подробности истории с разыгрывающим «Оклахомы» Джошем Гидди, который, предположительно, вступил в интимные отношения с несовершеннолетней девушкой.
Гидди познакомился с несовершеннолетней в ночном клубе. Как сообщает Herald Sun, девушка обманом проникла в заведение, соврав о своем возрасте.
Также отмечается, что австралиец прекратил отношения с ней на следующий же день, когда узнал о реальном возрасте подруги.
По информации источников, девушка и ее семья сожалеют о случившемся и чувствуют свою вину перед Гидди. Данная ситуация может негативно сказаться на карьере баскетболиста.
Девушка и ее семья не имеют отношения к появлению в сети материалов, после которых история стала публичной. Они также не хотят сотрудничать с полицией, которая изучает вопрос.
Ранее анонимные аккаунты обвинили 21-летнего австралийца в интимных отношениях с несовершеннолетней, проживающей в Калифорнии. Фотографии и видео Гидди с предполагаемой несовершеннолетней девушкой быстро распространились в сети.
НБА в пятницу объявила, что «изучает» данный вопрос. Сам Гидди отказался комментировать ситуацию. Плеймейкер продолжает выходить на площадку в матчах лиги.
15 и 17 всё же огромная разница в данном контексте
Трахнул малолетку чтобы она чувствовала вину. Обычно же наоборот. Система сломана.
Ну мало ли кто чего подписал, всякие злопыхатели бывают, но если исключить вариант чьего-то вредительства, остаётся девушка или семья) Представляю, если фото с такой подписью выложила не девчуля, а её мама, например, или батёк. Джаст факд Джош Гидди!
Другое дело что это ваще обыденное дело, что совершеннолетние спят с несовершеннолетними, особенно на "пограничных возрастах" (15-19 лет).
Просто кому-то хватает ума не постить в соц.сети фоточки с непроверенными на возраст девочками, а кто-то....Гидди и занимается самопалевом))