Гидди познакомился с несовершеннолетней в клубе. Игрок НБА прекратил отношения с девушкой на следующий день, когда узнал о ее реальном возрасте

Теги происшествия НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Стали известны некоторые подробности истории с разыгрывающим «Оклахомы» Джошем Гидди, который, предположительно, вступил в интимные отношения с несовершеннолетней девушкой.

Гидди познакомился с несовершеннолетней в ночном клубе. Как сообщает Herald Sun, девушка обманом проникла в заведение, соврав о своем возрасте.

Также отмечается, что австралиец прекратил отношения с ней на следующий же день, когда узнал о реальном возрасте подруги.

По информации источников, девушка и ее семья сожалеют о случившемся и чувствуют свою вину перед Гидди. Данная ситуация может негативно сказаться на карьере баскетболиста. 

Девушка и ее семья не имеют отношения к появлению в сети материалов, после которых история стала публичной. Они также не хотят сотрудничать с полицией, которая изучает вопрос.

Ранее анонимные аккаунты обвинили 21-летнего австралийца в интимных отношениях с несовершеннолетней, проживающей в Калифорнии. Фотографии и видео Гидди с предполагаемой несовершеннолетней девушкой быстро распространились в сети.

НБА в пятницу объявила, что «изучает» данный вопрос. Сам Гидди отказался комментировать ситуацию. Плеймейкер продолжает выходить на площадку в матчах лиги.

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42 комментария
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На самом деле, если она ОБМАНОМ проникла в клуб, где вход только с 18 или 21 года, то это всё меняет. Это всё равно, что сажать человека за связь с несовершеннолетней, если она паспорт подделала. Ну, конечно, за исключением случаев, когда ей меньше 10.
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Ну а какие претензии к Гидди то, он думал, что в ночные клубы пускают совершеннолетних.
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Ответ Станислав Шалковский
И вы этому верите?
Ты в баре/клубе у девушек тоже паспорт спрашиваешь?
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Ответ помада Терезы
Ну а какие претензии к Гидди то, он думал, что в ночные клубы пускают совершеннолетних.
Вот именно. На входе написано adult only, и игрок уже знает, что все кто в клубе - adult. Там в принципе не должно быть teen или child. Никаких претензий к нему. Тем более, сразу как он узнал реальный возраст он бросил её, то есть сразу предпринял от себя все возможные действия.
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Ответ Соль.
они нам впаривают какую-то дичь
Не дичь, а "грамотно выстроенную защиту с привлечением адвокатов, Гидди и родителей девушки"
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Если его еще не отрстранили от игр, значит все с ним должно быть хорошо. В менеджменте клуба не дураки работают, их посыл копирует настроение лиги и следствия по отношению к данному делу.
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Ответ Montenegro Serbian
Я так понимаю Меккой для баскетболистов будет ночной клуб с названием "Only 18" и который своей фишкой сделает тотальное исследование возраста входящих в него девиц, в том числе и звонки сотрудникам паспортных столов в США выдавших им паспорта, биологический тест на возраст, лёгкий надрез мягких тканей на теле девушек чтобы посмотреть годовые кольца и видеонарезку без склеек из семейного видеоархива как они росли с 0 до 18 лет. Тогда игроки точно будут на спокойняке посещать такой клуб)
Отчасти это уже есть. В Торонто баскетболисты ходят не в обычные клубы, а в специально организованные для спортсменов. С проверенными мадамами и полной анонимностью. Поэтому игроки и любят ездить играть с Репторз.
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Девушка и не семья не имеют отношения к появлению материалов в интернете? А кто выложил фотку с надписью «just fucked Josh Giddey”?
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Ответ Станислав Шалковский
И вы этому верите?
да. а вы видимо ничему не верите?
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интересно, что так до сих пор точный возраст девицы нигде и не написали

15 и 17 всё же огромная разница в данном контексте
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Ответ Непристойное предложение
только на следующий день? то есть была прощальная ночь?
а вы картинки из соцсетей не видели в оригинальной новости?) там черным по белому написано, шо таки да, сну-сну имело место быть
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Ответ Тёма Тёма
Согласен целиком и полностью. Но это репутация, а она подмочена. Пусть подаёт на нее в суд за репутационные потери и будет норм.
Репутация - это последнее, о чем сейчас думает Гидди в отношение этой ситуации. Кобе вон тоже обвиняли, даже серьезней был случай, но ничего, время все исправило. Если сейчас всё утрясется, репутация - дело наживное, тем более, что Джош мало в чем виноват, если история про клуб - реальна
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Ответ Станислав Шалковский
И вы этому верите?
да
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только на следующий день? то есть была прощальная ночь?
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Ответ Бабайка Бабаяра
Аплодирую стоя!
А есть в этом какой-то смысл, если это можно сделать и сидя и лёжа?
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"По информации источников, девушка и ее семья сожалеют о случившемся и чувствуют свою вину перед Гидди."

Трахнул малолетку чтобы она чувствовала вину. Обычно же наоборот. Система сломана.
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они нам впаривают какую-то дичь
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Ответ Сергей Пузанков
Девушка и не семья не имеют отношения к появлению материалов в интернете? А кто выложил фотку с надписью «just fucked Josh Giddey”?
госдеп, известное дело
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Ответ Roman Roman
а как он сам там оказался? самому то только 21 стукнуло 🤔
21 - это полный adult по законам США, какие вопросы?
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Ответ Montenegro Serbian
А есть в этом какой-то смысл, если это можно сделать и сидя и лёжа?
..или вообще мысленно.
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Ответ Vadim Medvedev
интересно, что так до сих пор точный возраст девицы нигде и не написали 15 и 17 всё же огромная разница в данном контексте
Да 100% ей 16-17, иначе проблемы бы были куда серьёзнее
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Ответ Сергей Пузанков
Девушка и не семья не имеют отношения к появлению материалов в интернете? А кто выложил фотку с надписью «just fucked Josh Giddey”?
)
Ну мало ли кто чего подписал, всякие злопыхатели бывают, но если исключить вариант чьего-то вредительства, остаётся девушка или семья) Представляю, если фото с такой подписью выложила не девчуля, а её мама, например, или батёк. Джаст факд Джош Гидди!
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Ответ Тимофей Панов
а чего оправдываться то интимом надо заниматься с 50 лейтней?она же не против
Закону плевать на чьи-то желание, если есть установленная возрастная отсечка)
Другое дело что это ваще обыденное дело, что совершеннолетние спят с несовершеннолетними, особенно на "пограничных возрастах" (15-19 лет).

Просто кому-то хватает ума не постить в соц.сети фоточки с непроверенными на возраст девочками, а кто-то....Гидди и занимается самопалевом))
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Ответ Roman Roman
а как он сам там оказался? самому то только 21 стукнуло 🤔
Ну может в клуб с 18 пускают. Или ходил, когда уже было 21
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Ответ Archer_Great
Репутация - это последнее, о чем сейчас думает Гидди в отношение этой ситуации. Кобе вон тоже обвиняли, даже серьезней был случай, но ничего, время все исправило. Если сейчас всё утрясется, репутация - дело наживное, тем более, что Джош мало в чем виноват, если история про клуб - реальна
Это да, но во времена Кобе отменяли всё-таки не с такой лёгкостью, что сейчас, сейчас ему было бы посложнее в той ситуации.
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Хрен ровесников не ищет!
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Вопросы к фейс-контролю.
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Этот расстался на следующий день. Леброн только вчера узнал о ставках на матчи своего менеджера. Такие юмористы-уклонисты))
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а чего оправдываться то интимом надо заниматься с 50 лейтней?она же не против
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Аплодирую стоя!
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