Стали известны некоторые подробности истории с разыгрывающим «Оклахомы» , который, предположительно, вступил в интимные отношения с несовершеннолетней девушкой.

Гидди познакомился с несовершеннолетней в ночном клубе. Как сообщает Herald Sun, девушка обманом проникла в заведение, соврав о своем возрасте.

Также отмечается, что австралиец прекратил отношения с ней на следующий же день, когда узнал о реальном возрасте подруги.

По информации источников, девушка и ее семья сожалеют о случившемся и чувствуют свою вину перед Гидди. Данная ситуация может негативно сказаться на карьере баскетболиста.

Девушка и ее семья не имеют отношения к появлению в сети материалов, после которых история стала публичной. Они также не хотят сотрудничать с полицией, которая изучает вопрос.

Ранее анонимные аккаунты обвинили 21-летнего австралийца в интимных отношениях с несовершеннолетней, проживающей в Калифорнии. Фотографии и видео Гидди с предполагаемой несовершеннолетней девушкой быстро распространились в сети.

в пятницу объявила, что «изучает» данный вопрос. Сам Гидди отказался комментировать ситуацию. Плеймейкер продолжает выходить на площадку в матчах лиги.