Решение по Валиевой вынесут в январе 2024-го, флаги Палестины разрешены на ЧМ U17, Базылюк и Федотов победили на юниорском Гран-при, «Реал» опять потерял Гюлера и другие новости

1. CAS объявил, что слушания по делу Камилы Валиевой завершены, а решение ожидается к концу января 2024 года. WADA заявило, что по-прежнему настаивает на дисквалификации Валиевой на 4 года. Для Ильи Авербуха фигуристка в любом случае «абсолютно великая фигуристка, ни в чем не запятнанная», сама Камила, вспоминая Олимпиаду, призналась, что «четвертое место обиднее второго».

2. ФИФА разрешила приносить флаги Палестины на матчи юношеского ЧМ. Ибрагим Цаллагов рассказал, что его «сильно тронули» кадры с погибшими детьми в Палестине, против убийств детей во всем мире выступил Эрлинг Холанд.

3. Маргарита Базылюк победила на Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в Казани. У юношей победу одержал Арсений Федотов.

Японец Шома Уно лидирует после короткой программы на Гран-при Китая, Луна Хендрикс из Бельгии выиграла короткую программу у девушек.

4. Арда Гюлер никак не может дебютировать за «Реал» – хавбек получил третью травму и пропустит около месяца.

5. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» (4:2), Овечкин отметился передачей, но не забил в 6-м матче подряд (у него худший старт в карьере), Кузнецов сделал дубль с голом в пустые ворота. «Миннесота» уступила «Баффало» (2:3), несмотря на 1+1 от Капризова. «Торонто» одолел «Калгари» (5:4 Б), несмотря на 1-й гол Задорова в сезоне. Все результаты – здесь.

6. FIG допустит к турнирам российских гимнастов, если они не поддерживают боевые действия и не связаны с силовыми структурами. Также федерация не применит санкций к странам-организаторам турниров в случае отказа российским гимнастам в визах. «Мы не рабы, рабы не мы», – так отреагировала на критерии FIG Ирина Винер.

7. В КХЛ «Витязь» победил «Северсталь», «Торпедо» обыграло «Адмирал». Все результаты дня – здесь.

8. НБА. Внутрисезонный турнир. 44 очка от Дончича помогли «Далласу» победить «Клипперс» и другие результаты.

9. «Зенит» изменил эмблему в рамках борьбы с кибербуллингом, добавив два белых сердца.

10. Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ по итогам октября, Эндж Постекоглу в третий раз подряд стал лучшим тренером месяца.

11. Защитник «Динамо» Даса и другие игроки сборной Израиля прятались в канаве во время воздушной тревоги.

12. Российские и украинские самбисты не будут обмениваться рукопожатиями на чемпионате мира.

Цитаты дня

Хесус Медина: «Советую знакомым не верить образу России в американских фильмах. Не надо мыслить стереотипами»

Дмитрий Булыкин: «Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Не все шайбу увидят, он не такой народный, многие играть не умеют. Слишком сложный технически»

Александр Мостовой: «Сборная России – личная игрушка Карпина, такое ощущение. По 40 человек списки, команда существует по каким-то своим правилам»

Цаллагов о гей-параде в Израиле: «Меня это пугает, не хочу, чтобы мои дети на такое смотрели. Рядом Иерусалим, город, где зародились три религии, а под боком такая чепуха творится»

Сергеев об отказе переходить в ЦСКА из «Крыльев»: «Я выбрал футбол»