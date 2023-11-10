Постекоглу – тренер месяца в АПЛ 3-й раз подряд. Это рекорд лиги на старте карьеры и сезона
Эндж Постекоглу в третий раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ.
58-летний главный тренер «Тоттенхэма» из Австралии взял приз по итогам августа, сентября и октября.
Постекоглу – первый тренер, выигравший приз в каждом из трех первых месяцев работы в АПЛ. Кроме того, он первым выиграл три из трех наград на старте сезона.
Всего три тренера ранее получил приз три месяца подряд – Антонио Конте, Пеп Гвардиола и Юрген Клопп. Рекорд принадлежит Пепу – он побеждал 4 раза подряд в сезоне-2017/18.
«Тоттенхэм» завершил октябрь на первом месте в таблице, став единственной командой, выигравшей все свои матчи в этом месяце. У лондонцев три победы – над «Лутоном» (1:0), «Фулхэмом» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1).
Фото: premierleague.com
Постекоглу – уже в истории АПЛ. Никто из тренеров не начинал лучше
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
После какого тура?
5-го?
9-го?
Он начал выдающимся образом,но назвать его конкурентом Пепа,когда не прошло и трети чемпионата…
До 30-го тура будет лидировать,вот тогда поговорим 😏