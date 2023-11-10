Постекоглу – тренер месяца в АПЛ 3-й раз подряд. Это рекорд лиги на старте карьеры и сезона

Теги премьер-лига Англия Юрген Клопп рейтинги Тоттенхэм Антонио Конте Пеп Гвардиола рекорды Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу в третий раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ.

58-летний главный тренер «Тоттенхэма» из Австралии взял приз по итогам августа, сентября и октября.

Постекоглу – первый тренер, выигравший приз в каждом из трех первых месяцев работы в АПЛ. Кроме того, он первым выиграл три из трех наград на старте сезона.

Всего три тренера ранее получил приз три месяца подряд – Антонио Конте, Пеп Гвардиола и Юрген Клопп. Рекорд принадлежит Пепу – он побеждал 4 раза подряд в сезоне-2017/18.

«Тоттенхэм» завершил октябрь на первом месте в таблице, став единственной командой, выигравшей все свои матчи в этом месяце. У лондонцев три победы – над «Лутоном» (1:0), «Фулхэмом» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1).

 

Фото: premierleague.com

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17 комментариев

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Fona
Ну все, 3 награды получил, теперь пол основы травмировались/дисквалифицировались, можно включать режим выживания и сохранения позиций в топ 4
+39
-2
+37
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Игорь Новиков
Вот это ворвался в лучшую лигу мира человек! Дверь с ноги вынес.
+22
-7
+15
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Zalupechkin
Что-то нереальное происходит, не дай бог ещё и трофей какой-нибудь зацепим в этом сезоне .
+7
-1
+6
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Михаил Родченков
Ответ Fona
Ну все, 3 награды получил, теперь пол основы травмировались/дисквалифицировались, можно включать режим выживания и сохранения позиций в топ 4
все оппоненты за 4 место самоликвидировались итак
+6
-2
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Экспертное мнение
Постекоглу достойно держался, но автопилот Пепа сама неотвратимость
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Fona
Ответ Михаил Родченков
все оппоненты за 4 место самоликвидировались итак
4 очка небольшой отрыв. Тем более очные встречи с Нью-Каслом и АВ как раз попадают во время, когда у Тоттенхэма не особо кто успеет восстановиться
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Born is the King
Абсолютно заслуженно
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marston
Ответ Zalupechkin
Что-то нереальное происходит, не дай бог ещё и трофей какой-нибудь зацепим в этом сезоне .
Ага - "Золотая утка" и памятная открытка из лазарета наша!
+5
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инок
В 58 лет человек проживает лучший период в свой профессиональной жизни. История вселяющая надежду для многих тренеров. Удачи Постекоглу и ТТХ в АПЛ!
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Yri Yrov
Ответ Fona
Ну все, 3 награды получил, теперь пол основы травмировались/дисквалифицировались, можно включать режим выживания и сохранения позиций в топ 4
это мышление Тотенхема
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Lucky Rustem
Ответ Игорь Новиков
Вот это ворвался в лучшую лигу мира человек! Дверь с ноги вынес.
Согласен. Андж красава. Но в итоге всех обыграет гений Пеп. Вообще сложно конкурировать с лучшим тренером за всю историю. Тут Постекоглу не совсем повезло
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Игорь Новиков
Ответ Lucky Rustem
Согласен. Андж красава. Но в итоге всех обыграет гений Пеп. Вообще сложно конкурировать с лучшим тренером за всю историю. Тут Постекоглу не совсем повезло
Скорее всего. Но ресурсы очень уж отличаются.
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Доминатор3000
Ответ Lucky Rustem
Согласен. Андж красава. Но в итоге всех обыграет гений Пеп. Вообще сложно конкурировать с лучшим тренером за всю историю. Тут Постекоглу не совсем повезло
А когда Андж стал конкурентом для Пепа?
После какого тура?
5-го?
9-го?
Он начал выдающимся образом,но назвать его конкурентом Пепа,когда не прошло и трети чемпионата…
До 30-го тура будет лидировать,вот тогда поговорим 😏
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