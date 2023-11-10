Постекоглу – тренер месяца в АПЛ 3-й раз подряд. Это рекорд лиги на старте карьеры и сезона

Эндж Постекоглу в третий раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ.

58-летний главный тренер « » из Австралии взял приз по итогам августа, сентября и октября.

Постекоглу – первый тренер, выигравший приз в каждом из трех первых месяцев работы в АПЛ. Кроме того, он первым выиграл три из трех наград на старте сезона.

Всего три тренера ранее получил приз три месяца подряд – , и . Рекорд принадлежит Пепу – он побеждал 4 раза подряд в сезоне-2017/18.

«Тоттенхэм» завершил октябрь на первом месте в таблице, став единственной командой, выигравшей все свои матчи в этом месяце. У лондонцев три победы – над «Лутоном» (1:0), «Фулхэмом» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1).

Фото: premierleague.com

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