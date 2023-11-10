Александр Мостовой: «Сборная России – личная игрушка Карпина, такое ощущение. По 40 человек списки, команда существует по каким-то своим правилам»

Александр Мостовой назвал сборную России «личной игрушкой» Валерия Карпина.

« существует по каким-то своим правилам. Сначала туда не вызывают игроков до 30 лет, потом вызывают.

Сначала говорят, что в сборную приглашаются только футболисты, которые получают регулярную практику в своих клубах, потом это правило уходит.

Приглашают поиграть всех подряд, по 40 человек списки. Были даже люди, которых почти никто не знал.

Иногда складывается ощущение, что сборная России – личная игрушка . Состав игроков каждый раз вызывает большие вопросы», – сказал , бывший партнер Карпина по «Спартаку», «Сельте» и сборной России.

20 ноября сборная России проведет в Волгограде товарищеский матч с командой Кубы.

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