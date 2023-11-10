Александр Мостовой: «Сборная России – личная игрушка Карпина, такое ощущение. По 40 человек списки, команда существует по каким-то своим правилам»
Александр Мостовой назвал сборную России «личной игрушкой» Валерия Карпина.
«Сборная существует по каким-то своим правилам. Сначала туда не вызывают игроков до 30 лет, потом вызывают.
Сначала говорят, что в сборную приглашаются только футболисты, которые получают регулярную практику в своих клубах, потом это правило уходит.
Приглашают поиграть всех подряд, по 40 человек списки. Были даже люди, которых почти никто не знал.
Иногда складывается ощущение, что сборная России – личная игрушка Карпина. Состав игроков каждый раз вызывает большие вопросы», – сказал Мостовой, бывший партнер Карпина по «Спартаку», «Сельте» и сборной России.
20 ноября сборная России проведет в Волгограде товарищеский матч с командой Кубы.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Мостовой с Карпиным знакомы больше тридцати лет. И не просто знакомы, а вместе играли: сначала два года в "Спартаке", потом много лет в "Сельте" и ещё дольше - за сборную России.
Вот как оно так получается, что все эти годы не сплотили, а разобщили людей?..
Нет, понятно, что мы все где-то работаем, и далеко не все наши коллеги вызывают у нас бурный восторг, равно как и мы - у них. Но всё-таки футбольный клуб - не офис, здесь своя специфика. Да к тому же многолетнее пребывание в Виго - двое русских в чужой стране и при этом в не самом крупном городе, это обычно всё-таки объединяющий фактор. Обычно, но не в данном случае.
В чем-то, может быть, Мостовой и прав. Но гораздо больше этой его правоты бросаются в глаза желчь и зависть :(((
служба безопасности эстонии