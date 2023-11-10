Александр Мостовой: «Сборная России – личная игрушка Карпина, такое ощущение. По 40 человек списки, команда существует по каким-то своим правилам»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой назвал сборную России «личной игрушкой» Валерия Карпина.

«Сборная существует по каким-то своим правилам. Сначала туда не вызывают игроков до 30 лет, потом вызывают.

Сначала говорят, что в сборную приглашаются только футболисты, которые получают регулярную практику в своих клубах, потом это правило уходит.

Приглашают поиграть всех подряд, по 40 человек списки. Были даже люди, которых почти никто не знал.

Иногда складывается ощущение, что сборная России – личная игрушка Карпина. Состав игроков каждый раз вызывает большие вопросы», – сказал Мостовой, бывший партнер Карпина по «Спартаку», «Сельте» и сборной России.

20 ноября сборная России проведет в Волгограде товарищеский матч с командой Кубы.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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32 комментария

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DanielCarvalho
Мостовой-личная игрушка журналистов
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TaR
Ответ Zed_patriot
Карпин агент СБЭ служба безопасности эстонии
По заданию правительства Эстонии приехал разваливать остатки советского футбола, чтобы Россия по уровню сильно уступала. Первая задача - не допустить выхода сборной на крупные турниры, вторая - убрать из команды лидеров: Шалимова, Колыванова, Онопко и тд
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Aleksey Yashin
Сборная России U25 - личная игрушка Ротенберга
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Fierce
В чем-то он прав, конечно, но почти в каждом слове сквозит лютая зависть.
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Verhovesh
а зачем ему париться....деньги идут из воздуха и ответственности никакой
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dreamstep
Мостовой прям желчью брыжжет, завидует что Валера востребован. А он нафик никому не сдался, ни в Испании ни тут.
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Биомеханоид
Считаю правильно Карпин делает. Задач никаких не стоит, можно и поискать что-то новое, и кого-то. Поэксперементировать. Глядишь, и нащупаешь что-то перспективное.
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Алешка Терминатор
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Ответ jqzn88xn6n
А Спортс - личная игрушка Нечаева получается?)
На самом деле, даже такое примитивное явление как спортс не может быть чьей-то личной игрушкой. Не говоря уж про сборную крупной страны, и собственно, страну.
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TaR
Ответ ОттоДракула
Еще Карпин намазал перчатки Филимонова тюленьим жиром, чтобы тот не смог поймать мяч в матче с Украиной.
Это он еще не успел сделать, чуть позже займется))))))))))
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ОттоДракула
Ответ TaR
По заданию правительства Эстонии приехал разваливать остатки советского футбола, чтобы Россия по уровню сильно уступала. Первая задача - не допустить выхода сборной на крупные турниры, вторая - убрать из команды лидеров: Шалимова, Колыванова, Онопко и тд
Еще Карпин намазал перчатки Филимонова тюленьим жиром, чтобы тот не смог поймать мяч в матче с Украиной.
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НАВАЛЬНЫЙ
Желаю Мостовому возглавить сборную России в текущих обстоятельствах…
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TaR
Свои правила, свои игры, свои «турниры». Уникальные мы в общем)
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Jan Paskel
Ответ Zed_patriot
Карпин агент СБЭ служба безопасности эстонии
это те, которые только начали расследовать ааарию в Фукусиме?
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Саид Рачабзода
Великая Россия сколько можно терпеть Карпина . Он издевается над сборной.
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elan_
"Карпин, дай и мне поиграться в песочнице" - добавил Мостовой.
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krokodilych
Блин...

Мостовой с Карпиным знакомы больше тридцати лет. И не просто знакомы, а вместе играли: сначала два года в "Спартаке", потом много лет в "Сельте" и ещё дольше - за сборную России.

Вот как оно так получается, что все эти годы не сплотили, а разобщили людей?..

Нет, понятно, что мы все где-то работаем, и далеко не все наши коллеги вызывают у нас бурный восторг, равно как и мы - у них. Но всё-таки футбольный клуб - не офис, здесь своя специфика. Да к тому же многолетнее пребывание в Виго - двое русских в чужой стране и при этом в не самом крупном городе, это обычно всё-таки объединяющий фактор. Обычно, но не в данном случае.

В чем-то, может быть, Мостовой и прав. Но гораздо больше этой его правоты бросаются в глаза желчь и зависть :(((
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Святогор
Шурика всё несёт и несёт,не один месяц уже)))) найдите ему команду пусть отвлечется,вспомнит былое, как забивал с пенальти Наполи, как героем в Испании был)))
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Артём Кочешев
"Царь" хочет сам поиграть
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Денис Снежко
На данный момент смысла существования сборной нет. Разогнать до лучших времен.
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Bulat89
Повезло Карпину,что Россию отстранили,так давно бы уже уволили.А так нормально устроился,при этом постоянно жалуется,что это ему не нужно,но зарплату при этом стабильно получает.Хорошо устроился, в общем.
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Mike 60
Интересно, как долго Мост будет «лаять» на ВГ ? …Александр - сам игрушка… У своего же эгоцентризма.
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jqzn88xn6n
Ответ Алешка Терминатор
А дети со спорста считают, что "Россия - личная игрушка Путина". Вывод: интеллект детей со спортса примерно равен интеллекту Александра Мостового.
А Спортс - личная игрушка Нечаева получается?)
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Zed_patriot
Карпин агент СБЭ

служба безопасности эстонии
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Mike 60
Ответ krokodilych
Блин... Мостовой с Карпиным знакомы больше тридцати лет. И не просто знакомы, а вместе играли: сначала два года в "Спартаке", потом много лет в "Сельте" и ещё дольше - за сборную России. Вот как оно так получается, что все эти годы не сплотили, а разобщили людей?.. Нет, понятно, что мы все где-то работаем, и далеко не все наши коллеги вызывают у нас бурный восторг, равно как и мы - у них. Но всё-таки футбольный клуб - не офис, здесь своя специфика. Да к тому же многолетнее пребывание в Виго - двое русских в чужой стране и при этом в не самом крупном городе, это обычно всё-таки объединяющий фактор. Обычно, но не в данном случае. В чем-то, может быть, Мостовой и прав. Но гораздо больше этой его правоты бросаются в глаза желчь и зависть :(((
Мостовой эгоцентрист высшей пробы. Именно в Сельте началось размежевание . Когда в одном из сезонов Карпина признали лучшим полузащитником Ла Лиги. Хотя Мост забил больше голов. )
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