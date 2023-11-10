FIG не применит санкций к странам-организаторам турниров в случае отказа российским гимнастам в визах: «Мы не несем ответственности за требования правительств»

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике FIG сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

FIG уклонилась от возможной проблемы с визами у российских гимнастов.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии допуска россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«FIG не несет ответственности и не может быть привлечена к ответственности за любые действия или требования, предъявляемые каким-либо правительством, государственным органом или иной сторонней организацией, которая может препятствовать индивидуальному нейтральному спортсмену и официальным лицам в получении виз, разрешений, соглашений, документации и любых других требований, если они необходимы в конкретной региональной юрисдикции.

Целостность соревнований не может быть оспорена ни при каких обстоятельствах, даже если нейтральный индивидуальный спортсмен не сможет в них участвовать по вышеупомянутым причинам», – заявили в FIG.

Также международная федерация сообщила, что подача заявки на нейтральный статус будет платной.

«FIG взимает плату за обработку заявки. До ее подачи заявитель должен оформить соответствующий регистрационный взнос. Как только FIG получит его, счет сразу же будет выставлен и отправлен заявителю. Обработка заявки до получения платежа будет отложена», – отметили в FIG.

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6 комментариев

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Bag2879
Клоуны
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GMF
FIGVAM
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And-Rover
Аля Евросоюз который никогда в своей истории не вводил санкции против США. Хорошо дают заднюю.
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Геннадий Тимченко
нашли дописточник дохода - браво👏👏👏
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