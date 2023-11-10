«Увидел, как в Палестине умирают дети, и меня это тронуло. На их месте могли быть и наши дети». Цаллагов о конфликте Израиля и Палестины
Ибрагим Цаллагов высказался о гибели детей в секторе Газа.
– Со стороны ты кажешься очень суровым. Когда плакал в последний раз?
– Могу посмотреть фильм, и меня пробьет на слезу – ничего такого в этом нет.
А недавно меня сильно тронуло, когда я увидел, как в Палестине умирают дети. Не могу равнодушно на это смотреть. Очень цепляет. На их месте могли быть и наши дети, – сказал футболист «Алании», ранее игравший за «Зенит».
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после атаки боевиков ХАМАС на Израиль. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек. После ответных ударов с израильской стороны в секторе Газа погибли более 10,5 тысячи человек.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Сейчас скажу удивительное: но железный купол сделан не из железа, это даже не купол, это система ПВО. Т.е. Израиль не накрыт куполом, как Спрингфилд в полнометражном фильме. Вот такие вот дела.
Специально для таких сайт делали с видео и фото жертв Хамас...
Игорь, интересно на тему вашего коммента уточнить, зная вашу позицию
Известно, что одним из упреков в адрес власти в РФ так же является силовой штурм Норд-Оста и школы в Беслане, а не решение вопроса иным путем и с меньшими жертвами(возможности были)
При этом, ваши комменты по конфликту на Ближнем Востоке звучали в духе "а что ещё делать Израилю/та сторона первая начала", т.е оправдываете этм бомбардировки
Теперь вопрос : тогда действия силовых структур тоже были верными? Или вы в разных случаях по-разному оцениваете?