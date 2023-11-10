«Увидел, как в Палестине умирают дети, и меня это тронуло. На их месте могли быть и наши дети». Цаллагов о конфликте Израиля и Палестины

Ибрагим Цаллагов высказался о гибели детей в секторе Газа.

– Со стороны ты кажешься очень суровым. Когда плакал в последний раз?

– Могу посмотреть фильм, и меня пробьет на слезу – ничего такого в этом нет.

А недавно меня сильно тронуло, когда я увидел, как в Палестине умирают дети. Не могу равнодушно на это смотреть. Очень цепляет. На их месте могли быть и наши дети, – сказал футболист « », ранее игравший за «Зенит».

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после атаки боевиков ХАМАС на Израиль. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек. После ответных ударов с израильской стороны в секторе Газа погибли более 10,5 тысячи человек.

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