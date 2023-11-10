«Увидел, как в Палестине умирают дети, и меня это тронуло. На их месте могли быть и наши дети». Цаллагов о конфликте Израиля и Палестины

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Ибрагим Цаллагов высказался о гибели детей в секторе Газа.

– Со стороны ты кажешься очень суровым. Когда плакал в последний раз?

– Могу посмотреть фильм, и меня пробьет на слезу – ничего такого в этом нет.

А недавно меня сильно тронуло, когда я увидел, как в Палестине умирают дети. Не могу равнодушно на это смотреть. Очень цепляет. На их месте могли быть и наши дети, – сказал футболист «Алании», ранее игравший за «Зенит».

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после атаки боевиков ХАМАС на Израиль. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек. После ответных ударов с израильской стороны в секторе Газа погибли более 10,5 тысячи человек.

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63 комментария

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Electrox
Ответ Кирилл Букетов
Комментарий удален модератором
Они не мусульмане ведь. Их якобы не жалко
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Флэт-уайт
А израильские дети? Они не тронули?
+47
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+35
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Игорь Новиков
На месте израильских детей были дети Беслана.
+45
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Maturmalai
Гибель как израильских, так и палестинских детей в этом конфликте - исключительно на совести хамасеков и прочих террористов, ратующих и активно борющихся за уничтожение государства Израиль.
+33
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Hi Hi
Ответ King_X
Комментарий скрыт
В контексте данной войны, нормальный человек бы упомянул детей обойх сторон конфликта. Упомянуть лишь детей палестины пострадавших из за войны, и не упомянуть детей Израиля пострадавших от ТОЙ ЖЕ войны - это лицемерие, согласись
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Vladislav Zhalobkevich
Тебя тронуло, а вот некоторых проповедников нету. Они продолжают втирать, что дети-шахиды попадут сразу в рай. К сожалению, многие покупаются.
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ЦСКА1960
Ответ Игорь Новиков
На месте израильских детей были дети Беслана.
Вот именно. Если он осетин, то должен знать кто такие исламские террористы.
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взгляд со стороны
А тебя не трогало ни за одно место, когда дети палестины все эти годы жили под террористами? Лицемер.
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Экстерминатус
Ответ Zoidberg3
Комментарий удален модератором
Наверное, не стоило всяких гиркиных-стрелковых с ихтамнетами кое-кому туда посылать
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Pigmalion
Ответ rigobersong
Еще раз, великий железный купол прорвала пехота банановой республики на ржавых дельтопланах, со ржавыми автоматами в руках, именно в тот момент когда там было большое скопление людей и конечно никто это не заметил:)) Это просто такие байки для всяких Новиковых, все было очевидно абсолютно так же как и захват 4х самолетов в 2001м году, начиная от захвата и заканчивая тем, что не каждый пилот смог бы так-точно и равномерно расчитать падение именно в башни близнецы, т.е очевидно нападение готовили сами спецслужбы, как и в случае с Израилем, первым нужен был повод начать бойню на ближнем востоке, затем Ирак и т.д. Вторым формальный повод бомбить все что можно включая больницы с детьми, десяток тысяч жертв. Надо вообще быть совершенно черствым человеком, что бы это не осознавать и оправдывать жестокость в отношении невинных людей:) Кстати Новиков, почему ты меня добавил в ЧС, после вопросов о том, чем ты конкретно помог Украинцам? Приютил у себя в Эстонии, помогал настраивать логистику по приему беженцев, или так же сидел на спортсе и писал свои комментарии:))
А как железный купол должен защитить от банановой пехоты?
Сейчас скажу удивительное: но железный купол сделан не из железа, это даже не купол, это система ПВО. Т.е. Израиль не накрыт куполом, как Спрингфилд в полнометражном фильме. Вот такие вот дела.
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Евгений Цыбулин
Ответ Игорь Новиков
На месте израильских детей были дети Беслана.
Если Цаллагов читает Спортс,ему неплохо бы было сюда заглянуть и всем сочувствующим террористам:https://www.hamas-massacre.net/
Специально для таких сайт делали с видео и фото жертв Хамас...
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rumba.bit
Ответ Zoidberg3
Комментарий удален модератором
сам видел? или Соловьев подсказал?
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King_X
Вопрос в Эстонию Игорю (а то любит в ЧС добавлять всех). Должен увидеть, т. к модерирует подобные ветки
Игорь, интересно на тему вашего коммента уточнить, зная вашу позицию

Известно, что одним из упреков в адрес власти в РФ так же является силовой штурм Норд-Оста и школы в Беслане, а не решение вопроса иным путем и с меньшими жертвами(возможности были)

При этом, ваши комменты по конфликту на Ближнем Востоке звучали в духе "а что ещё делать Израилю/та сторона первая начала", т.е оправдываете этм бомбардировки

Теперь вопрос : тогда действия силовых структур тоже были верными? Или вы в разных случаях по-разному оцениваете?
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Матрос Кот
Верхушка ХАМАС присвоила и распределила более 4 миллиардов долларов,которые были переданы народу Палестины от ЕС,США и монархий залива. Платили только боевикам и копали тоннели. Сколько детей Палестины умерло по вине ХАМАС без медпомощи,это Цалагова не тронуло? А гибель молодых людей на фестивале его не тронула? А захват в заложники детей и женщин из кибуцев не тронуло лицемера?
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Vazuza
Ответ King_X
Комментарий скрыт
Прежде чем учить других - помоги российским детям, которым собирают смсками денег на лечение. Ни в одной развитой стране такого позора нет. Деньги собирают в помощь детям в африке и сирии и тд. И да, дагестанские дети летают лечиться с тяжелыми недугами в Израиль, например. А потом горцы штурмуют самолеты с евреями.
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Оригинальный Ник
Ответ Кирилл Букетов
Комментарий удален модератором
Сколько детей погибло за два года сво и сколько за месяц изгхаильской операции?
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Vazuza
Ответ Евгений Цыбулин
Если Цаллагов читает Спортс,ему неплохо бы было сюда заглянуть и всем сочувствующим террористам:https://www.hamas-massacre.net/ Специально для таких сайт делали с видео и фото жертв Хамас...
Он не умеет читать
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Пупкин Вольдемар
Ответ charly001
Так сионисты уже ищут себе новое убежище , а на землях Палестины их не будет
Не будет, не будет... И Киева через три дня ,,не будет,, , и Европа через три месяца ,,замёрзнет,, .
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White Bone
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Кто думали? Дети?
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Ихарь Окенфэйлов
Так может надо было миролюбивым парням из Хамаса тихо сидеть, и никто бы не умирал? У нас любят осуждать ответные действия, но тех кто начал первый, как будто специально забывают
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Евгений Цыбулин
Ответ Vazuza
Он не умеет читать
Ну тыкать мышкой-легко ведь?)
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Лжетрофеич
Ответ Zoidberg3
Комментарий удален модератором
за время "СВО" в Донбассе погибло в три раза больше мирного населения, чем за те 8 лет. Защитили
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Vitto
А дети в Алеппо или Мосуле его не трогали... Лицемерный убк...
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Jan Paskel
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
7-го
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Кашшай Чакырович
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Так Израиль и создал этот Хамас , который убивал детей Израиля , а сейчас этот же Израиль, который создал Хамас, убивает детей Палестины
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