Валиева об Олимпиаде: «Раньше говорила, что серебряная медаль – это не то. Но четвертому месту, возможно, обиднее, чем второму»

Камила Валиева рассказала о своих ощущениях после выступления на Олимпиаде-2022.

В Пекине российская фигуристка стала четвертой в личном турнире. Также она взяла золото в командном, но награждение не состоялось из-за расследования допинг-дела.

«Мне, наверное, посчастливилось выступать четыре раза (по два в команде и лично – Sports.ru). Первые два раза ты даже не осознаешь, что ты на Олимпиаде.

Когда это твоя глобальная цель, ты уже стоишь в начальной позе и думаешь: это то, к чему я так долго шел. И ты в какой-то момент просто не понимаешь, ты в какой-то прострации находишься, вообще в непонятном месте.

На самом деле, эта Олимпиада... Твоя цель была выложиться. Те медали, которые есть... Даже не знаю, сложно рассуждать, извините... Надо ценить то, что ты имеешь.

Возможно, четвертое место – вот это, наверное, печальней, когда ты был в шаге от результатов, от третьего, от второго, от первого... Просто не случилось. Это обидно, но есть к чему стремиться.

Я сказала (в одном из интервью Первому каналу четыре года назад – Sports.ru), что серебряная медаль – это что-то не то. Но если говорить масштабнее, то у тебя есть медаль, ты в призерах, ты завоевал эту медаль. Четвертому месту, возможно, обиднее, чем второму», – сказала Валиева.

Олимпиаду-2022 в женском одиночном катании выиграла Анна Щербакова, серебряным призером стала Александра Трусова, бронзовым – японка Каори Сакамото.

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