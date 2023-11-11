Капризов набрал 1+1 с «Баффало». У него 14 очков в 14 играх при «минус 9» – худшей полезности в «Миннесоте»

Кирилл Капризов набрал 1+1 с «Баффало».

Форвард «Миннесоты» отметился голом и результативной передачей в игре регулярного чемпионата с « » (2:3).

В активе россиянина стало 14 (5+9) очков в 14 играх сезона при показателе полезности «минус 9» – худшем в «Уайлд».

Сегодня Капризов (20:56, 4:20 – в большинстве, 0:16 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ и получил малый штраф.