КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Амура», «Адмирал» примет «Торпедо», «Сибирь» против «Локомотива»

Теги Сибирь Локомотив Северсталь Витязь Амур Автомобилист Торпедо результаты матчей Динамо Минск КХЛ Барыс Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Амур» примет «Автомобилист» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Адмирал» сыграет с «Торпедо», «Сибирь» будет противостоять «Локомотиву». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Автомобилист
Дата проведения
10 ноября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

Адмирал – Торпедо
Дата проведения
10 ноября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

Сибирь – Локомотив
Дата проведения
10 ноября, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Барыс – Куньлунь
Дата проведения
10 ноября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Витязь – Северсталь
Дата проведения
10 ноября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Сочи
Дата проведения
10 ноября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

2 комментария

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lokoYar
Локомотив не подведите!
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Rodgeras
Амур, Адмирал, Сибирь!
За Восток, Дальний и не очень!
0
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