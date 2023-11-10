КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Амура», «Адмирал» примет «Торпедо», «Сибирь» против «Локомотива»
«Амур» примет «Автомобилист» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Адмирал» сыграет с «Торпедо», «Сибирь» будет противостоять «Локомотиву».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 10 ноября, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 10 ноября, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 10 ноября, 15.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 10 ноября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 10 ноября, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 10 ноября, 19.10, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
За Восток, Дальний и не очень!