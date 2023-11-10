FIG допустит к турнирам российских гимнастов, если они не поддерживают боевые действия и не связаны с силовыми структурами

FIG опубликовала критерии допуска российских гимнастов к турнирам.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила участие россиян с 1 января 2024 года.

Сообщается, что допуск получат лишь те спортсмены и члены делегаций, которые не поддерживали боевые действия и не имеют связей с силовыми структурами.

В случае допуска гимнасты будут выступать без национальной символики. При этом их обязывают не выражать каким-либо способом принадлежность к стране – речь идет о любых комментариях в медиа.

Эти критерии также относятся к белорусским спортсменам. Желающие участвовать в соревнованиях должны будут отправить в FIG платную заявку, которую организация рассмотрит в течение 30 дней.

Отмечается, что речь идет только о допуске к индивидуальным стартам.