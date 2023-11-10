FIG допустит к турнирам российских гимнастов, если они не поддерживают боевые действия и не связаны с силовыми структурами

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FIG опубликовала критерии допуска российских гимнастов к турнирам.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила участие россиян с 1 января 2024 года.

Сообщается, что допуск получат лишь те спортсмены и члены делегаций, которые не поддерживали боевые действия и не имеют связей с силовыми структурами.

В случае допуска гимнасты будут выступать без национальной символики. При этом их обязывают не выражать каким-либо способом принадлежность к стране – речь идет о любых комментариях в медиа.

Эти критерии также относятся к белорусским спортсменам. Желающие участвовать в соревнованиях должны будут отправить в FIG платную заявку, которую организация рассмотрит в течение 30 дней. 

Отмечается, что речь идет только о допуске к индивидуальным стартам.

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10 комментариев

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Prado
FIG допустят, короче :)
+23
0
+23
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андрэ
Название какбэ намекает
+3
0
+3
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LCY
Игры "Доброй" Моли- вот "наш" ответ!
+5
-3
+2
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Dmitriy Racheev
Гимнасты перед сложным выбором - поехать на олимпиаду или не уехать за дискредитацию
+5
-4
+1
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ДМ-1чемпион
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