FIG допустит к турнирам российских гимнастов, если они не поддерживают боевые действия и не связаны с силовыми структурами
FIG опубликовала критерии допуска российских гимнастов к турнирам.
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила участие россиян с 1 января 2024 года.
Сообщается, что допуск получат лишь те спортсмены и члены делегаций, которые не поддерживали боевые действия и не имеют связей с силовыми структурами.
В случае допуска гимнасты будут выступать без национальной символики. При этом их обязывают не выражать каким-либо способом принадлежность к стране – речь идет о любых комментариях в медиа.
Эти критерии также относятся к белорусским спортсменам. Желающие участвовать в соревнованиях должны будут отправить в FIG платную заявку, которую организация рассмотрит в течение 30 дней.
Отмечается, что речь идет только о допуске к индивидуальным стартам.
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