Хесус Медина: «Советую знакомым не верить образу России в американских фильмах. Не надо мыслить стереотипами»
Хесус Медина призвал не судить о России по американским фильмам.
– Жизнь в Москве сильно отличается от нью-йоркской?
– Пробки на дорогах сопоставимые, но в остальном здесь намного спокойнее.
Думаю, дело в туристах. На Манхэттене они повсюду, это похоже на какой-то хаос. В первый год в США это казалось прикольным, во второй начало надоедать, а потом стало уже просто невыносимо.
И российская культура мне тоже по душе. Я много раз слышал о России негативные вещи. Еще до того, как перешел в ЦСКА в январе прошлого года. А месяц спустя эти голоса усилились.
Но я говорю не о политике, а о жизни здесь, о людях, с которыми тут познакомился. Это меня приятно удивило. Так что советую всем знакомым в других странах не верить образу России, который часто создается в американских фильмах. Не надо мыслить стереотипами.
– После переезда из Нью-Йорка чувствовал на себе давление?
– Да, американские друзья и знакомые писали, что мне нужно одуматься. Родные, девушка тоже переживали.
Но я объяснил им, что в Москве все спокойно, что здесь я в безопасности. Девушка приехала и убедилась в этом лично, – сказал парагвайский хавбек «Спартака» Медина, ранее игравший за «Нью-Йорк Сити».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Тоже не ошибемся!
Россия одна из лидирующий стран, где меньше всего бездомных. Уровень медицины лучше чем в Польше, Украине, Ирландии находимся примерно на уровне США. По уровню безработицы так же находимся ниже США, вообще какой рейтинг не взять, Россия либо в топ-50, либо на уровне США и прочих западных стран, но таким как Игорян лишь бы покритиковать, хотя живя в Эстонии получает зарплату работая на Российский сайт, который принадлежит человеку связанному с Единой Россией (ну обычно за такую правду мой комментарий удаляют:))) Еще и и болеет за Зенит, который спонсирует Газпром:)) Вообщем талантливый паренек:))
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8