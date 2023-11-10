Хесус Медина: «Советую знакомым не верить образу России в американских фильмах. Не надо мыслить стереотипами»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Хесус Медина кино Футбол

Хесус Медина призвал не судить о России по американским фильмам.

– Жизнь в Москве сильно отличается от нью-йоркской?

– Пробки на дорогах сопоставимые, но в остальном здесь намного спокойнее.

Думаю, дело в туристах. На Манхэттене они повсюду, это похоже на какой-то хаос. В первый год в США это казалось прикольным, во второй начало надоедать, а потом стало уже просто невыносимо. 

И российская культура мне тоже по душе. Я много раз слышал о России негативные вещи. Еще до того, как перешел в ЦСКА в январе прошлого года. А месяц спустя эти голоса усилились.

Но я говорю не о политике, а о жизни здесь, о людях, с которыми тут познакомился. Это меня приятно удивило. Так что советую всем знакомым в других странах не верить образу России, который часто создается в американских фильмах. Не надо мыслить стереотипами.

– После переезда из Нью-Йорка чувствовал на себе давление?

– Да, американские друзья и знакомые писали, что мне нужно одуматься. Родные, девушка тоже переживали.

Но я объяснил им, что в Москве все спокойно, что здесь я в безопасности. Девушка приехала и убедилась в этом лично, – сказал парагвайский хавбек «Спартака» Медина, ранее игравший за «Нью-Йорк Сити».

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64 комментария

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IgorBudda
Еще можно посоветовать не верить образу США в американских фильмах)
Тоже не ошибемся!
+48
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Pigmalion
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Вроде ни одну страну нельзя судить по художественному произведению.
Даже Казахстан по Борату?
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Natsunoss
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Разумеется. Хотя некоторых всерьёз думают, что там ганста под каждым кустом сидит с пушкой.
Ну да, всего более 500 случаев стрельбы где пострадали больше 3 человек за 2023 год
+25
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Николай Ульянов
Ответ Pigmalion
Даже Казахстан по Борату?
Это исключение.
+11
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analogia
Ответ IgorBudda
Еще можно посоветовать не верить образу США в американских фильмах) Тоже не ошибемся!
Это точно, жизнь там абсолютно не такая красочная, как многие думают насмотревшись голивудские фильмы, жизнь в России после США многим может показаться сказкой ) увы не многие это понимают )
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a2wai
У нас тут много кто судит по этим стереотипам, тут надо еще и нашим это советовать видимо))
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TaR
Ответ Игорь Новиков
Интересно, а россиянам советует не верить образу США, создаваемому на российском ТВ?)
Вы серьезно размещаете провокационную новость чтобы первым ее прокомментировать?
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Кашшай Чакырович
Ответ Игорь Новиков
Интересно, а россиянам советует не верить образу США, создаваемому на российском ТВ?)
Ты знаешь на российском тв , образ США представлен в 10 раз лучше, чем он есть в реальной жизни https://youtu.be/DWm2wSaY39o?si=jiHCu1NR-j-jKmtO это видео не даст соврать это и есть цивилизованный мир для таких, как ты )))
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Владимир Молявин
Полностью согласен.
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analogia
Ответ ОттоДракула
Где тогда массовая миграция из Штатов в Россию?
Где тогда массовая миграция из Штатов в Швейцарию, Норвегию, Швецию ? При том, что в скандинавских странах индекс уровня жизни на голову выше. Эмиграция ни о чем не говорит, США это вседозволенность, образ красивой жизни, навязанным кино и пропагандой и прочее, а по факту, больше половины людей которые едут «покорять» Америку, просто напросто там загнивают не выдерживая ритм этой жизни
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Даша Тихонова
Ответ Natsunoss
Ну да, всего более 500 случаев стрельбы где пострадали больше 3 человек за 2023 год
Более трехсот наверное... и это только массовые случаи, где жертв больше одного за раз. Одиночных убийств с огнестрелом гораздо больше.
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Владислав Ярлыков
Согласен, образы в американских фильмах слишком яркие и комплиментарные, в реальности все еще более уныло и абсурдно
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rigobersong
Ответ TaR
Вы серьезно размещаете провокационную новость чтобы первым ее прокомментировать?
Да:)
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ОттоДракула
Ответ analogia
Это точно, жизнь там абсолютно не такая красочная, как многие думают насмотревшись голивудские фильмы, жизнь в России после США многим может показаться сказкой ) увы не многие это понимают )
Где тогда массовая миграция из Штатов в Россию?
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dnovog
Ответ analogia
Это точно, жизнь там абсолютно не такая красочная, как многие думают насмотревшись голивудские фильмы, жизнь в России после США многим может показаться сказкой ) увы не многие это понимают )
Так в голливудских фильмах наоборот тамошная жизнь в основном представлена в негативном, порой крайне, свете. Странно, каких фильмах, например, она красочная?
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Кашшай Чакырович
Ответ Arno Dorian
Кстати, сразу подумал о такой пропаганде, а ты её и запостил. У NFKRZ на канале неплохой разбор.
Конечно это видео это все пропаганда, это все выдумано, это компьютерная графика, не нужно верить глазам, нужно верить в твои фантазии )))
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Sergey Dmitriev
Ответ Natsunoss
Ну да, всего более 500 случаев стрельбы где пострадали больше 3 человек за 2023 год
так и образ России тоже не на пустом месте сформировался
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Филипп Юзбашев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И Терминаторы с Бэтменами по улице ходят
У них еще есть робокоп)))
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rigobersong
Ответ Я лопнул от смеха
Комментарий удален модератором
В США опубликовали рейтинг лучших армий мира, Россия заняла 1е место, Эстония одно из последних.

Россия одна из лидирующий стран, где меньше всего бездомных. Уровень медицины лучше чем в Польше, Украине, Ирландии находимся примерно на уровне США. По уровню безработицы так же находимся ниже США, вообще какой рейтинг не взять, Россия либо в топ-50, либо на уровне США и прочих западных стран, но таким как Игорян лишь бы покритиковать, хотя живя в Эстонии получает зарплату работая на Российский сайт, который принадлежит человеку связанному с Единой Россией (ну обычно за такую правду мой комментарий удаляют:))) Еще и и болеет за Зенит, который спонсирует Газпром:)) Вообщем талантливый паренек:))
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Рустам Атаев
Все верно!
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zer
несмотря на то, что есть интернет и куча свободной инфы в доступе, люди по-старинке предпочитают мыслить стереотипами) это не только Москвы касается, а вообще всего
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Дрю2
бабла в России много...
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n3kt0snebess -
Ответ **Iscander**
Они там до сих пор верят, что мы в России в шапках ушанках и шенелях ходим. А ещё у нас медведи на мотоциклах за водкой в магазин ездят.
в Сибири ходят и в шапках ушанках в шинели. и медведи за водкой в магазин ездят.
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Крыжовник Анатолий
Судить страну по фильмам. Аххахах.
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analogia
Ответ Vitto
Что такое индекс уровня жизни? В США нет вседозволенности, а просто есть большой рынок и большие деньги и все прутся за этим, и да они свободнее конкурентов.
Индекс качества жизни (LQI) - это откалиброванный комплексный социальный показатель благосостояния человека, который отражает ожидаемую продолжительность жизни в добром здравии и повышение качества жизни за счет доступа к доходу.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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