НБА. Внутрисезонный турнир. «Даллас» – «Клипперс», «Финикс» против «Лейкерс» и другие матчи

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В пятницу, 10 ноября, в НБА девятью матчами продолжится внутрисезонный турнир.

30 команд распределены на 6 групп: по три в каждой конференции. Все в группе встретятся между собой – команды проведут две игры дома и две на выезде. Победители выйдут в плей-офф, а еще один коллектив с каждой конференции с лучшим процентом побед присоединится к ним в качестве wild card. Все матчи идут в зачет регулярного чемпионата.

В противостоянии группы В на Западе «Даллас» примет «Клипперс», в группе А «Финикс» встретится с «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Внутрисезонный турнир

Восточная конференция

Группа А

Детройт – Филадельфия
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Индиана – 1-0, Атланта – 0-0, Детройт – 0-0, Филадельфия – 0-0, Кливленд – 0-1.

Группа В

Вашингтон – Шарлотт
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Милуоки – 1-0, Майами – 1-0, Шарлотт – 0-0, Вашингтон – 0-1, Нью-Йорк – 0-1.

Группа С

Бостон – Бруклин
Дата проведения
11 ноября, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Положение команд: Бруклин – 1-0, Бостон – 0-0, Орландо – 0-0, Торонто – 0-0, Чикаго – 0-1.

Западная конференция

Группа А

Мемфис – Юта
Дата проведения
11 ноября, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Финикс – Лейкерс
Дата проведения
11 ноября, 06.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Положение команд: Портленд – 1-0, Лейкерс – 0-0, Финикс – 0-0, Юта – 0-0, Мемфис – 0-1.

Группа В

Хьюстон – Новый Орлеан
Дата проведения
11 ноября, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Даллас – Клипперс
Дата проведения
11 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Положение команд: Денвер – 1-0, Хьюстон – 0-0, Клипперс – 0-0, Новый Орлеан – 0-0, Даллас – 0-1.

Группа С

Сан-Антонио – Миннесота
Дата проведения
11 ноября, 04.00, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Оклахома-Сити
Дата проведения
11 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Положение команд: Голден Стэйт – 1-0, Миннесота – 0-0, Сакраменто – 0-0, Сан-Антонио – 0-0, Оклахома – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Artur Prokopchuk
о, возвращение вырвиглазных площадок 😆
+1
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M D
Нужны белые мячи чтобы глаза не болели рано утром.
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