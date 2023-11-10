НБА. Внутрисезонный турнир. «Даллас» – «Клипперс», «Финикс» против «Лейкерс» и другие матчи

В пятницу, 10 ноября, в НБА девятью матчами продолжится внутрисезонный турнир.

30 команд распределены на 6 групп: по три в каждой конференции. Все в группе встретятся между собой – команды проведут две игры дома и две на выезде. Победители выйдут в плей-офф, а еще один коллектив с каждой конференции с лучшим процентом побед присоединится к ним в качестве wild card. Все матчи идут в зачет регулярного чемпионата.

В противостоянии группы В на Западе «Даллас» примет «Клипперс», в группе А «Финикс» встретится с «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат



Внутрисезонный турнир

Восточная конференция

Группа А

Положение команд: Индиана – 1-0, Атланта – 0-0, – 0-0, – 0-0, Кливленд – 0-1.

Группа В

Положение команд: Милуоки – 1-0, Майами – 1-0, – 0-0, – 0-1, Нью-Йорк – 0-1.

Группа С

Положение команд: – 1-0, Бостон – 0-0, Орландо – 0-0, Торонто – 0-0, Чикаго – 0-1.

Западная конференция

Группа А

Положение команд: Портленд – 1-0, Лейкерс – 0-0, Финикс – 0-0, Юта – 0-0, Мемфис – 0-1.



Группа В

Положение команд: Денвер – 1-0, Хьюстон – 0-0, Клипперс – 0-0, Новый Орлеан – 0-0, Даллас – 0-1.



Группа С

Положение команд: Голден Стэйт – 1-0, Миннесота – 0-0, Сакраменто – 0-0, Сан-Антонио – 0-0, Оклахома – 0-1.



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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