НБА. Внутрисезонный турнир. «Даллас» – «Клипперс», «Финикс» против «Лейкерс» и другие матчи
В пятницу, 10 ноября, в НБА девятью матчами продолжится внутрисезонный турнир.
30 команд распределены на 6 групп: по три в каждой конференции. Все в группе встретятся между собой – команды проведут две игры дома и две на выезде. Победители выйдут в плей-офф, а еще один коллектив с каждой конференции с лучшим процентом побед присоединится к ним в качестве wild card. Все матчи идут в зачет регулярного чемпионата.
В противостоянии группы В на Западе «Даллас» примет «Клипперс», в группе А «Финикс» встретится с «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
Восточная конференция
Группа А
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Положение команд: Индиана – 1-0, Атланта – 0-0, Детройт – 0-0, Филадельфия – 0-0, Кливленд – 0-1.
Группа В
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Положение команд: Милуоки – 1-0, Майами – 1-0, Шарлотт – 0-0, Вашингтон – 0-1, Нью-Йорк – 0-1.
Группа С
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.30, «TD Garden»
Положение команд: Бруклин – 1-0, Бостон – 0-0, Орландо – 0-0, Торонто – 0-0, Чикаго – 0-1.
Западная конференция
Группа А
- Дата проведения
- 11 ноября, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 11 ноября, 06.00, «Footprint Center»
Положение команд: Портленд – 1-0, Лейкерс – 0-0, Финикс – 0-0, Юта – 0-0, Мемфис – 0-1.
Группа В
- Дата проведения
- 11 ноября, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 11 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Положение команд: Денвер – 1-0, Хьюстон – 0-0, Клипперс – 0-0, Новый Орлеан – 0-0, Даллас – 0-1.
Группа С
- Дата проведения
- 11 ноября, 04.00, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 11 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
Положение команд: Голден Стэйт – 1-0, Миннесота – 0-0, Сакраменто – 0-0, Сан-Антонио – 0-0, Оклахома – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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