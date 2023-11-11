Задоров попросил «Калгари» обменять его (Кевин Уикс)

Никита Задоров попросил «Калгари» обменять его.

Об этом сообщил инсайдер ESPN Кевин Уикс.

«Мне сообщили, что , сегодня забросивший шайбу в матче с «Торонто», запросил обмен у « » через своего агента », – написал Уикс в соцсети.

В активе защитника 5 (1+4) очков в 12 матчах сезона при полезности «минус 6», 12 минутах штрафа и среднем игровом времени 18:12.

«Флэймс» набрали 10 очков в 13 матчах и идут на 30-м месте в общей таблице лиги. Контракт 28-летнего россиянина с кэпхитом 3,75 миллиона долларов действует до конца текущего сезона.