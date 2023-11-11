Задоров попросил «Калгари» обменять его (Кевин Уикс)
Никита Задоров попросил «Калгари» обменять его.
Об этом сообщил инсайдер ESPN Кевин Уикс.
«Мне сообщили, что Никита Задоров, сегодня забросивший шайбу в матче с «Торонто», запросил обмен у «Калгари» через своего агента Дэна Мильштейна», – написал Уикс в соцсети.
В активе защитника 5 (1+4) очков в 12 матчах сезона при полезности «минус 6», 12 минутах штрафа и среднем игровом времени 18:12.
«Флэймс» набрали 10 очков в 13 матчах и идут на 30-м месте в общей таблице лиги. Контракт 28-летнего россиянина с кэпхитом 3,75 миллиона долларов действует до конца текущего сезона.
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