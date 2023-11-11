Задоров попросил «Калгари» обменять его (Кевин Уикс)

Теги возможные переходы Калгари НХЛ Кевин Уикс Никита Задоров Дэн Мильштейн Хоккей

Никита Задоров попросил «Калгари» обменять его.

Об этом сообщил инсайдер ESPN Кевин Уикс. 

«Мне сообщили, что Никита Задоров, сегодня забросивший шайбу в матче с «Торонто», запросил обмен у «Калгари» через своего агента Дэна Мильштейна», – написал Уикс в соцсети. 

В активе защитника 5 (1+4) очков в 12 матчах сезона при полезности «минус 6», 12 минутах штрафа и среднем игровом времени 18:12.

«Флэймс» набрали 10 очков в 13 матчах и идут на 30-м месте в общей таблице лиги. Контракт 28-летнего россиянина с кэпхитом 3,75 миллиона долларов действует до конца текущего сезона. 

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7 комментариев

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Иван Кащенко
Элитный защитник должен биться за кубок Стенли
+3
0
+3
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icey_punk
Скучает по родному дому во Флориде
0
0
0
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Bashibuzuck
Ответ dobinson
должна быть шутка про Дудя. я подожду
Задоров попросил обменять его в ЦСКА😁
+3
-3
0
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