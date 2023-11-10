У Гюлера разрыв квадрицепса, хавбек «Реала» пропустит около месяца. Турок еще не играл за клуб, но получил 3-ю травму

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер серьезно повредил четырехглавую мышцу правого бедра.

18-летний турецкий хавбек, купленный летом у «Фенербахче» за 20 миллионов без учета бонусов, еще не играл за «Реал». Перед матчем Лиги чемпионов с «Брагой» (3:0) Арда получил новое повреждение.

Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи, у Гюлера диагностирован разрыв квадрицепса.

Ожидается, что футболист пропустит около месяца. за это время «Реал» сыграет с «Валенсией», «Кадисом», «Наполи» и «Гранадой».

Напомним, что в июле Арда повредил мениск и выбыл на 59 дней, в сентябре он получил мышечную травму и пропустил 33 дня.

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41 комментарий

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shapor
Сел на диету из бургеров?
+26
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2vdhrvmmzf
Ответ Moscwow
Дембеле 6 лет грабил каталонскую деревню, вот где смешно
Напомнить как один бельгиец грабил кое кого?
+14
-1
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Акира_1
Невероятно, но Реал смог полноценно заменить Азара за одно окно. 👍
+10
-2
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Александр Жук
Дембеле в голосину
+12
-5
+7
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Фарид Харисов
Может ему в новом BMW XM сидеть неудобно?

Вдруг у загнивающих немцев даже регулировки сидения нет, аж ноги травмируются.
+12
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Подкат Мальдини
Жаль парня. Здоровья ! (P.s столько хейта, все злые до ужаса)
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stprk1982@mail.ru
По ходу им брак впарили
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Гусеконь
был бразилец, который знакомился с футболистами и через них пускал слухи, что топ футболист.
Европейцы его покупали, а он получал на тренировке травму за травмой пока его не продавали в другой клуб.
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Moonwa1ker
Азар, выходи, мы тебя узнали.
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Blaumerc
ну это уже не смешно.
здоровья пацану, надеюсь он всё таки ещё проявит себя.
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Ночной кошмар Логинова
Требования, видимо, другие, нагрузки выше. Насчет коммента про БМВ согласен - сначала надо доказать, а потом выбирать самую крутую тачку из предлагаемых
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keeper_p
Проклятие Азара ….
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Stewart D.
турецкий месси прямо как эмре мор да ?
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Тухель
Ответ Bazilic
Все таки Барса грамотнее работает с молодежью Гюлеру предлагали провести год в Турции, окрепнуть и только потом ехать в Испанию Гюлеру здоровья
И чего грамотного? Мелкого Педри просто загнали, когда ему было лет 17-18 и теперь сомнительно, что он хоть в одном сезоне до конца своей карьере проведет хотя бы 30 матчей в Чемпионате.
Великого Фати тоже сами загнобили, форсировали восстановление постоянно и теперь надежда только на Брайтон и дальнейшую продажу.
У Барсы идиотских решений так же много как и у других клубов. И разницы нет никакой, только если ты старательно пытаешься провалы не замечать.
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Максим Столбов
Ты можешь убрать Азара из Реала, но дух Азара из Реала не уберется
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Константин Юрьевич
на смену азару пришол
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Blaumerc
Ответ Stewart D.
турецкий месси прямо как эмре мор да ?
Эмре Мор играл в отличии от Гюлера, просто не оправдал ожиданий, которые слишком много возлагали на него.
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Eldos Great
Ответ Александр Жук
Что самое удивительное у Гюлера столько же матчей за Реал сколько у Месси голов с пенальти в 2023)
Какой остряк ааа)
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Bazilic
Ответ Евгений Михайлов
мне вот жаль, игрок потрясающий. Тонкий как Фабрегас или Озил
С Фабрегасом и Месутом перегнул
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AERN
Ответ stprk1982@mail.ru
По ходу им брак впарили
турецкое качество
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Ashan Sorokin
Мне как то кажется что история мутная ,мед обследование при входном трансфере ведь проводили и ничего не выявили ,Арда не сыграл не одного матча где он мог получить такие нагрузки ,кажется что дело в другом ,препараты которые либо случайно принял Арда или порошочек
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Ханс Ланда
Нужно предоставлять больше игровых минут Нико Пасу.
Великолепно проявил себя за отведенное время в матче с Брагой.
Очень талантливый парень и по своим характеристикам, как мне кажется, превосходно впишется в концепцию этого Мадрида.
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GLW
как автор новости представляет себе разрыв квадрицепса , который за месяц проходит? 🤦🏻
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Евгений Михайлов
мне вот жаль, игрок потрясающий. Тонкий как Фабрегас или Озил
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Eric_Cartman
Что они там с этим бедолагой делают?
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