У Гюлера разрыв квадрицепса, хавбек «Реала» пропустит около месяца. Турок еще не играл за клуб, но получил 3-ю травму

Арда Гюлер серьезно повредил четырехглавую мышцу правого бедра.

18-летний турецкий хавбек, купленный летом у «Фенербахче» за 20 миллионов без учета бонусов, еще не играл за « ». Перед матчем Лиги чемпионов с «Брагой» (3:0) Арда получил новое повреждение.

Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи, у диагностирован разрыв квадрицепса.

Ожидается, что футболист пропустит около месяца. за это время «Реал» сыграет с «Валенсией», «Кадисом», «Наполи» и «Гранадой».

Напомним, что в июле Арда повредил мениск и выбыл на 59 дней, в сентябре он получил мышечную травму и пропустил 33 дня.

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