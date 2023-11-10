У Гюлера разрыв квадрицепса, хавбек «Реала» пропустит около месяца. Турок еще не играл за клуб, но получил 3-ю травму
Арда Гюлер серьезно повредил четырехглавую мышцу правого бедра.
18-летний турецкий хавбек, купленный летом у «Фенербахче» за 20 миллионов без учета бонусов, еще не играл за «Реал». Перед матчем Лиги чемпионов с «Брагой» (3:0) Арда получил новое повреждение.
Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи, у Гюлера диагностирован разрыв квадрицепса.
Ожидается, что футболист пропустит около месяца. за это время «Реал» сыграет с «Валенсией», «Кадисом», «Наполи» и «Гранадой».
Напомним, что в июле Арда повредил мениск и выбыл на 59 дней, в сентябре он получил мышечную травму и пропустил 33 дня.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Вдруг у загнивающих немцев даже регулировки сидения нет, аж ноги травмируются.
Европейцы его покупали, а он получал на тренировке травму за травмой пока его не продавали в другой клуб.
здоровья пацану, надеюсь он всё таки ещё проявит себя.
Великого Фати тоже сами загнобили, форсировали восстановление постоянно и теперь надежда только на Брайтон и дальнейшую продажу.
У Барсы идиотских решений так же много как и у других клубов. И разницы нет никакой, только если ты старательно пытаешься провалы не замечать.
Великолепно проявил себя за отведенное время в матче с Брагой.
Очень талантливый парень и по своим характеристикам, как мне кажется, превосходно впишется в концепцию этого Мадрида.