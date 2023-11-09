Гран-при Китая. Хендрикс, Ким Йе Лим, Куракова, Петрыкина и Ватанабе выступят с короткими программами

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10 ноября на Гран-при Китая женщины выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

Женщины

Короткая программа

Начало – 12:16 по московскому времени

Первая разминка

1. И Чжу (Китай)

2. Чэнь Хунъи (Китай)

3. Ань Сянъи (Китай)

4. Хана Йошида (Япония)

5. Одри Шин (США)

Вторая разминка

6. Маделин Скизас (Канада)

7. Нина Петрыкина (Эстония)

8. Ринка Ватанабе (Япония)

9. Екатерина Куракова (Польша)

10. Ким Йе Лим (Южная Корея)

11. Луна Хендрикс (Бельгия)

Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье

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1 комментарий

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Katerina Sunny
Нине чисто откатать КП.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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