НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Вашингтон», «Флорида» против «Каролины», «Торонто» – «Калгари»
«Нью-Джерси» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Флорида» сыграет против «Каролины», «Торонто» встретится с «Калгари».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 11 ноября, 06.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 11 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Let’s go Devils!
Всем мощного хоккея, ребята!)
На этом сделаем паузу :)
2в12
всем приятного...
Второй день подряд приложение на андройде просит обновы. Второй раз скачиваю, устанавливаю - и все заново.