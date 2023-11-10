НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Вашингтон», «Флорида» против «Каролины», «Торонто» – «Калгари»

Теги результаты матчей Нью-Джерси Филадельфия Баффало Торонто Каролина Вашингтон Флорида Миннесота Калгари Анахайм Сан-Хосе НХЛ Вегас Хоккей

«Нью-Джерси» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида» сыграет против «Каролины», «Торонто» встретится с «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Миннесота
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Каролина
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Вашингтон
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Калгари
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Филадельфия
Дата проведения
11 ноября, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Сан-Хосе
Дата проведения
11 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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23 комментария

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Sonnyanderson
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Сегодня дома 2 очка нужны. Веры в Витька и Акиры нет. Но пусть пропустят меньше, чем забьют остальные 18 игроков команды в этот вечер.
Let’s go Devils!
+4
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islanders-fan
Если сейчас Ови не забьет ослабленному травмами Нью-Джерси, то тогда вообще трындец.
+2
0
+2
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AILD
Ответ Алексей Понтяков
Наблюдали небольшие сложности со стабильностью работы, поэтому вынуждены были попросить обновиться дважды за два дня. На этом сделаем паузу :)
Спасибо за ответ.

Всем мощного хоккея, ребята!)
+1
0
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Алексей Понтяков
Ответ AILD
Оффтоп. Второй день подряд приложение на андройде просит обновы. Второй раз скачиваю, устанавливаю - и все заново.
Наблюдали небольшие сложности со стабильностью работы, поэтому вынуждены были попросить обновиться дважды за два дня.
На этом сделаем паузу :)
+1
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Alex Rastrelli
Хочется увидеть что-то похожее по накалу на их первую встречу. Пожелаю победы Вашингтону и Ови забить побольше!
+3
-2
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Британский шпион
Капризову дубль голевой, Минтюкову дубль ассистентский!
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Maxim Shumov
Ответ Alex Rastrelli
Хочется увидеть что-то похожее по накалу на их первую встречу. Пожелаю победы Вашингтону и Ови забить побольше!
Куда еще больше?))
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Пинающий Достоинства
Акулы Вегас 4:2
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Мандалай
Ответ Пинающий Достоинства
Хет-трик Манте с передач Ови
Манта в списке травмированных
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Vince Nail
Ответ hhlg
Макдэвид сыграет? ;)
Он ещё не перешёл в Торонто.
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Stan Giroux
Ответ islanders-fan
Если сейчас Ови не забьет ослабленному травмами Нью-Джерси, то тогда вообще трындец.
То останется еще 4/5 регулярки, рановато для трындеца
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Alex Rastrelli
Товарищи, кто-нибудь видел любителя смузи ? Как бы чего с ним не случилось, может быть акк сменил или на научный симпозиум уехал?
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IrbIS
😀...
2в12
всем приятного...
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AILD
Оффтоп.

Второй день подряд приложение на андройде просит обновы. Второй раз скачиваю, устанавливаю - и все заново.
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Михаил Майоров
Если не сегодня, то когда?
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hhlg
Макдэвид сыграет? ;)
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Ми Ша
Такое чувство что в межсезонье Ови подружился с Романом
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Ivan Sergeev
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-1
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Maxim Shumov
Ну что, Саня, дубль?
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Aleksandr
За дубль Минтюкова и хет-трик Овечкина!
+4
-4
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