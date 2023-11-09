Гран-при России. «Идель». КМС. Федотов, Лазарев, Воронов, Рамзенков, Пузин, Колесников представят произвольные программы

10 ноября на Гран-при России в Казани юниоры выступят с произвольными программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Эдуард Камоев

2. Роман Попов

3. Дмитрий Железняк

4. Кирилл Арбузов

5. Платон Каблуков

Вторая разминка

6. Владислав Левичев

7. Георгий Лихачев

8. Мирон Тимофеев

9. Тимофей Шелковников

10. Михаил Тихонов

11. Глеб Ковтун

Третья разминка

12.

13. Макар Пузин

14. Иван Рамзенков

15. Вадим Воронов

16. Лев Лазарев

17. Арсений Федотов

Положение после короткой программы

1. – 86,13

2. Лев Лазарев – 84,54

3. Вадим Воронов – 82,30

4. Иван Рамзенков – 80,53

5. Макар Пузин – 76,55

6. Николай Колесников – 76,06

7. Глеб Ковтун – 75,19

8. Михаил Тихонов – 74,28

9. Тимофей Шелковников – 71,54

10. Мирон Тимофеев – 61,53

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов