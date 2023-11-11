WADA о деле Валиевой: «Мы сохранили запрос на 4-летнюю дисквалификацию и аннулирование результатов, в том числе на Олимпиаде-2022»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России WADA Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

WADA по-прежнему настаивает на дисквалификации Камилы Валиевой на 4 года.

9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили слушания по допинг-делу российской фигуристки. Вердикт ожидается к концу января 2024 года.

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта. Мы рады, что смогли представить наши аргументы перед коллегией арбитров и теперь ждем решения.

Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», – заявили в пресс-службе WADA.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, о чем стало известно в феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине. Там фигуристка выиграла командный турнир, но награждение не состоялось из-за начала расследования.

В ноябре 2022 года WADA уже призывало дисквалифицировать россиянку на 4-летний срок.

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13 комментариев

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MariNika
Я бы с них тоже потребовала. Лаборатории должны осуществлять проверки вовремя и сообщать вовремя. И не вина Валиевой и других спортсменов, что это не было сделано. Мы, насколько я знаю, платим всем этим обираловским организациям. Мне лично плевать на причины. Есть регламент. Будьте добры исполнять. Не справляетесь. Дисквалификации на тот же срок, который они жаждут подарить Валиевой. И да, защищённое лицо Оказалось беззащитным, благодаря их действиям. За это тоже надо спросить. Компенсация за моральный ущерб где?!
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Sat397
Себя пусть аннулируют за многочисленные нарушения регламента, в том числе и в деле Валиевой.
+17
-14
+3
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Amneris
Ответ Светлана Дрягилева
Интересно, какие у них могут быть аргументы? Они же должны как-то фактами подкрепляться?
Было бы очень интересно узнать аргументы всех сторон, конечно.
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Адриана
Ух ты, даже требуют.
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Алексей Токарев
Ну сохранили, значит пойдёте лесом с такими запросами, нужно реалистичные запросы делать.
+3
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Светлана Дрягилева
Интересно, какие у них могут быть аргументы? Они же должны как-то фактами подкрепляться?
+4
-3
+1
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Александр Шульгин
Ответ Светлана Дрягилева
Интересно, какие у них могут быть аргументы? Они же должны как-то фактами подкрепляться?
Ну значит подкрепили
+7
-6
+1
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Мороженко
Было очевидно, что они не отступят. Чему тут удивляться то. Надо ждать. Хотя эта ситуация уже всем надоела, в том числе и сплошные высказывания о образце фигурного катания.
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Александр Шульгин
Ответ Amneris
Было бы очень интересно узнать аргументы всех сторон, конечно.
Для суд должен был быть открытый но не захотели и понятно кто
+2
-2
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AllaS
Ответ Светлана Дрягилева
Интересно, какие у них могут быть аргументы? Они же должны как-то фактами подкрепляться?
Какими фактами они должны подкрепляться. Факт допинга есть, вот они и требуют дисквала . А оправдываться надо Камиле , вот если найдутся у неё аргументы и ее адвокаты смогут отстоять ее интересы , вот тогда КАС может оправдать или уменьшить срок.
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Lapo Elkann
Ответ Мороженко
Было очевидно, что они не отступят. Чему тут удивляться то. Надо ждать. Хотя эта ситуация уже всем надоела, в том числе и сплошные высказывания о образце фигурного катания.
А вам не надоело писать одно и тоже , к тому же негативить ?
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