WADA о деле Валиевой: «Мы сохранили запрос на 4-летнюю дисквалификацию и аннулирование результатов, в том числе на Олимпиаде-2022»

WADA по-прежнему настаивает на дисквалификации Камилы Валиевой на 4 года.

9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили слушания по допинг-делу российской фигуристки. Вердикт ожидается к концу января 2024 года.

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта. Мы рады, что смогли представить наши аргументы перед коллегией арбитров и теперь ждем решения.

Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», – заявили в пресс-службе WADA.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, о чем стало известно в феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине. Там фигуристка выиграла командный турнир, но награждение не состоялось из-за начала расследования.

В ноябре 2022 года WADA уже призывало дисквалифицировать россиянку на 4-летний срок.