Гран-при России. «Идель». КМС. Базылюк, Морозова, Петрова, Лебедева, Титова, Кадырова выступят с произвольными программами
10 ноября на Гран-при России в Казани юниорки представят произвольные программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
4-й этап
«Идель»
Казань
Девушки, КМС
Произвольная программа
Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Ольга Быкова
2. Елизавета Вахитова
3. Юлиана Юдина
4. Нина Леонова
5. Варвара Гордиенко
6. Валерия Зорина
Вторая разминка
7. Полина Тихонова
9. Анастасия Марасанова
10. Елизавета Лабутина
11. Таисия Коробицина
12. Арина Кудлай
Третья разминка
13. Риана Кадырова
14. Софья Титова
15. Милана Лебедева
16. Агата Петрова
17. Виктория Морозова
18. Маргарита Базылюк
Положение после короткой программы
1. Маргарита Базылюк – 72,06
2. Виктория Морозова – 67,09
3. Агата Петрова – 66,73
4. Милана Лебедева – 66,59
5. Софья Титова – 64,89
6. Риана Кадырова – 64,34
7. Арина Кудлай – 61,23
8. Таисия Коробицина – 59,56
9. Елизавета Лабутина – 59,32
10. Анастасия Марасанова – 57,87
11. Мария Гордеева – 57,79
12. Полина Тихонова – 57,76
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
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