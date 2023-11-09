Гран-при России. «Идель». КМС. Базылюк, Морозова, Петрова, Лебедева, Титова, Кадырова выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты женское катание Софья Титова Мария Гордеева Виктория Морозова Таисия Коробицина Анастасия Марасанова Серия Гран-при России Елизавета Лабутина Милана Лебедева Агата Петрова Идель Маргарита Базылюк Риана Кадырова Полина Тихонова Варвара Гордиенко Валерия Зорина Елизавета Вахитова Ольга Быкова Юлиана Юдина Арина Кудлай Нина Леонова Фигурное катание

10 ноября на Гран-при России в Казани юниорки представят произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Девушки, КМС

Произвольная программа

Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Ольга Быкова

2. Елизавета Вахитова

3. Юлиана Юдина

4. Нина Леонова

5. Варвара Гордиенко

6. Валерия Зорина

Вторая разминка

7. Полина Тихонова

8. Мария Гордеева

9. Анастасия Марасанова

10. Елизавета Лабутина

11. Таисия Коробицина

12. Арина Кудлай

Третья разминка

13. Риана Кадырова

14. Софья Титова

15. Милана Лебедева

16. Агата Петрова

17. Виктория Морозова

18. Маргарита Базылюк

Положение после короткой программы

1. Маргарита Базылюк – 72,06

2. Виктория Морозова – 67,09

3. Агата Петрова – 66,73

4. Милана Лебедева – 66,59

5. Софья Титова – 64,89

6. Риана Кадырова – 64,34

7. Арина Кудлай – 61,23

8. Таисия Коробицина – 59,56

9. Елизавета Лабутина – 59,32

10. Анастасия Марасанова – 57,87

11. Мария Гордеева – 57,79

12. Полина Тихонова – 57,76

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов

2 комментария

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Беглый*
Маргарита, подари, пожалуйста, нам чистый прокат. Мы тебе похлопаем👏👏👏
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Valdai
Очень даже не плохой этап.
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