Цаллагов о гей-параде в Израиле: «Меня это пугает, не хочу, чтобы мои дети на такое смотрели. Рядом Иерусалим, город, где зародились три религии, а под боком такая чепуха творится»
Ибрагим Цаллагов рассказал о негативном отношении к гей-парадам.
– Летом в Лос-Анджелесе устраивают гей-парады. Застал?
– Нет, но в другой стране столкнулся!
– Где?
– В Бельгии. В Брюсселе видел кафешки, где висели радужные флаги. А в Израиле с геями жил в одном отеле.
– Это когда?
– В 2013-м со сборной поехали на молодежный чемпионат Европы. А у этих был парад, после которого они все заселились в нашу гостиницу!
Меня поразило: рядом Иерусалим, город, где зародились три религии, а под боком такая чепуха творится.
Понимаю, дело каждого, но мне не нравится, как это афишируется. Еще и посыл – типа, так и должно быть. Дома занимайтесь чем хотите!
Меня это пугает. Не хочу, чтобы мои дети на такое смотрели, – сказал футболист «Алании», ранее игравший за «Зенит».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Достаточно их оставить во Владикавказе.
Если парад политических партий проводить можно, чем гомосексуалисты хуже?