Цаллагов о гей-параде в Израиле: «Меня это пугает, не хочу, чтобы мои дети на такое смотрели. Рядом Иерусалим, город, где зародились три религии, а под боком такая чепуха творится»

Теги Зенит премьер-лига Россия Первая лига Ибрагим Цаллагов Алания Владикавказ ЛГБТ религия контент Футбол

Ибрагим Цаллагов рассказал о негативном отношении к гей-парадам.

– Летом в Лос-Анджелесе устраивают гей-парады. Застал?

– Нет, но в другой стране столкнулся!

– Где?

– В Бельгии. В Брюсселе видел кафешки, где висели радужные флаги. А в Израиле с геями жил в одном отеле.

– Это когда?

– В 2013-м со сборной поехали на молодежный чемпионат Европы. А у этих был парад, после которого они все заселились в нашу гостиницу!

Меня поразило: рядом Иерусалим, город, где зародились три религии, а под боком такая чепуха творится.

Понимаю, дело каждого, но мне не нравится, как это афишируется. Еще и посыл – типа, так и должно быть. Дома занимайтесь чем хотите!

Меня это пугает. Не хочу, чтобы мои дети на такое смотрели, – сказал футболист «Алании», ранее игравший за «Зенит».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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101 комментарий

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ОттоДракула
"Не хочу, чтобы мои дети на такое смотрели."

Достаточно их оставить во Владикавказе.
+120
-22
+98
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Digger86
Ответ haymaker
Чего опасаетесь?
Стать геем разумеется)
+53
-5
+48
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Tigo_Volchara93
Геи есть везде. И в Израиле, и в Европе, и в арабских странах, и в России. Но то что эту тему постоянно пропихивают везде, страшно конечно
+80
-34
+46
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Aleksey Yashin
Цаллагов: "Чего это такое? Страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое"
+43
-5
+38
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impaled
Ответ f0rmoceft
Полностью поддерживаю. Хорошо у нас в стране такое не допускают.
Это где радуга под запретом?
+45
-12
+33
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Уолтер Собчак
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
"Им надо работать, а не ходить на митинги" — это вы, наверное, про россиян. В большинстве стран Европы нет проблем с выходом на митинги — если кто-то захочет, выходит.
+25
-5
+20
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haymaker
Ответ Tigo_Volchara93
Геи есть везде. И в Израиле, и в Европе, и в арабских странах, и в России. Но то что эту тему постоянно пропихивают везде, страшно конечно
Чего опасаетесь?
+36
-16
+20
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Артём Кочешев
геи заселились в одну гостиницу с Цаллаговым. да что они себе позволяют? ??
+19
-2
+17
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Давид Agabekyan
Ответ f0rmoceft
Полностью поддерживаю. Хорошо у нас в стране такое не допускают.
У нас и радугу запрещают. Уже против природы пошли. Скоро и воздухом дышать запрещать, а то заразимся этим ЛГБТ
+23
-8
+15
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haymaker
Ответ Digger86
Стать геем разумеется)
Ну если это так легко происходит просто глядя на гей-парад, то бо́льшая часть пути уже пройдена 😁
+16
-4
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Сергей
Так ты и не смотри и дети пусть не смотрят
+12
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Станислав Карбанович
Ответ haymaker
Ну если это так легко происходит просто глядя на гей-парад, то бо́льшая часть пути уже пройдена 😁
Ничего страшного. Достаточно после гей-парада посмотреть военный парад и снова становишься натуралом!
+12
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Zenith forever
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И например потом на зону. Потому что права или есть для всех, или нету ни для кого, кроме самоназначенной верхушки.
Если парад политических партий проводить можно, чем гомосексуалисты хуже?
+12
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Ихарь Окенфэйлов
Может надо просто меньше значения этому придавать, а относиться просто как к шоу? Гей парад это реально весело!
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Сиражудин Халало
Ответ impaled
Это где радуга под запретом?
Радуга не причем….под радугой че творится причем
+8
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Vladislav Zhalobkevich
Или ты разрешаешь проводить всё, или делаешь специальный орган, который выдаёт разрешения. В итоге, будет всё запрещено, кроме одобренного партией. Нету другого пути, и очень странно, что в РФ, после 20+лет развитого путинизма это не понимают.
+11
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Поцелуй Оздоева
Ответ haymaker
Чего опасаетесь?
Ну, как. Насмотрится Волчара93 на геев и сам захочет присоединиться. Очевидно же, что это так и работает.
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haymaker
Ответ Всеволод Бобров
всмысле кто позволил? Они где-то это яро показывали? Да все корпорации, которые это продвигают, большинство из них гомосексуалисты. Многие открыто, Кто-то нет, но без больших денег и пропаганды невозможно столько делать для ЛГБТ. Продвижение законов, внедрение в фильмы насильно и так далее, это же повсюду, это не делают обычные люди, обычным людям без разницы.
Ну раз это настолько мощное лобби и вам об этом известно, нельзя ли пару имён? Как узнать, что вы не ошибаетесь?
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NartApsua
Ответ Британский шпион
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Шикарная логика? Значит, либо геи, либо бородатые террористы? Только такой выбор? Вы во всем придерживаетесь таких крайностей? Середины не может быть?
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a2wai
Ответ Британский шпион
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Дружок, поучи для начала историю и регионоведение, подавляющее большинство осетинов православные)
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haymaker
Ответ Всеволод Бобров
мне просто интересно, твитерные воины, которые тут отстаивают эти парады вы хоть раз их видели и что там происходит? Если для вас эти люди адекватные, то о чем тут разговаривать вообще? Когда взрослые люди одеваются в костюмы животных, ходят на четвереньках или вообще полуголые с супер странными нарядами, макияжем и так далее это нормально и эти люди не больны, то окей, надеюсь у вас будут дети и они станут такими, потом я посмотрю на вашу реакцию. Насколько конечно можно промыть людей пропагандой в такой короткий срок это фантастика. Еще вчера их считали за фриков, больных, а сегодня даже в России полно людей, которые за это заступаются.
Мальчик, так в том и суть, что их не видел никто. Просто потому что это очень и очень редкое явление. Обычным людям до лампочки это. А вот тебе лучше бы поменьше думать о геях и их парадах.
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haymaker
Ответ Всеволод Бобров
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Ничего не понял, кто сами такие? Можно имена какие-то? И как так вышло, что именно"такие" в верхушке? Кто им позволил?
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haymaker
Ответ ТрактоПоктер
Публичности. Если парень с девкой начинают "сосаться" посреди эскалатора в метро - это тоже не особо приятно.... Дома занимайся чем хочешь, а не у всех на виду
А чем это опасно? В дикой природе ещё и спариваться могут на глазах у всего стада. Я не говорю, что так обязательно должно быть, но нам придётся признать, что реальной опасности здесь никакой нет. Нормы морали сильно отличаются в разных культурах.
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Jazzzz
В свое время, про Христианство и Ислам язычники, наверное так же думали))
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Vladislav Zhalobkevich
Вообще забавно. Как парад гомосексуалистов, там провинциальные домохозяйки и петровичи возмущены. А вот как Киркоров в перьях и лосинах заезжает в их родной областной центр - так билетов не достать, толпами идут.
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