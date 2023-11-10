Ибрагим Цаллагов рассказал о негативном отношении к гей-парадам.

– Летом в Лос-Анджелесе устраивают гей-парады. Застал?

– Нет, но в другой стране столкнулся!

– Где?

– В Бельгии. В Брюсселе видел кафешки, где висели радужные флаги. А в Израиле с геями жил в одном отеле.

– Это когда?

– В 2013-м со сборной поехали на молодежный чемпионат Европы. А у этих был парад, после которого они все заселились в нашу гостиницу!

Меня поразило: рядом Иерусалим, город, где зародились три религии, а под боком такая чепуха творится.

Понимаю, дело каждого, но мне не нравится, как это афишируется. Еще и посыл – типа, так и должно быть. Дома занимайтесь чем хотите!

Меня это пугает. Не хочу, чтобы мои дети на такое смотрели, – сказал футболист « », ранее игравший за « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!