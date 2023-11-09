Гран-при Китая. Уно, Сяо Хим Фа, Томоно и Цзинь Боян выйдут на лед с короткими программами

10 ноября на Гран-при Китая мужчины выйдут на лед с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

Мужчины



Короткая программа

Начало – 14:00 по московскому времени

Первая разминка

1. Сюй Цзюйвэнь (Китай)

2. Дай Дайвэй (Китай)

3. Лукас Бруссард (США)

4. (Китай)

5. Ли Си Хен (Южная Корея)

6. Габриэле Франджипани (Италия)

Вторая разминка

7. Михаил Шайдоров (Казахстан)

8. Джимми Ма (США)

9. (Япония)

10. (Япония)

11. Хим Фа (Франция)

12. (Япония)

Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье