Гран-при Китая. Уно, Сяо Хим Фа, Томоно и Цзинь Боян выйдут на лед с короткими программами
10 ноября на Гран-при Китая мужчины выйдут на лед с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Cup of China
Чунцин, Китай
Мужчины
Короткая программа
Начало – 14:00 по московскому времени
Первая разминка
1. Сюй Цзюйвэнь (Китай)
2. Дай Дайвэй (Китай)
3. Лукас Бруссард (США)
4. Цзинь Боян (Китай)
5. Ли Си Хен (Южная Корея)
6. Габриэле Франджипани (Италия)
Вторая разминка
7. Михаил Шайдоров (Казахстан)
8. Джимми Ма (США)
9. Сота Ямамото (Япония)
10. Казуки Томоно (Япония)
11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
12. Шома Уно (Япония)
Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье
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