Гран-при Китая. Уно, Сяо Хим Фа, Томоно и Цзинь Боян выйдут на лед с короткими программами

Теги результаты Гран-при сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Казахстана сборная Южной Кореи сборная Италии мужское катание Гран-при Китая Цзинь Боян Шома Уно Сота Ямамото Казуки Томоно Ли Си Хен Габриэле Франджипани Адам Сяо Хим Фа Джимми Ма Лукас Бруссард Михаил Шайдоров Дай Дайвэй Фигурное катание

10 ноября на Гран-при Китая мужчины выйдут на лед с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

Мужчины

Короткая программа

Начало – 14:00 по московскому времени

Первая разминка

1. Сюй Цзюйвэнь (Китай)

2. Дай Дайвэй (Китай)

3. Лукас Бруссард (США)

4. Цзинь Боян (Китай)

5. Ли Си Хен (Южная Корея)

6. Габриэле Франджипани (Италия)

Вторая разминка

7. Михаил Шайдоров (Казахстан)

8. Джимми Ма (США)

9. Сота Ямамото (Япония)

10. Казуки Томоно (Япония)

11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

12. Шома Уно (Япония)

Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье

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6 комментариев

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Марина 12
Больше всего переживаю за Адама! Очень бы хотелось, чтобы после великолепных прокатов во Франции, он выступил не хуже и в Китае . В прошлые годы ему так не хватало стабильности, к сожалению.
+3
0
+3
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Pakita
Хочется Бояшу поддержать и пожелать быть на пьедестале
+2
0
+2
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Katerina Sunny
Шоме всё прыгнуть в КП. А у Адама 2 этапа подряд, как и у Бояши. С хорошим настроением приехал в Китай. Бояше не потерять прыжки в КП.
+3
-1
+2
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Lavkaspice
Шоме сил физических и ментальных!
+3
-1
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Olga Krayz
Удачи Адаму! Очень хочу, чтоб отобрался в финал.
+1
0
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