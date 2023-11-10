CAS о деле Валиевой: «Слушания завершены. Решение ожидается к концу января 2024 года»

CAS назвал срок вынесения вердикта по допинг-делу Камилы Валиевой.

«Слушания CAS по арбитражному разбирательству с участием РУСАДА, ISU, WADA и Камилы Валиевой завершены. Окончательное решение ожидается к концу января 2024 года.

Стороны были проинформированы о том, что коллегия CAS, ответственная за этот вопрос, теперь рассмотрит и подготовит арбитражное решение и основания, о которых, как ожидается, стороны будут уведомлены к концу января 2024-го», – сообщили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS).

В декабре 2021 года российская фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, о чем стало известно в феврале во время Олимпиады-2022, где Валиева выиграла командный турнир. Из-за начала расследования церемония награждения так и не состоялась.

9-10 ноября 2023 года CAS возобновил слушания по делу, которые были отложены из-за подготовки дополнительной документации.