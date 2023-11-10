CAS о деле Валиевой: «Слушания завершены. Решение ожидается к концу января 2024 года»

Теги сборная России допинг ISU Олимпийская сборная России WADA РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

CAS назвал срок вынесения вердикта по допинг-делу Камилы Валиевой.

«Слушания CAS по арбитражному разбирательству с участием РУСАДА, ISU, WADA и Камилы Валиевой завершены. Окончательное решение ожидается к концу января 2024 года.

Стороны были проинформированы о том, что коллегия CAS, ответственная за этот вопрос, теперь рассмотрит и подготовит арбитражное решение и основания, о которых, как ожидается, стороны будут уведомлены к концу января 2024-го», – сообщили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS).

В декабре 2021 года российская фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, о чем стало известно в феврале во время Олимпиады-2022, где Валиева выиграла командный турнир. Из-за начала расследования церемония награждения так и не состоялась.

9-10 ноября 2023 года CAS возобновил слушания по делу, которые были отложены из-за подготовки дополнительной документации.

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33 комментария

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Сережа-молодец!
Но это не точно...
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versa
Обещанного три года ждут...
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Olga Komarova
Чё б не объявить-то, раз завершились?
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justbored
Да не торопитесь.
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aleshon
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Развязка дела состоится через два года после начала олимпиады в Пекине.
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Katerina Sunny
К годовщине ОИ получат медали.
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Katerina Sunny
Ответ Olga Komarova
Чё б не объявить-то, раз завершились?
"коллегия CAS, ответственная за этот вопрос, теперь рассмотрит и подготовит арбитражное решение и основания, о которых, как ожидается, стороны будут уведомлены к концу января 2024-го"
+5
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olvl
Ответ Olga Komarova
Чё б не объявить-то, раз завершились?
Так слушания. Наверно, думать будут.
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Rosina Watson
It’s a court of law! People here are so ignorant of how courts work!!! Good luck Kamila, may it be a fair and just decision. You can put it behind you and get on with life. Hopefully we will see continue to see your beautiful skating. Love from the UK.
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учись упорно
Быстро как-то. Может лучше надо еще одно заседание провести
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Ливия
Интересно, почему решение так долго принимают? Ведь доказательства предоставлены, стороны заслушаны.
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Боевой Бурят Путина
Потом еще апелляция😂 Эта музыка будет вечной
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tvo
Если правда, что кол во препарата в 2 раза ниже чем может улавливать аппаратура. А Этери так верит в невиновности Камиллы, что готова использовать детектор, то почему пробу б не вскрыли? Кто знает в чем суть.
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Даня Чебыкин
Ответ Olga Komarova
Чё б не объявить-то, раз завершились?
судьи удаляются на совещание. привыкай, тебе эту фразу частенько слышать придется.
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Грибной_король
Ответ tvo
Если правда, что кол во препарата в 2 раза ниже чем может улавливать аппаратура. А Этери так верит в невиновности Камиллы, что готова использовать детектор, то почему пробу б не вскрыли? Кто знает в чем суть.
Потому что в пробе Б будет та же самая доза (ниже улавливания аппаратуры), но тогда никаких разбирательств а сразу дисквалификация, без суда и следствия. Сразу же.
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Viks
Ответ Katerina Sunny
К годовщине ОИ получат медали.
Ко второй годовщине.
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Black&White
Ответ tvo
Если правда, что кол во препарата в 2 раза ниже чем может улавливать аппаратура. А Этери так верит в невиновности Камиллы, что готова использовать детектор, то почему пробу б не вскрыли? Кто знает в чем суть.
Не вскрыли, потому что знают, что эта проба покажет.
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Кавабунга Шреддоголовый
Но это не точно...
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Елена Назырова
Ответ Маргарита Михайловна
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Для этого и попросили отложить до ноября, чтобы чудо космическое выиграло чр и прыжковый недочемпионат))
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Ольга Долгова
Ответ Katerina Sunny
"коллегия CAS, ответственная за этот вопрос, теперь рассмотрит и подготовит арбитражное решение и основания, о которых, как ожидается, стороны будут уведомлены к концу января 2024-го"
Немного не так перевели "Коллегия арбитров CAS, ответственная за этот вопрос, теперь проведет обсуждение и подготовит арбитражное решение..."
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Аврал
Три года.Три!!!Это так работает?
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Katerina Sunny
Ответ Amneris
Хорошо. Это значит, что в любой день до конца января 2024 мы узнаем решение.
Там нет "не позднее", а только ожидается. И узнают только стороны, а не общественность. А если какой-то стороне решение не понравится, то могут подать апелляцию. Но там хоть по подавшей стороне, приблизительно, будет понятно какое решение.
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Елена Назырова
До олимпиады 2026 уложатся надеюсь, вручат медали ожидающим командам через 4 года)), но в атмосфере ои
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