Сергеев об отказе переходить в ЦСКА из «Крыльев»: «Я выбрал футбол»

Иван Сергеев вспомнил, как отказался переходить в ЦСКА.

«От ЦСКА вроде было предложение, когда закончили сезон в Первой лиге. Мы стали первыми, набрали 100 очков, я забил много голов. Были разговоры, но я сказал, что останусь в Самаре.

Мы вышли в РПЛ, у нас был коллектив. О деньгах я никогда не думал в плане того, что хочу большую зарплату. Думал только про футбол.

Уверен на 50 процентов, что в ЦСКА предложили бы больше, чем в Самаре на то время. Но все равно я выбрал футбол. Я знал, что у нас тем составом получится показать хороший результат», – сказал форвард «Зенита».

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