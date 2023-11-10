Сергеев об отказе переходить в ЦСКА из «Крыльев»: «Я выбрал футбол»
Иван Сергеев вспомнил, как отказался переходить в ЦСКА.
«От ЦСКА вроде было предложение, когда закончили сезон в Первой лиге. Мы стали первыми, набрали 100 очков, я забил много голов. Были разговоры, но я сказал, что останусь в Самаре.
Мы вышли в РПЛ, у нас был коллектив. О деньгах я никогда не думал в плане того, что хочу большую зарплату. Думал только про футбол.
Уверен на 50 процентов, что в ЦСКА предложили бы больше, чем в Самаре на то время. Но все равно я выбрал футбол. Я знал, что у нас тем составом получится показать хороший результат», – сказал форвард «Зенита».
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И, по-видимому, правильно сделал. При переходе из ФНЛ в РПЛ игрок в любом клубе с немалой вероятностью будет восприниматься как запасной, и шансов проявить себя может даже не появиться. А так он ушел на полгода позже, но зато уже в ранге основного и успешного игрока команды РПЛ, а не претендента на лавку. Возможно, и в ЦСКА бы ушел, если бы те повторили предложение.
А в ЦСКА бы он конечно в запасе бы сидеееел😤!!!
ЦСКА в запасе не сидят даже запасные🤣🤣🤣!
Красавчик! Сейчас один из лучших форвардов страны, трудно поверить, что еще пару лет назад он пылил в пердиве.