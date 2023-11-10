Сергеев об отказе переходить в ЦСКА из «Крыльев»: «Я выбрал футбол»

Теги ЦСКА Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Иван Сергеев деньги Футбол

Иван Сергеев вспомнил, как отказался переходить в ЦСКА.

«От ЦСКА вроде было предложение, когда закончили сезон в Первой лиге. Мы стали первыми, набрали 100 очков, я забил много голов. Были разговоры, но я сказал, что останусь в Самаре.

Мы вышли в РПЛ, у нас был коллектив. О деньгах я никогда не думал в плане того, что хочу большую зарплату. Думал только про футбол. 

Уверен на 50 процентов, что в ЦСКА предложили бы больше, чем в Самаре на то время. Но все равно я выбрал футбол. Я знал, что у нас тем составом получится показать хороший результат», – сказал форвард «Зенита».

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55 комментариев

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SamSam
Через год видимо футбол перебрался в Питер)
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dreamstep
И через полгода Зенит сделал предложение пожирнее, там конечно не пришлось думать про Самару )
+87
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Alamarrr
😆
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Гусеконь
а потом выбрал деньги?
+20
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Иван Галяткин
Ответ dreamstep
И через полгода Зенит сделал предложение пожирнее, там конечно не пришлось думать про Самару )
И стал двукратным чемпионом страны, но об этом вы тактично умолчали) Только в Зените же за деньги играют, а так везде за идею, в основном)
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Trash Talking
Смешно с комментаторов, которые пишут про Зенит, намекая на деньги. Кто последние годы выигрывает чемпионаты России и соответственно показывает лучший футбол в России? Плюс еще тот факт, что именно своим голом Сергеев помог не только победить принципиально соперника, но и завоевать вместе с этим очередной чемпионат России и добавить вторую звезду на эмблему. Три в одном от Вани.
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Фантом
Ну вообще-то лучше читать внимательно. Он в тот момент не выбрал "Зенит" вместо ЦСКА, он выбрал остаться в Самаре.

И, по-видимому, правильно сделал. При переходе из ФНЛ в РПЛ игрок в любом клубе с немалой вероятностью будет восприниматься как запасной, и шансов проявить себя может даже не появиться. А так он ушел на полгода позже, но зато уже в ранге основного и успешного игрока команды РПЛ, а не претендента на лавку. Возможно, и в ЦСКА бы ушел, если бы те повторили предложение.
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Rumov
Сергеев умный человек и хороший футболист. И поэтому играет с лучшими исполнителями и получает титулы. Вполне заслужено своей игрой и своими нужными голами. Молодец, короче.
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Дата саентист
Ответ Иван Галяткин
И стал двукратным чемпионом страны, но об этом вы тактично умолчали) Только в Зените же за деньги играют, а так везде за идею, в основном)
нет конечно, но глупо отрицать, что именно в Зенит многие идут на скамейке посидеть во имя футбола
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Дата саентист
Ответ Groznyi2024
Ваня рубит правду. В Москве была бы деградация, в Зените - прогресс
у вас и правда и воздух особенный и стадион хороший в Питере, на нем даже скамейка чудеса творит с человеком, помогает более философски на жизнь посмотреть, осмыслить, амбиции пересмотреть
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Ковид 07.10.52
А потом перешел в кабинетный футбол на большие деньги, спортивная жизнь коротка, ничего личного, только бизнес.
+16
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Алексей Полиенков
Угу, и поэтому ушёл в Зенит? Балабол...
+17
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Честный контроль
О деньгах я никогда не думал - сказал игрок ушедший на предложенное 12!!!-кратное повышение оклада.
+5
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Mortimer1
Ответ Owen_the_Simple
Отказал ЦСКА с шестой строчки и перешёл в чемпиона последних трёх сезонов. Да, футбольную составляющую тут трудно углядеть.
При переходе в клуб с админ-ресурсом, которым и является зенит, футбольную составляющую действительно трудно углядеть
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Денис Савин
СЕРГЕЕВ И В ПИТЕР ПЕРЕБРАЛСЯ ВИДИМО ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ 🥴ЧУДАК!!! на букву " М"
А в ЦСКА бы он конечно в запасе бы сидеееел😤!!!
ЦСКА в запасе не сидят даже запасные🤣🤣🤣!
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Матвей Суицидин
перепись обиженных в комментариях, человек остался в КС доказать в первую очередь себе, что способен забивать на уровне РПЛ, а уже после ушел на повышение.
Красавчик! Сейчас один из лучших форвардов страны, трудно поверить, что еще пару лет назад он пылил в пердиве.
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юра георгиевский
Ответ Ковид 07.10.52
А потом перешел в кабинетный футбол на большие деньги, спортивная жизнь коротка, ничего личного, только бизнес.
Написал обиженный бред и этим доволен. Поздравляю.
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Demanishche
Уверен на 50 процентов- это гениально!
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юра георгиевский
Ответ Slavnov
Ничего смешнее я сегодня не слыхал...так и хочется спросить,а чего не играешь?
«Ничего смешнее» — это находится в Тушинской степи, со статуей у входа.
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юра георгиевский
Ответ Влад Безруков
Какой-то абсурд от Сергеева Говорить про выбор футбола можно про любой московский клуб, кроме ЦСКА, который играет без адекватного нападающего уже лет 10 и где Сергеев стабильно бы играл в основе
Какой абсурд и какой толк был бы сейчас для Сергеева находиться там ? ! Ты хоть сам понял ?! Это только сегодня все понимают, что Сергеев поступил на 100 % правильно.
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кuraakula belov
Очень жаль у Сергеева кроме игр с Бетисом нет и не будет шансов показать себя в еврокубках
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Анатолий Конь
Ответ Алексей Полиенков
Угу, и поэтому ушёл в Зенит? Балабол...
Было типа так :" Мне предложили футбол и деньги и я выбрал футбол, но потом мне предложили большие деньги и уже не смог отказаться."
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юра георгиевский
Ответ Groznyi2024
Ваня рубит правду. В Москве была бы деградация, в Зените - прогресс
А чистая правда всегда не всем нравилась.
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schwein
Ответ Mortimer1
При переходе в клуб с админ-ресурсом, которым и является зенит, футбольную составляющую действительно трудно углядеть
По текущему сезону самому то не стрёмно про админресурс писать?
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Owen_the_Simple
Ответ dreamstep
И через полгода Зенит сделал предложение пожирнее, там конечно не пришлось думать про Самару )
Отказал ЦСКА с шестой строчки и перешёл в чемпиона последних трёх сезонов. Да, футбольную составляющую тут трудно углядеть.
+27
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