Кузнецов забросил 2 шайбы «Нью-Джерси», прервав серию из 3 матчей без очков. У него 3+4 в 12 играх

Евгений Кузнецов сделал дубль в матче с «Нью-Джерси».

Форвард « » отличился в игре регулярного чемпионата против «Девилс» (4:2). Вторую шайбу он забросил в пустые ворота.

Россиянин прервал серию из 3 подряд игр без очков. В его активе стало 7 (3+4) баллов в 12 играх.

Сегодня Кузнецов (23:06, 5:48 – в большинстве, 1:44 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, сделал 1 перехват и получил малый штраф.

На вбрасываниях показал эффективность 26,7% (выиграл 4 попытки из 15).