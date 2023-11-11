Кузнецов забросил 2 шайбы «Нью-Джерси», прервав серию из 3 матчей без очков. У него 3+4 в 12 играх
Евгений Кузнецов сделал дубль в матче с «Нью-Джерси».
Форвард «Вашингтона» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Девилс» (4:2). Вторую шайбу он забросил в пустые ворота.
Россиянин прервал серию из 3 подряд игр без очков. В его активе стало 7 (3+4) баллов в 12 играх.
Сегодня Кузнецов (23:06, 5:48 – в большинстве, 1:44 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, сделал 1 перехват и получил малый штраф.
На вбрасываниях показал эффективность 26,7% (выиграл 4 попытки из 15).
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