Дмитрий Булыкин: «Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Не все шайбу увидят, он не такой народный, многие играть не умеют. Слишком сложный технически»

Теги Дмитрий Булыкин Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин НХЛ КХЛ Политика Хоккей

Дмитрий Булыкин считает, что хоккей никогда не станет популярнее футбола.

«Я люблю смотреть все: большой теннис, настольный, хоккей. Слежу за Овечкиным, наш чемпионат не смотрю, только хайлайты, но бывает, хожу на матчи. Хоккей – популярный вид спорта, приятно смотреть, но до футбола ему далеко.

Что должно произойти, чтобы хоккей стал популярнее футбола? Ничего (смеется). Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Исторически сложилось, что политику и футбол обсуждают больше всего. Все все знают про это.

Хоккей не такой народный, многие в него и играть-то не умеют. Слишком сложный технически. Если в России начнут играть в хоккей на футбольных стадионах, то, может, чуть-чуть популярнее станет.

Думаю, всем интересно будет сходить на большую арену и посмотреть, как там играют в хоккей. Правда, не все шайбу увидят (смеется). На последнем ряду ее сложно разглядеть. Если еще получится сделать шоу, как в Национальной хоккейной лиге, то много народу придет, но пока нам далеко до этого.

Я люблю из ложи смотреть не только на лед, но и на болельщиков, на атмосферу. Интересно, как они поддерживают команду, как переживают. Когда был футболистом, то с поля были другие ощущения и многие игроки не понимали тех эмоций, которые переживали болельщики», – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

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23 комментария

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Евгений Исаев
В России в футбол вообще никто играть не умеет!))))
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Мадина Уйгурова
Для игры в футбол нужно две бутылки из под воды или банки в виде ворот и любой круглый предмет. Это самый простой и универсальный вид спорта с точки зрения организации. И в правилах проще простого. Друзья могут играть толпой, могут играть на 1 ворота, могут в 300, могут в американку, а можешь один бить хоть в стену . Логично, что он самый популярный вид спорта
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цэсемьэр
казалось бы, в этом есть логика, простота - залог популярности.
но вот если заглянуть на ветку фигурки..😆🙈
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alexsem69
Ответ Евгений Исаев
В России в футбол вообще никто играть не умеет!))))
Кроме тех, кто на диване с пивком)
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My Channels To Watch
А в футболе даже сами футболисты не все умеют играть и что дальше? 😀
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За Валенсию с 1999
В хоккее только НХЛ можно смотреть, остальные лиги - дно.

в футболе полно интересных чемпионатов и турниров
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G-Mack
Хз. Я сходил первый раз в жизни на хоккей Спартак -ска. Это просто обалдеть круто))) пойду и а следующий раз! А футбол с фан айди идите сами))
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pg5kcmgytn
Кто всех решил обзвонить с вопросом что популярнее хоккей или футбол? 2 неделю ответы на этот вопрос
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Трент Резнор
Согласен. И шайбу не видно…
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Do Cent
Зачем вообще сравнивать? Мухи отдельно, котлеты отдельно.
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Al561
Что должно произойти, чтобы хоккей стал популярнее футбола?
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Когда наступит следующий ледниковый период и зима будет круглый год, тогда хоккей станет популярней футбола.
Вот непонятно только чем людям питаться придется))
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Andrew Chepaylo
Ответ Евгений Исаев
Пиво не люблю... как и футбол)))
Бывает, у каждого своим недостатки🤷
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Трент Резнор
Ответ Давай Так
Не лукавь. Ты когда смотришь футбол, ведь тоже не за мячом следишь, а за бегущим в коротких шортиках мужичком.
Про мужичков не думал до этого момента 😂 Но шайбу реально не видно на белом.
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Давай Так
Ответ За Валенсию с 1999
В хоккее только НХЛ можно смотреть, остальные лиги - дно. в футболе полно интересных чемпионатов и турниров
И много ли ты других этих лиг видел? А главное - каких?
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