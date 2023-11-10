Дмитрий Булыкин: «Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Не все шайбу увидят, он не такой народный, многие играть не умеют. Слишком сложный технически»
Дмитрий Булыкин считает, что хоккей никогда не станет популярнее футбола.
«Я люблю смотреть все: большой теннис, настольный, хоккей. Слежу за Овечкиным, наш чемпионат не смотрю, только хайлайты, но бывает, хожу на матчи. Хоккей – популярный вид спорта, приятно смотреть, но до футбола ему далеко.
Что должно произойти, чтобы хоккей стал популярнее футбола? Ничего (смеется). Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Исторически сложилось, что политику и футбол обсуждают больше всего. Все все знают про это.
Хоккей не такой народный, многие в него и играть-то не умеют. Слишком сложный технически. Если в России начнут играть в хоккей на футбольных стадионах, то, может, чуть-чуть популярнее станет.
Думаю, всем интересно будет сходить на большую арену и посмотреть, как там играют в хоккей. Правда, не все шайбу увидят (смеется). На последнем ряду ее сложно разглядеть. Если еще получится сделать шоу, как в Национальной хоккейной лиге, то много народу придет, но пока нам далеко до этого.
Я люблю из ложи смотреть не только на лед, но и на болельщиков, на атмосферу. Интересно, как они поддерживают команду, как переживают. Когда был футболистом, то с поля были другие ощущения и многие игроки не понимали тех эмоций, которые переживали болельщики», – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.
Мостовой о матче КХЛ на футбольном стадионе: «Отличная история, в НХЛ это проводится регулярно. Болельщики «Спартака» любят ходить и на футбол, и на хоккей»
Хоккейный «Спартак» может сыграть на стадионе футбольного. СКА, минское «Динамо» и «Куньлунь» – возможные соперники (Иван Карпов)
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
но вот если заглянуть на ветку фигурки..😆🙈
в футболе полно интересных чемпионатов и турниров
====================================================
Когда наступит следующий ледниковый период и зима будет круглый год, тогда хоккей станет популярней футбола.
Вот непонятно только чем людям питаться придется))