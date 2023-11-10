Дмитрий Булыкин: «Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Не все шайбу увидят, он не такой народный, многие играть не умеют. Слишком сложный технически»

Дмитрий Булыкин считает, что хоккей никогда не станет популярнее футбола.

«Я люблю смотреть все: большой теннис, настольный, хоккей. Слежу за , наш чемпионат не смотрю, только хайлайты, но бывает, хожу на матчи. Хоккей – популярный вид спорта, приятно смотреть, но до футбола ему далеко.

Что должно произойти, чтобы хоккей стал популярнее футбола? Ничего (смеется). Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Исторически сложилось, что политику и футбол обсуждают больше всего. Все все знают про это.

Хоккей не такой народный, многие в него и играть-то не умеют. Слишком сложный технически. Если в России начнут играть в хоккей на футбольных стадионах, то, может, чуть-чуть популярнее станет.

Думаю, всем интересно будет сходить на большую арену и посмотреть, как там играют в хоккей. Правда, не все шайбу увидят (смеется). На последнем ряду ее сложно разглядеть. Если еще получится сделать шоу, как в хоккейной лиге, то много народу придет, но пока нам далеко до этого.

Я люблю из ложи смотреть не только на лед, но и на болельщиков, на атмосферу. Интересно, как они поддерживают команду, как переживают. Когда был футболистом, то с поля были другие ощущения и многие игроки не понимали тех эмоций, которые переживали болельщики», – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

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