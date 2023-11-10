Ирина Винер о критериях FIG по допуску россиян: «Мы не рабы, рабы не мы»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о критериях участия россиян в соревнованиях.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список условий для получения нейтрального статуса. В частности, речь идет о допуске спортсменов, которые не поддерживают боевые действия и не связаны с силовыми структурами.

«Мы не рабы, рабы не мы», - сказала Винер, отвечая на вопрос о ее отношении к решению FIG.

FIG не применит санкций к странам-организаторам турниров в случае отказа российским гимнастам в визах: «Мы не несем ответственности за требования правительств»