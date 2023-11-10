Ирина Винер о критериях FIG по допуску россиян: «Мы не рабы, рабы не мы»

Теги Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о критериях участия россиян в соревнованиях.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список условий для получения нейтрального статуса. В частности, речь идет о допуске спортсменов, которые не поддерживают боевые действия и не связаны с силовыми структурами.

«Мы не рабы, рабы не мы», - сказала Винер, отвечая на вопрос о ее отношении к решению FIG.

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16 комментариев

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haymaker
Понятно, что вы себя скорее рабовладельцами видите. Но увы
+14
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+11
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Cruel Snake
И Володя такой после этих слов :
— Кто вы?
Винер:
— Мы рабы! Но не для всех конечно, только конкретно для вас
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rdyabin@icloud.com
Рабы. Только хозяин другой.
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GLW
Согласен, нужно росс. слова использовать "холопы"
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shahmur
Учиться, учиться и ещё раз учиться...
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Atsuktuvas
Я не раб. Вовой клянусь!
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Костя Паркер
-"Повторяй эту по***нь чаще; повторяй, даже если звучит убого".
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R Air
Она по возрасту не подходит. Зачем её мнение?
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R Kukhov
На галерах?
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igls54
Мы его на помойке нашли, отмыли, а он нам FIGвамы рисует
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Hlamidze
Ну конкретно вы не рабы, это да.
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Аврал
Всплыло из подкорки начальных классов.Ученные доказали,что то что вбили в голову ребенку на начальном обучении,остаётся с ним навсегда ...
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Potapson
FIG вам!
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