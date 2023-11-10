Салах – лучший игрок АПЛ в октябре, он выиграл приз в 5-й раз. Чаще это делали лишь Джеррард, Роналду, Агуэро и Кейн

Теги Криштиану Роналду Уэйн Руни Ливерпуль Стивен Джеррард Робин ван Перси премьер-лига Англия Серхио Агуэро рейтинги Сборная Египта по футболу Харри Кейн Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах получил приз лучшему игроку АПЛ по итогам октября.

Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта получил награду в пятый раз в карьере. Он догнал Уэйна Руни и Робина ван Перси и лидирует по этому показателю среди действующих футболистов лиги.

Чаще Салаха приз брали только Стивен Джеррард, Криштиану Роналду (оба – по 6 раз), Серхио Агуэро и Харри Кейн (оба – по 7 раз).

Мохамед забил во всех трех матчах «красных» в АПЛ в октябре, на его счету два дубля и 5 мячей.

Подробная статистика игрока доступна здесь.

Фото: premierleague.com

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8 комментариев

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0:4 на спотифай камп ноу
Хорошо что не перешел в Са, хотя многие болельщики Ливерпуля были против такого решения как я помню
+7
-1
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Арслан Устарханов
Вполне заслужено!
+5
-1
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ОттоДракула
Ответ Александр Жук
Как же велик Кейн, с днохэмом быть лидером...
Тоттэнхем лет уже 13 как либо в тройке, либо где-то рядом с ней за редкими исключениями.
+2
0
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Рустам Атаев
трудяга!
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mantihor_e
Заслужил фараон, без него было бы намного сложнее в борьбе за топ-4
0
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Александр Жук
Как же велик Кейн, с днохэмом быть лидером...
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-1
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Eziz Sopyyyew
Мне интересно кто заменит Саллаха?
Он один из лучших на своём позиции
Есть варианты но они очень дорогие если их продадут
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