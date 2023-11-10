Салах – лучший игрок АПЛ в октябре, он выиграл приз в 5-й раз. Чаще это делали лишь Джеррард, Роналду, Агуэро и Кейн

Мохамед Салах получил приз лучшему игроку АПЛ по итогам октября.

Вингер « » и сборной получил награду в пятый раз в карьере. Он догнал и ван Перси и лидирует по этому показателю среди действующих футболистов лиги.

Чаще Салаха приз брали только , (оба – по 6 раз), и (оба – по 7 раз).

забил во всех трех матчах «красных» в в октябре, на его счету два дубля и 5 мячей.

Подробная статистика игрока доступна здесь.

Фото: premierleague.com

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