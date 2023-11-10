Салах – лучший игрок АПЛ в октябре, он выиграл приз в 5-й раз. Чаще это делали лишь Джеррард, Роналду, Агуэро и Кейн
Мохамед Салах получил приз лучшему игроку АПЛ по итогам октября.
Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта получил награду в пятый раз в карьере. Он догнал Уэйна Руни и Робина ван Перси и лидирует по этому показателю среди действующих футболистов лиги.
Чаще Салаха приз брали только Стивен Джеррард, Криштиану Роналду (оба – по 6 раз), Серхио Агуэро и Харри Кейн (оба – по 7 раз).
Мохамед забил во всех трех матчах «красных» в АПЛ в октябре, на его счету два дубля и 5 мячей.
Подробная статистика игрока доступна здесь.
Фото: premierleague.com
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