Флаги Палестины разрешены на матчах ЧМ U-17 в Индонезии. Это решение ФИФА

Теги ФИФА сборная Индонезии высшая лига Индонезия Сборная Палестины по футболу ЧМ U-17 Эрик Тохир Политика сборная Индонезии U-17 Футбол

ФИФА разрешила приносить флаги Палестины на матчи юношеского чемпионата мира.

ЧМ-2023 (U-17) пройдет в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря. Болельщикам разрешено проносить на стадионы и показывать флаги Палестины.

О решении ФИФА сообщил глава Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) Эрик Тохир.

«ФИФА ценит свободу выражения мнений, а также защиту прав человека и гуманности. Примером этого является поднятие палестинского флага. Поэтому PSSI подчеркивает, что никаких запретов, не говоря уже о санкциях, нет», – сказал Тохир.

Он подчеркнул, что вопрос согласован с ассоциациями других стран.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после атаки боевиков ХАМАС на Израиль. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек. После ответных ударов с израильской стороны в секторе Газа погибли более 10,5 тысячи человек.

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42 комментария

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Aleksey Yashin
"ФИФА ценит свободу выражения мнений, а также защиту прав человека и гуманности"

Верим всей маршруткой
+56
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filippa
ржу в голос с этой фифы и уефы. в Лондоне , париже и германии нельзя а индонезии можно . расскажите ка нам про тройные стандарты...
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Александр Сас
Ответ Наталья Филичева
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Да когда вы уже наконец успокоитесь со своей поддержкой? Демонстрация флага не означает поддержку преступников, иначе так можно привязать демонстрацию английского флага к поддержке Джека Потрошителя или советского к поддержке Чикатило. Ну разум же должен быть в конце концов
+24
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Северный болельщик
Не фифа себе!
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Ильдар М
интересно, что на это скажут те комментаторы, что любую поддержку Палестины приравнивают к поддержке ХАМАС. Обвините ФИФА в поддержке терроризма? Надо же быть последовательными)
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Робин Махмудов
Ответ Наталья Филичева
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С каких ол флаг Палестины - это флаг Хамас? У вас у про-израильских вообще кукуха поехала?
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Насонов Дмитрий
Понятное дело, что ФИФА активно лежит под богатыми арабами
+8
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Чакыр Кашшаев
а с чего они должны быть запрещены?) Палестину признают более 100 государств, в том числе Россия и Китай
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Syndycate
Ответ Наталья Филичева
А можно ли махать украинским флагом где-нибудь в Москве и Ростове? Любители свободы слова.
Так это же вы везде орете, что в райском западе свобода слова, и и на радугах единороги бегают)
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Верховный Лорд
Ответ Насонов Дмитрий
Понятное дело, что ФИФА активно лежит под богатыми арабами
Палестинцы, наверное, самые бедные из арабов, а все остальные арабы дружно засунули головы в песок
+3
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Плевал я
Ответ Наталья Филичева
у вас нет закона
Военные преступления. По закону.
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Экспертное мнение
Ответ Павел Мельников
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Что по итогу означает, Россию наказывают за неподчинение. Бомбить, воевать и даже устраивать геноцид можно, только если есть подпись и разрешение запада, точнее, хватит и разрешения США. Но запомните ребятки, США ни у кого ничего не спрашивает, поедет и разбомбит Ирак просто так, даже если там ничего не нашли, ответственности не понесут, вам всё понятно? Всё, идите работайте.
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Александр Сас
Ответ Наталья Филичева
Вы реально большим умом не обладаете. Хамас правит в Газе, это не просто какой-то маньяк, которого вся страна осуждает, подавляющие большинство жителей Газы выбирала Хамас и поддерживает Хамас, так же как и вы своего путина.
Опять сказки про "подавляющее большинство". От того же автора, который писал про "поддержка всего мира". В твиттере китайского МИДа уже прекрасно показали почему это сказки, а не быль. Хотя тебе, видимо, по твоему 5летнему возрасту положено сказки слушать, а не правду. Ничего, подрастёшь хотя бы до 20, тогда поговорим))
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Плевал я
Ответ Наталья Филичева
у вас нет закона
Тогда понятно. Главное у вас есть🤦‍♂️😂
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BillShen
Только в Индонезии, а в остальном нельзя? А свобода слова?
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Максим Столбов
Лысый похоже на увольнение напрашивается.
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Dmitry Shubey
Фифа УЕФА!
Одинокие дома
Моря города
Всё как-будто изо льда
Но скоро весна
Снег растает и тогда
За белой стеной
Мы расстанется с тобой и
НАНАНАНАНАНАНАНА
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Syndycate
ФИФА ценит свободу выражения мнений, а также защиту прав человека и гуманности, если это не флаг России конечно же
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Pigmalion
Ответ Наталья Филичева
Вы реально большим умом не обладаете. Хамас правит в Газе, это не просто какой-то маньяк, которого вся страна осуждает, подавляющие большинство жителей Газы выбирала Хамас и поддерживает Хамас, так же как и вы своего путина.
А за это можно убивать?
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Александр Сас
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Да ты сам до этой новости не знал о существовании такой страны. "Тройные стандарты" - говорит он 🤣🤣
Уже давно доказано, что географию как раз лучше всего знают спортивные болельщики по понятным причинам. Так что обломайся))
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Насонов Дмитрий
Ответ Верховный Лорд
Палестинцы, наверное, самые бедные из арабов, а все остальные арабы дружно засунули головы в песок
Ну как сказать, естественно, на самих палестинцев богатым арабам плевать, но вот использовать из для пиара - это они любят.
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