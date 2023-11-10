Флаги Палестины разрешены на матчах ЧМ U-17 в Индонезии. Это решение ФИФА
ФИФА разрешила приносить флаги Палестины на матчи юношеского чемпионата мира.
ЧМ-2023 (U-17) пройдет в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря. Болельщикам разрешено проносить на стадионы и показывать флаги Палестины.
О решении ФИФА сообщил глава Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) Эрик Тохир.
«ФИФА ценит свободу выражения мнений, а также защиту прав человека и гуманности. Примером этого является поднятие палестинского флага. Поэтому PSSI подчеркивает, что никаких запретов, не говоря уже о санкциях, нет», – сказал Тохир.
Он подчеркнул, что вопрос согласован с ассоциациями других стран.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после атаки боевиков ХАМАС на Израиль. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек. После ответных ударов с израильской стороны в секторе Газа погибли более 10,5 тысячи человек.
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Верим всей маршруткой
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Моря города
Всё как-будто изо льда
Но скоро весна
Снег растает и тогда
За белой стеной
Мы расстанется с тобой и
НАНАНАНАНАНАНАНА