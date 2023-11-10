Российские и украинские самбисты не будут обмениваться рукопожатиями на чемпионате мира

Теги сборная России самбо чемпионат мира по самбо сборная Украины Р-Спорт Единоборства

Российские и украинские самбисты не будут жать руки на чемпионате мира.

Решение принято на заседании исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS). 

Также отменены между белорусскими и украинскими спортсменами.

Чемпионат мира по самбо пройдет с 10 по 12 ноября в Ереване.

Сборная Украины в 2022 году не выступала на чемпионатах мира и Европы из-за участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. 

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16 комментариев

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Politruk
Ну хоть бороться выйдут - уже хорошо
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elan_
Видимо ситуация с Харлан и Смирновой напугала федерации. Теперь все заранее страхуются, чтоб потом не выгребать..
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Мишаня Кашников
украинских самбистов лучше под Авдеевку отправить, там у них фронт трещит
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Добрый_Ээх
Плевать
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Psicho
Да какая разница вообще?
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nikolaev-78
Также отменены между белорусскими и украинскими спортсменами. Так а здесь что отменены?
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Сергей Галынский
А бороться то хоть могут ?
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Glyb Aleksey
полумера, считаю. Пусть еще в личных поединках друг к другу не прикасаются.
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Russ Ivan
Один раз пойдя навстречу глупости, теперь вписывают глупость в правила. Дожили...
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ragnarok09
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
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viktorpavlov70
"Обнимашки" значит будут, а рукопожатий нет. Ну чё, логика железная, конечно.
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Александр Аствацатуров
этих надо перед боями с нашими самбистами шмонать 100%. Полюбому железо пронесут какое то
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кривоногий тенор
Ответ Politruk
Ну хоть бороться выйдут - уже хорошо
За руки хватать нельзя при борьбе) сейчас новый вид спорта придумают
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