Российские и украинские самбисты не будут обмениваться рукопожатиями на чемпионате мира
Российские и украинские самбисты не будут жать руки на чемпионате мира.
Решение принято на заседании исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS).
Также отменены между белорусскими и украинскими спортсменами.
Чемпионат мира по самбо пройдет с 10 по 12 ноября в Ереване.
Сборная Украины в 2022 году не выступала на чемпионатах мира и Европы из-за участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.
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