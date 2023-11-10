«Зенит» изменил эмблему в рамках борьбы с кибербуллингом, добавив два белых сердца: «Слова в интернете могут ранить. В наших силах это остановить»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Футбол

«Зенит» присоединился к акции по борьбе с кибербуллингом.

В рамках недели борьбы с кибербуллингом петербургский клуб изменил эмблему, добавив на нее два сердечка.

«Сине-бело-голубые присоединились ко всероссийской акции, направленной на борьбу с агрессией в интернете и за его пределами. 

Кибербуллинг — это травля в сети, когда волна негатива от множества людей направляется на одного человека или компанию. Пять лет назад VK запустил социальную кампанию, которая объединила всех, для кого любое насилие в сети и за ее пределами – недопустимо. 

Спортсмены разного профессионального уровня и возраста регулярно сталкиваются с травлей и агрессией: воспитанники футбольных школ, которые сомневаются в своих способностях, профессиональные игроки, которые не забивают важный пенальти, клуб, который проигрывает матч. 

Мы присоединяемся к инициативе, потому что уверены: cлова в интернете могут ранить, и в наших силах это остановить.  

С 10 по 17 ноября «Зенит» объявляет «Неделю борьбы с кибербуллингом». Клуб изменил логотип, добавив в него белые сердца, символ социальной кампании, в знак того, что сине-бело-голубые против агрессии в интернете.

В рамках недели мы поделимся правилами сетевого этикета, а также расскажем о профильных организациях, которые помогут получить поддержку, если вы столкнулись с насилием.  

Футбольный клуб «Зенит» призывает всех болельщиков сине-бело-голубых относиться внимательнее к комментариям, быть вежливыми с собеседниками в интернете и беречь своих близких.  

Слова в интернете могут ранить. В наших силах это остановить», – говорится в сообщении «Зенита».

Фото: t.me/fczenit

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33 комментария

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Hong Kil
"Слова это пули" (с) Эрик Картман
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Красная стрела
Одна из самых нелюбимых команд в России понимает это, как никто другой.
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Edward John Smith
Инициатива конечно похвальна, но кроме двух кликов для добавления двух pngшных сердечек ещё что-то будет?
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EminenceGrise
Сердца только белые - расизм! 😂
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ДаняЖигулёвск
Ответ EminenceGrise
Сердца только белые - расизм! 😂
в их цветах нет черного))))
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0:4 на спотифай камп ноу
Круто
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anton.zaiats
Ответ Пикачу82
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Речь идёт об общении в интернет пространстве. Самая важная - тупые комментарии. А кибербуллинг на втором.
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Onion
Ответ Toporila
Клоуны
День рожденья у тебя?)
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Nick Crosier
Слова в интернете могут ранить Е пять.
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Vićtor Diaź
Ответ на комментарий пользователя Edward John Smith:

Во-первых, Имея огромную аудиторию, они как минимум привлекли внимание. Это уже дорогого стоит.
Или может они должны каждого интернет-тролля выловить и по ж**е отхлестать???

Во-вторых, боишься интернет-буллинга? Раз закрыл возможность комментировать твои ответы
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catcher69
смайлика не хватает ;-)
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Groznyi2024
Ответ Красная стрела
Одна из самых нелюбимых команд в России понимает это, как никто другой.
Зачем приплетаешь Спартак?
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За Валенсию с 1999
неженки питерские
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Гроссмейстер Д
Ответ Красная стрела
Одна из самых нелюбимых команд в России понимает это, как никто другой.
Логично. Лучших команд всегда недолюбливают.
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anton.zaiats
Ответ Пикачу82
Ты не понял? Кого это сейчас может волновать? Есть более серьезные вещи! Страна находится в войне! Поддержите пацанов на СВО а не лохов в интернете!
Вот сейчас "укрофаны", "либерасты", лохи в интернете и "отщепенцы" утопят тебя в минусах и тебе станет некомфортно.
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Onion
Ответ Пикачу82
Ты не понял? Кого это сейчас может волновать? Есть более серьезные вещи! Страна находится в войне! Поддержите пацанов на СВО а не лохов в интернете!
Так поддержи пацанов. Измени свой странный никнейм и картинку на что либо содержательное в рамках акции)
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фкт92
Ракеты сильнее ранят. На фоне войны это так себе выглядит
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Recreated
Он только своих болельщиков призывает!??
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Nick Dovgo
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