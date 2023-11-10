Защитник «Динамо» Даса и другие игроки сборной Израиля прятались в канаве во время воздушной тревоги

Теги премьер-лига Россия происшествия Динамо Москва сборная Израиля по футболу фото Эли Даса Футбол

Игроки сборной Израиля из‑за воздушной тревоги прятались в канаве на обочине.

Воздушная тревога настигла игроков израильской сборной в автобусе, когда они ехали в аэропорт Тель‑Авива, чтобы вылететь на матч отбора Евро‑2024 с командой Косово.

В автобусе в числе прочих находился  капитан сборной Израиля и защитник московского «Динамо» Эли Даса

«Таковы наши реалии», – написал Даса, выложив затем фото из канавы на обочине.

Фото: instagram.com/eli_dasa2

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9 комментариев

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riverman1980
"Не могу жить в стране, которая воюет с соседями, поэтому уезжаю в Израиль" (с)
+21
-9
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Моё Моя
Ответ евГений
Парни, вам не надоело сраться на одну и ту же тему в комментариях? Ведь ни у кого точка зрения с начала конфликта ни на йоту не сдвинулась.
Диванные воины самые беспощадные
+7
-1
+6
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Hong Kil
"И канавы у них такие ухоженные, не то что в Рашке"
+6
-3
+3
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TaR
Не так, конечно, я себе израильского еврея «Мойшу» представлял
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-3
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Пушка_Кутепова
Спасибо скажите ненаньяху💩
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