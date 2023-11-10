Защитник «Динамо» Даса и другие игроки сборной Израиля прятались в канаве во время воздушной тревоги

Игроки сборной Израиля из‑за воздушной тревоги прятались в канаве на обочине.

Воздушная тревога настигла игроков израильской сборной в автобусе, когда они ехали в аэропорт Тель‑Авива, чтобы вылететь на матч отбора Евро‑2024 с командой Косово.

В автобусе в числе прочих находился капитан сборной Израиля и защитник московского « » .

«Таковы наши реалии», – написал Даса, выложив затем фото из канавы на обочине.

Фото: instagram.com/eli_dasa2

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