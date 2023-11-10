Авербух о деле Валиевой: «Мне плевать на вердикт, который вынесут. Для меня Камила – абсолютно великая фигуристка, ни в чем не запятнанная»
Илья Авербух заявил, что ему плевать на решение CAS по делу Камилы Валиевой.
Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что вердикт ожидается к концу января 2024 года.
«Облегчение будет, когда вынесут вердикт. Мы поймем, на какой земле находимся.
Для меня Камила – абсолютно великая фигуристка, ни в чем не запятнанная. Мне плевать на вердикт, который они вынесут», – сказал хореограф и чемпион мира в танцах на льду 2002 года Авербух.
В декабре 2021 года российская фигуристка Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, о чем стало известно в феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине. Там Валиева выиграла командный турнир, но награждение не состоялось из-за начала расследования.
—Вовсе нет, для меня это всегда будет источник макро– и микроэлементов, таких как азот, фосфор, калий, кальций, кремний, сера, хлор, магний, бор, марганец, кобальт, медь, цинк, молибден.