Авербух о деле Валиевой: «Мне плевать на вердикт, который вынесут. Для меня Камила – абсолютно великая фигуристка, ни в чем не запятнанная»

Теги Илья Авербух сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что ему плевать на решение CAS по делу Камилы Валиевой.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что вердикт ожидается к концу января 2024 года.

«Облегчение будет, когда вынесут вердикт. Мы поймем, на какой земле находимся.

Для меня Камила – абсолютно великая фигуристка, ни в чем не запятнанная. Мне плевать на вердикт, который они вынесут», – сказал хореограф и чемпион мира в танцах на льду 2002 года Авербух.

В декабре 2021 года российская фигуристка Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, о чем стало известно в феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине. Там Валиева выиграла командный турнир, но награждение не состоялось из-за начала расследования.

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12 комментариев

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Cruel Snake
—Перед вами лежит куча Г
—Вовсе нет, для меня это всегда будет источник макро– и микроэлементов, таких как азот, фосфор, калий, кальций, кремний, сера, хлор, магний, бор, марганец, кобальт, медь, цинк, молибден.
+14
-3
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Мороженко
Началось
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versa
Как заезженная пластинка уже.
+2
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Hayemaker
Авербух безграмотный или редакторы? Предлог "в" лишний в фразе. "Ничем не запятнанная" или " Ни в чем не замешанная".
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Маргарита Михайловна
Какая же Валиева великая если она без допинга не выиграла ни одного соревнования и какая же не запятнанная если всё время врёт.
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Евгений Аулин
Понятно. Арзамасова уже не тянет. Старость - не радость
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Михаил Опякин
Он в теме, это модно
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Мороженко
Заранее решили высказываться
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S Works Tarmac SL7
Сказал как отрезал)))
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юрка
Облегчение точно будет, вангую
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Rumov
Неужели дураку и за это заплатят?
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Serezhik
Что с приложением для андроид, только у меня предлагает скачать какое-то левое приложение для обновления?
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