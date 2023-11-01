Возмущения и насмешки над «Золотым мячом» Месси, Беллингем – фаворит на приз в 2024-м, Харден в «Клипперс», хоккейную сборную предварительно допустили на ОИ, «Зенит» выиграл группу в Кубке и другие новости

1. Не все встретили восьмой «Золотой мяч» Месси восторженно и с восхищением: Лотар Маттеус, например, заявил, что аргентинец победил несправедливо, Дидье Дешам не уверен, что Лео можно считать лучшим футболистом в истории, а Жером Ротен и вовсе назвал вручение приза Месси позором, ведь тот «не был лучшим даже в «ПСЖ».

Роналду не высказывался, но лайкнул и прокомментировал высмеивающее 8-й «Золотой мяч» Месси видео. Правда, через несколько часов Криштиану самому пришлось выслушивать издевательские кричалки «Месси, Месси!» на матче «Аль-Насра».

2. Фаворитом на «Золотой мяч» в 2024-м называют Беллингема: так считают букмекеры и редакция сайта Goal.com. Месси при этом не включил Джуда в свой список претендентов, хотя в нем нашлось место Ламину Ямалю.

3. «Клипперс» и «Филадельфия» договорились об обмене Джеймса Хардена. Коэффициенты на чемпионство «Клипперс» после этого обвалились в два раза.

4. ИИХФ предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. Люк Тардиф подчеркнул, что на решение повлияет в том числе дело Ивана Федотова. Валерий Каменский заявил, что «ИИХФ поняла, что ЧМ и Олимпиада без России не полноценные», а вот Вячеслав Фетисов считает, что доверять федерации хоккея в любом случае нельзя.

5. «Зенит» выиграл группу в Фонбет Кубке России, одержав победу над «Крыльями» в 6-м туре. Победная серия команды Семака теперь составляет пять матчей. Со второго места в плей-офф верхней сетки вышла «Балтика», разобравшаяся с «Ахматом».

6. В КХЛ «Ак Барс» победил СКА – у петербуржцев 3 поражения в 5 матчах, хотя Ротенбергу игра команды понравилась. Лидер Запада «Динамо» одержало седьмую победу подряд, у «Спартака» 10 побед в 11 играх. Все результаты дня – здесь.

7. «Спартак» обратился в ЭСК из-за удаления Срджана Бабича в матче с «Факелом».

8. НХЛ. «Лос-Анджелес» обыграл «Торонто» (4:1), продлив серию побед на выезде до 4 игр.

9. Роман Сафиуллин во втором круге «Мастерса» в Париже обыграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. Хачанов (и Рублев) также пробился (пробились) в 3-й круг.

10. НБА. 19+10 от Рэндла помогли «Нью-Йорку» обыграть «Кливленд» и другие результаты.

11. Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034. Похоже, турнир получит Саудовская Аравия – ФИФА получил заявку только от этой страны.

12. Евгения Медведева выступит в главной роли в новогоднем шоу Ильи Авербуха «Корова на льду».

13. «Реал» и Винисиус продлили контракт до 2027 года, а уже в четверг мадридцы объявят о новом соглашении с Родриго.

Цитаты дня

Месси о соперничестве с Роналду: «Это была великая битва. Мы оставались на вершине 10-15 лет, мы заслужили это»

Отец Большунова о прилете снаряда во двор его дома в Брянской области: «Я был буквально в 10 метрах от смерти»

Александр Мостовой: «Не смотрите на Абаскаля – кто он такой? Он не знает, как мяч остановить, будет рассказывать нам что-то»

Лебеф о поведении Эми Мартинеса после финала ЧМ: «Часто мне стыдно за футбол. Я тоже чемпион мира, но это не значит, что можно так себя вести»

Этери Тутберидзе: «Загитовой нужно очень много тренироваться, чтобы быть в топе. Почему я должна ее дальше заставлять? Она устала»

Президент Бразилии: «Месси должен служить примером для наших игроков. «Золотой мяч» не сочетается с вечеринками. Сколько уже лет у Бразилии не было настоящего кумира?»