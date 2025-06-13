Карпин о спартаковском прошлом: «Было и ростовское, а в «Сосьедаде» и «Сельте» я играл больше времени, чем в «Спартаке». Поэтому здесь не вижу вопросов»
Валерий Карпин высказался о работе в «Динамо» после игры за «Спартак».
– Вы футболист со спартаковским прошлым. В этой связи Олег Романцев пожелал вам пройти дорогой Константина Бескова, который, будучи динамовцем, привел к трофеям «Спартак».
– Дай бог, чтобы так было. Было спартаковское прошлое, было ростовское прошлое, если мы говорим уже про тренерскую карьеру, в игроцкой карьере был и «Реал Сосьедад» пять лет. То есть по времени игрока в «Реал Сосьедад» и «Сельте» я провел больше времени, чем, допустим, в «Спартаке». Поэтому здесь не вижу никаких вопросов о спартаковской, динамовской или наоборот, – заявил главный тренер «Динамо».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?636 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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