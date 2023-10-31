НБА. «Кливленд» примет «Нью-Йорк», «Финикс» встретится с «Сан-Антонио»
Во вторник, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 состоятся три матча.
«Кливленд» примет на своей площадке «Нью-Йорк», «Финикс» встретится с «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 ноября, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 1 ноября, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 1 ноября, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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