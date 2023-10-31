НБА. «Кливленд» примет «Нью-Йорк», «Финикс» встретится с «Сан-Антонио»

Во вторник, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 состоятся три матча.

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НБА

Регулярный чемпионат



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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