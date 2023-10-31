НБА. «Кливленд» примет «Нью-Йорк», «Финикс» встретится с «Сан-Антонио»

Теги результаты Кливленд Клипперс Нью-Йорк Орландо Финикс Сан-Антонио НБА Баскетбол

Во вторник, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 состоятся три матча.

«Кливленд» примет на своей площадке «Нью-Йорк», «Финикс» встретится с «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Нью-Йорк
Дата проведения
1 ноября, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Финикс – Сан-Антонио
Дата проведения
1 ноября, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Клипперс – Орландо
Дата проведения
1 ноября, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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Ванька
Ух, завтра аж 13 матчей.
+1
0
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кандид
Биг-трио в Финиксе. Ожидание: Дюрент, Букер, Бил. Реальность: Аллен, Нуркич, Окоги.
0
0
0
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I'mNotChrisPaul
Ответ кандид
Биг-трио в Финиксе. Ожидание: Дюрент, Букер, Бил. Реальность: Аллен, Нуркич, Окоги.
сегодня даже КД не играет?
0
0
0
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