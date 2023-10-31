Медведева выступит в главной роли в новогоднем шоу Авербуха «Корова на льду»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева выступит в новогоднем шоу Ильи Авербуха «Корова на льду».

Мюзикл по мотивам детской сказки Антона Соя пройдет на малой спортивной арене «Лужники» с 27 декабря по 7 января. 

Медведева исполнит роль коровы Мули. 

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53 комментария

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Laura
Ахахаха 😂

PS я знала, что спортс пропустивший новость про ледовый спектакль Кармен не пропустит новость про корову 😁
+35
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STAVRsSC
Ну корова и корова. Нет проблем. Я понимаю, что шоу для детей. И большинству из них всё равно, кто там катается на льду. Лишь бы представление было весёлое. А Медведева вполне может сыграть по озорному. Так что, хороших впечатлений деткам в новогодние дни.
+22
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Olga Krayz
Новость про Кармен не дождались, ну хоть про Корову написали, уверена, будет очень мило 😀
+24
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+22
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Laura
Ответ Laura
Ахахаха 😂 PS я знала, что спортс пропустивший новость про ледовый спектакль Кармен не пропустит новость про корову 😁
Но черт побери я хочу это увидеть 😸
+22
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+20
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Tytti
Женя молодец! Думаю будет аншлаг у детей
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Аврора кубик
Очень хочется посмотреть!!! Женя справится с любой ролью))
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Аврора кубик
Сказка прекрасная ))) детям точно понравится))
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Raduga
Зачем вы пишите про то, где выступит, если не пишите про то, где выступила?)
+13
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Елена Спирина
Ответ ДИОНИС
Медведева в роли Коровы?! Ну, дела!
А что не так? Сыграть такую роль не каждый возьмется, а Женя не боится быть смешной
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+11
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Аленка_76
Сюжет сказки кстати очень интересный!
Деткам очень понравится.
Молодец Женя не боится смешных ролей!
+14
-3
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Елена Спирина
Смешно и прикольно. Но если без шуток, отличная роль для детской сказки
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Аленка_76
Ответ Tytti
Женя молодец! Думаю будет аншлаг у детей
Да конечно,детки будут в восторге
+12
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Tytti
Прикольно! Хочу пойти
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eve2020
Детишки будут в восторге! 🤗😄 А Жене не занимать самоуверенности и иронии, название всё-таки смешное))
+10
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Сашуля П
Ржу не могу, я хочу это увидеть 😁. Детей в охапку и вперёд!
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Ритт
Сказка хорошая. О пути от неумехи до чемпионки. И не всегда же принцесс играть. Нужно уметь перевоплощаться. Женя артистка. И не боится играть смешные роли. Кто сейчас ржот над ролью "коровы", почитайте сказку Антона Соя, дождитесь спектакля.
Лично я рада, что у Жени такая хорошая, добрая роль.
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Mary
Ответ eve2020
Детишки будут в восторге! 🤗😄 А Жене не занимать самоуверенности и иронии, название всё-таки смешное))
Согласна с вами, у Жени отличное чувство юмора и самоиронии
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Елена Спирина
Ответ ДИОНИС
А я что-то против имею? Нет, конечно! Смешные роли тоже нужно уметь исполнять на льду. Кстати, эту сказку не знаю, но, надеюсь, детям будет интересно!
Будет интересно, я думаю. Самое главное- порадовать детей в Новогодние праздники. А сюжет там классный, я почитала
+8
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Ливия
Самоирония уровня "Богиня" )))
+11
-3
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Anatiana
Ответ Ливия
Самоирония уровня "Богиня" )))
Вообще-то это название детской книги
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Katya Romanova
Ахахаха класс😄 Прям интересно посмотреть!
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ДИОНИС
Ответ Елена Спирина
А что не так? Сыграть такую роль не каждый возьмется, а Женя не боится быть смешной
А я что-то против имею? Нет, конечно! Смешные роли тоже нужно уметь исполнять на льду.
Кстати, эту сказку не знаю, но, надеюсь, детям будет интересно!
+7
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Tatiana Novikova
Креативно, уверена детям очень понравится. А что ещё нужно, это спектакль для детей.
+6
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Хана Спектор
Женя и ее чувство юмора,аабажаю ее
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Mari Gams
Ответ Laura
Но черт побери я хочу это увидеть 😸
Это должно быть очень весело ! Женя умеет зажигать .
+6
0
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