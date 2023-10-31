Медведева выступит в главной роли в новогоднем шоу Авербуха «Корова на льду»
Евгения Медведева выступит в новогоднем шоу Ильи Авербуха «Корова на льду».
Мюзикл по мотивам детской сказки Антона Соя пройдет на малой спортивной арене «Лужники» с 27 декабря по 7 января.
Медведева исполнит роль коровы Мули.
PS я знала, что спортс пропустивший новость про ледовый спектакль Кармен не пропустит новость про корову 😁
Деткам очень понравится.
Молодец Женя не боится смешных ролей!
Лично я рада, что у Жени такая хорошая, добрая роль.
Кстати, эту сказку не знаю, но, надеюсь, детям будет интересно!