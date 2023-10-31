Медведева выступит в главной роли в новогоднем шоу Авербуха «Корова на льду»

Евгения Медведева выступит в новогоднем шоу Ильи Авербуха «Корова на льду».

Мюзикл по мотивам детской сказки Антона Соя пройдет на малой спортивной арене «Лужники» с 27 декабря по 7 января.

исполнит роль коровы Мули.