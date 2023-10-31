Ротенберг о 2:3 от «Ак Барса»: «СКА много создал, бросил больше 50 раз по воротам. Значит, у нас хорошая система»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Петербуржский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Хорошее начало, забили хорошие голы. Дальше надо было продолжать, дальше реализация моментов. Много создали, бросили больше 50 раз по воротам (согласно официальной статистике, СКА нанес 46 бросков в створ – Sports.ru). Значит, у нас хорошая система. Надо просто ребятам где-то больше брать на себя ответственность, забивать голы. Будем над этим работать.

– Как вам атмосфера в Ледовом?

– Лучшая атмосфера. Мы обязательно в следующем матче нашим болельщикам покажем лучшую нашу игру, – сказал Ротенберг на флэш-интервью. 

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25 комментариев

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Vasyamarch91
Хорошая система, продолжайте в том же духе 🤡
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Назар Игорь
Система хорошая, результаты херовые.
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АК БАРС АЛГА
система у тебя рома очень хорошая продолжай и дальше гнуть эту систему свою 🤣. И еще продолжай смотреть игры НХЛ ты же по ним тренером стал кудрявый
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79Max
Обожаю его послематчевые отмазы.
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Евгений Кислицын
почему никто из журналистов не спросит в чем система то?
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barsik94
Из этих ваших 46 бросков как минимум половина бездумные броски от синей были, бгг
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hamlo001
Система, ваще 🔥
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Oleg Olegov
Ответ Евгений Кислицын
почему никто из журналистов не спросит в чем система то?
Вы забьете столько, сколько сможете, а мы будем п##деть столько, сколько захотим.
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Евгений Кислицын
я ждал его слова про систему, после него лучшие комментарии на спортсе
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Ебздрогыч
Больше, чем Ротенберг о своей системе, говорит только Мостовой об Абаскале
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Booligan
Ну слава яйцам (которые в кулак)! Я уж начал за систему переживать
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Чопра
Верим в команду
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Beloded2007
System of a Down
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topsatan
Да, хорошая система поражений
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Владимир Данилов
А он эту систему, часом, не с подводной лодки свинтил? А то больно уж принцип действия похож.
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topsatan
Жалко болел СКА? Нет
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Йети
Система родненькая, система!!
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des007
Что значит "хорошая система"? Лучшая! Выйди и спроси у ста человек: стоит ска так продолжать, или нет, и сразу станет ясно :)
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Персональные данные Номер 67327384
Что интересно 3 место по пропущенным
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За наш футбол!
С этим все понятно,с Корешкова,да и остальных тоже спросить пора.
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diadiasasha59
Ответ barsik94
Из этих ваших 46 бросков как минимум половина бездумные броски от синей были, бгг
Какая там половина?Похоже,что бросков 40 были корявыми бросками в толпу защитников и своих перед воротами.Ужас и позор!
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pztpzhmx66
Ответ Назар Игорь
Система хорошая, результаты херовые.
Да нормальные результаты )
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seppblatter@mail.ru
Ответ 79Max
Обожаю его послематчевые отмазы.
Стоит признать, он не повторяется
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