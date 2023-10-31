Ротенберг о 2:3 от «Ак Барса»: «СКА много создал, бросил больше 50 раз по воротам. Значит, у нас хорошая система»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Ак Барсом».
Петербуржский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Хорошее начало, забили хорошие голы. Дальше надо было продолжать, дальше реализация моментов. Много создали, бросили больше 50 раз по воротам (согласно официальной статистике, СКА нанес 46 бросков в створ – Sports.ru). Значит, у нас хорошая система. Надо просто ребятам где-то больше брать на себя ответственность, забивать голы. Будем над этим работать.
– Как вам атмосфера в Ледовом?
– Лучшая атмосфера. Мы обязательно в следующем матче нашим болельщикам покажем лучшую нашу игру, – сказал Ротенберг на флэш-интервью.
25 комментариев