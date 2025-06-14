Экс-защитник «Реала» Руджери о Мастантуоно: «Cравнивать его с Месси и Марадоной слишком рано, они были гениями. Он может стать гением и лидером «Реала» через несколько лет»

Оскар Руджери считает, что Франко Мастантуоно рано сравнивать с Лионелем Месси.

Ранее 17-летний аргентинский вингер официально перешел в «Реал Мадрид » из «Ривер Плейт ».

– Может ли на него повлиять серьезное давление в «Реале» в 17 лет?

– Конечно, нет. Это у него в крови, и он это доказал. Тот, кто, будучи несовершеннолетним, обращается к партнерам по команде с богатым опытом, титулами и наградами, чтобы бить пенальти и штрафные, бесстрашен. Он более чем готов надеть футболку самого большого клуба в мире. В любом случае, давайте не будем забывать о возрасте парня и о том, что ему понадобится время, чтобы вписаться в команду, полную звезд.

– Быть звездой в «Реале» сложно…

– Мы все это знаем, но, когда у вас есть талант, личность и правильная среда, путь становится легче. Вы не можете стать лидером «Реала» за одну ночь; это займет время, но у него есть способность уверенно добиться этого. Он очень умный ребенок во всех смыслах, и я убежден, что он может стать лидером «Реала» через несколько лет.

– Не слишком ли вы завысили планку ожиданий?

– Я слышал, как кто-то сравнивал его с Месси, но для этого еще слишком рано. Месси и Марадона были гениями. Мастантуоно пока просто звезда, но он также может стать гением.

– Какой предел вы видите для него?

– Прямо сейчас я не вижу для него предела. Он может пойти так далеко, как захочет. В Европе он продолжит расти – партнеры по команде в «Мадриде» помогут ему развиваться, и он будет становиться все лучше и лучше.

– Он напоминает вам какого-либо игрока из прошлого?

– Это сложно, но так как он интеллектуальный левша из «Ривер Плейт», я бы назвал Бето Алонсо, аргентинскую легенду. Их можно прекрасно сравнить, – сказал экс-защитник «Реала» и «Ривер Плейт» Руджери.

Экс-защитник «Реала» Руджери о Мастантуоно: «Самое яркое явление в аргентинском футболе за последние годы. Он уникален, напоминает Роналду или Месси, когда исполняет штрафной»