Роналду жестами велел замолчать фанатам, скандировавшим «Месси, Месси!» во время домашнего матча «Аль-Насра» с «Аль-Иттифаком»

Болельщики провоцировали Криштиану Роналду в Кубке короля Саудовской Аравии.

Зрители начали скандировать «Месси, Месси!», когда форвард « » взял мяч для того, чтобы выбросить его из-за боковой.

38-летний португалец передал мяч партнеру, а сам, приложив указательный палец к губам и глядя в сторону трибун, пошел по направлению к штрафной площади « ». Также он несколько раз взмахнул кистью, призывая фанатов вести себя потише.

, сейчас представляющий « », вчера в 8-й раз в карьере получил « ». У Роналду 5 таких наград.

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