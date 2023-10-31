Роналду жестами велел замолчать фанатам, скандировавшим «Месси, Месси!» во время домашнего матча «Аль-Насра» с «Аль-Иттифаком»
Болельщики провоцировали Криштиану Роналду в Кубке короля Саудовской Аравии.
Зрители начали скандировать «Месси, Месси!», когда форвард «Аль-Насра» взял мяч для того, чтобы выбросить его из-за боковой.
38-летний португалец передал мяч партнеру, а сам, приложив указательный палец к губам и глядя в сторону трибун, пошел по направлению к штрафной площади «Аль-Иттифака». Также он несколько раз взмахнул кистью, призывая фанатов вести себя потише.
Лионель Месси, сейчас представляющий «Интер Майами», вчера в 8-й раз в карьере получил «Золотой мяч». У Роналду 5 таких наград.
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Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
за что всегда будут уважать условного Модрича в отличии от Криша, то что он помимо того что мастер своего дела, так и уважителен.
Криш даже сказать боится, только смееется « в спину»
Лучше 1000 раз жаловаться как Рибери зато открыто , чем тихо как мышь завидовать успехам Лео.
- Да не волнует меня это… я спокоен)