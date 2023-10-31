Роналду жестами велел замолчать фанатам, скандировавшим «Месси, Месси!» во время домашнего матча «Аль-Насра» с «Аль-Иттифаком»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Интер Майами Футбол

Болельщики провоцировали Криштиану Роналду в Кубке короля Саудовской Аравии.

Зрители начали скандировать «Месси, Месси!», когда форвард «Аль-Насра» взял мяч для того, чтобы выбросить его из-за боковой.

38-летний португалец передал мяч партнеру, а сам, приложив указательный палец к губам и глядя в сторону трибун, пошел по направлению к штрафной площади «Аль-Иттифака». Также он несколько раз взмахнул кистью, призывая фанатов вести себя потише.

Лионель Месси, сейчас представляющий «Интер Майами», вчера в 8-й раз в карьере получил «Золотой мяч». У Роналду 5 таких наград.

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57 комментариев

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Роман Скворцов
И это на домашнем стадионе!
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Александр Жук
Саудитов не обмануть кто батя футбола, на ЧМ имели честь в этом сами убедиться)
+54
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Фран
Давно уже спятил Криш. Пора бы признать, что Месси - это игрок другого уровня и порадоваться, что такое соперничество придало ему самому много сил, чтобы хоть как-то противостоять Лео. Вместо этого эгоизм и злорадство.
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Александр Жук
Раньше Кринжа унижали в Ла Лиге и на чемпионатах мира, а теперь его унижают в пустыне на собственном же сарае..
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Александр Жук
Саудитов не обмануть кто батя футбола, на ЧМ имели честь в этом сами убедиться)
На ЧМ они троллили Месси после матча с Аргентиной, говоря "Где Месси?", после поражения аргентинцев.
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Александр Жук
Ответ Гамарджоба Генацвале
На ЧМ они троллили Месси после матча с Аргентиной, говоря "Где Месси?", после поражения аргентинцев.
Месси в итоге стал чемпионом мира, и открыл Саудию для людей
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Tristan...
Ответ Роман Скворцов
И это на домашнем стадионе!
И это в 38 лет!
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Vićtor Diaź
Бедняга, столько комплексов
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Tseren031293
МЕРЗКАЯ личность, чешет о уважении и профессионализме, а сам надсмехается…
за что всегда будут уважать условного Модрича в отличии от Криша, то что он помимо того что мастер своего дела, так и уважителен.
Криш даже сказать боится, только смееется « в спину»
Лучше 1000 раз жаловаться как Рибери зато открыто , чем тихо как мышь завидовать успехам Лео.
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atomio
Ответ Tseren031293
МЕРЗКАЯ личность, чешет о уважении и профессионализме, а сам надсмехается… за что всегда будут уважать условного Модрича в отличии от Криша, то что он помимо того что мастер своего дела, так и уважителен. Криш даже сказать боится, только смееется « в спину» Лучше 1000 раз жаловаться как Рибери зато открыто , чем тихо как мышь завидовать успехам Лео.
Да с ним все давно понятно. Он и на награждения Модрича с Каримом не приехал, типа не его уровня, он же не выиграл. Хотя столько лет с ними играл, сколько они ему ассистировали чтобы он в пустые замыкал с метра… И главное все его выходки удобно так прикрыть типа его нарциссизмом, а по мне он просто глупый ребёнок 17летний просто в теле 38летнего.
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хавбек+
и кричали наверное пока в большинстве играли? хорошо провокаторы по итогу приняли теплый душ от Мане
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igls54
Да не бомбит у меня, не бомбит! - имел Рон в виду
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AF007
Этого беспризорника будут драть в жопу всю его оставшуюся жизнь за то, что смел считать себя ровней Императору Вселенной
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Рокко Сиффредди
Ответ Роман Скворцов
И это на домашнем стадионе!
Он же халдей для зрителей.
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Beast
надо терпеть, надо держать себя в руках
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Машина Мощная
в который раз уже :-D мдааа, тяжко приходится парнишке
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Booligan
Месси, Месси, Месси!
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Игорь Климов
Ха-ха-ха, сколько же у этого Кринжа комплексов по отношению к гению футбола Лео Месси)
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Mbest77
Роналду:
- Да не волнует меня это… я спокоен)
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Контрольный выстрел
Клубника нервничает ))
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Taddy Brain
Фанаты песочного, ваш выход. Поминусуйте, чтобы поддержать обиженного)
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Men77
Это уже свои болелы что ли тролят?
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zho3716
Велел-послушались?)
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Александр Жук
Всё таки всех саудитов купить не вышло
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KozlikX
Ответ Tristan...
И это в 38 лет!
хаха) раз за разом заходит
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