«Лос-Анджелес» выиграл 4-й подряд матч на выезде. Клуб делит с «Колорадо» 3-е место на Западе, забросив 39 шайб в 9 играх
«Лос-Анджелес» выиграл 4-й подряд матч на выезде.
«Кингс» справились с «Торонто» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда пока ни разу не проиграла в гостях в этом сезоне. Текущее турне продолжится матчами с «Оттавой», «Филадельфией» и «Вегасом».
В 9 матчах сезона «Лос-Анджелес» набрал 12 очков и делит 3-е место на Западе с «Колорадо». Кроме того, у «Кингс» 2-й текущий показатель в лиге по числу заброшенных шайб (39).
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