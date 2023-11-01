«Лос-Анджелес» выиграл 4-й подряд матч на выезде. Клуб делит с «Колорадо» 3-е место на Западе, забросив 39 шайб в 9 играх

Теги Торонто Лос-Анджелес НХЛ Тодд Маклеллан Хоккей

«Лос-Анджелес» выиграл 4-й подряд матч на выезде.

«Кингс» справились с «Торонто» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Команда пока ни разу не проиграла в гостях в этом сезоне. Текущее турне продолжится матчами с «Оттавой», «Филадельфией» и «Вегасом». 

В 9 матчах сезона «Лос-Анджелес» набрал 12 очков и делит 3-е место на Западе с «Колорадо». Кроме того, у «Кингс» 2-й текущий показатель в лиге по числу заброшенных шайб (39). 

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1 комментарий

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bes_na_tatami
в атаке норм, но к ПО нужен кипер
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