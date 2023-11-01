«Лос-Анджелес» выиграл 4-й подряд матч на выезде. Клуб делит с «Колорадо» 3-е место на Западе, забросив 39 шайб в 9 играх

«Лос-Анджелес» выиграл 4-й подряд матч на выезде.

«Кингс» справились с « » (4:1) в матче регулярного чемпионата .

Команда пока ни разу не проиграла в гостях в этом сезоне. Текущее турне продолжится матчами с «Оттавой», «Филадельфией» и «Вегасом».

В 9 матчах сезона « » набрал 12 очков и делит 3-е место на Западе с «Колорадо». Кроме того, у «Кингс» 2-й текущий показатель в лиге по числу заброшенных шайб (39).